Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Με μαχαίρι σκότωσε την 39χρονη ενώ τα παιδιά τους βρίσκονταν στο σπίτι – Ομολόγησε ο 41χρονος

Άγρια δολοφονία στην Καλαμάτα, με μια 39χρονη να χάνει τη ζωή της από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της, ενώ τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι.

Ήταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα (1/6), σε πολυκατοικία της Βασ. Όλγας, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Άνοιξε την πόρτα ο 41χρονος γεμάτος με αίματα

Όπως αναφέρει το tharrosnews.gr, οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα. Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους.

Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας έχει αναλάβει να ρίξει φως στην υπόθεση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.

Φίλη της 39χρονης: Δεν ξέρω τι έγινε… Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί.

Φίλης της 39χρονης μίλησε στα τοπικά ΜΜΕ φανερά σε σοκ από την τραγική είδηση.

«Είμαι φίλη της, έκανε χρόνια παρέα με την αδελφή μου. Την ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια και μόλις είδα την είδηση το είπα στην αδελφή μου» είπε μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Δεν ξέρω τι έγινε… Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τώρα τα παιδιά είναι στο νοσοκομείο και η αδελφή μου, μου ζήτησε να τους πάω ρούχα»