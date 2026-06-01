Ζοζέφ Αούν: Ο Πρόεδρος του Λιβάνου καταδικάζει τη «μοχθηρή επιθετικότητα του Ισραήλ» – Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία

Σε φάση επικίνδυνης ανάφλεξης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή για επέκταση των χερσαίων στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Η απόφαση αυτή έρχεται αμέσως μετά την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ (ηλικίας 900 ετών) και της στρατηγικής κορυφογραμμής στον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί πριν από περισσότερες από έξι εβδομάδες.

Η προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων την Κυριακή ακολούθησε μία από τις ημέρες με τα σφοδρότερα πλήγματα της Χεζμπολάχ με ρουκέτες και drones προς το βόρειο Ισραήλ από την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, γεγονός που είχε προκαλέσει το κλείσιμο σχολείων και περιορισμούς στις μετακινήσεις πολιτών.

Αντιδράσεις από τον Λίβανο και την Ευρώπη

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε έντονα τις ισραηλινές κινήσεις με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι η χώρα του είναι αντιμέτωπη με μια «μοχθηρή και κατακριτέα ισραηλινή επιθετικότητα».

في الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون : ” في مثل هذا اليوم، قبل تسعةٍ وثلاثين عاماً، اغتالت يدُ الغدر رجلاً من أصلب رجالات لبنان وأكثرهم إخلاصاً لوطنهم، فاستُشهد الرئيس رشيد كرامي على مذبح الدولة التي أفنى عمره في خدمتها.… ΟΗΕ: Έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας τη Δευτέρα για την προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 1, 2026



Ο Λιβανέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε παράλληλα να «εργαστεί για να τερματιστεί η ταλαιπωρία» του λαού της χώρας του, «και των ανθρώπων στον νότο ειδικότερα».

Την ίδια στιγμή, Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την κλιμάκωση και τη διεύρυνση της ισραηλινής εισβολής, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάριζε τις προθέσεις του.

Σε επίσημη δήλωσή του την Κυριακή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε: «Έδωσα εντολή στον (στρατό) να επεκτείνει τη χερσαία του επιχείρηση στον Λίβανο».

הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את הבופור ואנחנו ממשיכים עד שנשלים את המשימה pic.twitter.com/j0oBy2z9cG — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 31, 2026



Λόγω της δραματικής τροπής των γεγονότων, η Γαλλία, επικαλούμενη την κλιμάκωση της βίας, κάλεσε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συνεδριάσει τη Δευτέρα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Αμερικανική μεσολάβηση για «σταδιακή αποκλιμάκωση»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, όσο και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο που θα επέτρεπε μια «σταδιακή αποκλιμάκωση», όπως αποκάλυψε Αμερικανός αξιωματούχος την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι ΗΠΑ πρότειναν ως πρώτο βήμα να σταματήσει η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ όλες τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και, ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ να απέχει από οποιαδήποτε κλιμάκωση στη Βηρυτό.

«Αυτό θα δημιουργούσε χώρο για σταδιακή αποκλιμάκωση και μια αποτελεσματική παύση των εχθροπραξιών», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Παρά το γεγονός ότι ο Αούν προσπάθησε να προωθήσει την πρόταση και να εξασφαλίσει μια συμφωνία, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι —ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «εγγυάται» τη δέσμευση της Χεζμπολάχ για κατάπαυση του πυρός— έριξε το βάρος στο Ισραήλ, αξιώνοντας να σταματήσει εκείνο «να πυροβολεί πρώτο».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ δεν ανέμεναν από το Ισραήλ να αποδέχεται παθητικά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον των αμάχων του.

Το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου

Το Ισραήλ επιμένει ότι στόχος του είναι αποκλειστικά η Χεζμπολάχ, η οποία διατηρεί ισχυρή πολιτική παρουσία στον νότιο Λίβανο και έχει εξαπολύσει χιλιάδες πυραύλους και drones κατά του ισραηλινού βορρά.

Ωστόσο, οι συγκρούσεις στον Λίβανο αποτελούν την ευρύτερη διάχυση του πολέμου με το Ιράν.

Από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε το μέτωπο για να υποστηρίξει το Ιράν, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι εντολές εκκένωσης έχουν αναγκάσει περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια Λιβανέζους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης του Λιβάνου, οι νεκροί από την ισραηλινή εισβολή ξεπερνούν πλέον τους 3.370, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και δεκάδες παιδιά.

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ αναφέρει ότι κατά την ίδια περίοδο έχουν σκοτωθεί 24 στρατιώτες του και 4 πολίτες, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί στα βόρεια της χώρας παραμένουν εκτοπισμένοι εξαιτίας των καθημερινών πληγμάτων της Χεζμπολάχ.

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian