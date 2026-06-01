Αλβανία: Σάλος με την «ιδιωτικοποίηση» των ακτών – Επεισόδια στο Ζβέρνετς και αντιδράσεις για τα mega-project του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί μέρος της παραλιακής ζώνης της Αυλώνας στην Αλβανία, με επίκεντρο τις περιοχές Ζβέρνετς, Νάρτα και την παραλία Πίσε-Πόρο.

Οι σφοδρές αντιδράσεις κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων ενάντια στα σχέδια τουριστικής αξιοποίησης –τα οποία συνδέονται με τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και την κόρη του, Ιβάνκα– κλιμακώθηκαν με βίαια επεισόδια, συλλήψεις και διπλωματική παρέμβαση από την Αθήνα.

Αφορμή για τη νέα έκρηξη αποτέλεσε η τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων στην παραλία Πίσε-Πόρο, εντός της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Αώου – Νάρτας, από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», καθώς οι εργασίες κατασκευής ενός τουριστικού θέρετρου στο Ζβέρνετς.

Στο Πίσε-Πόρο, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων των κατοίκων, οι οποίοι καταγγέλλουν υφαρπαγή των περιουσιών τους και οικολογική καταστροφή, ξέσπασαν βίαια επεισόδια

Αντίστοιχα και στο Ζβέρνετς, όπου επενέβησαν δυνάμεις ιδιωτικής ασφάλειας και η αστυνομία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη.

Το ΥΠΕΞ της Ελλάδας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Βία, συλλήψεις και αστυνομική αδράνεια

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ήρθε στο φως βίντεο που δείχνει υπάλληλο ιδιωτικής ασφάλειας να κακοποιεί διαδηλωτή.

Η αλβανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 32χρονου υπαλλήλου security με τα αρχικά G.B., κατοίκου Δυρραχίου, με τις κατηγορίες της παράνομης στέρησης της ελευθερίας και της πρόκλησης ελαφράς σωματικής βλάβης από πρόθεση, ενώ υπό έρευνα τελούν δύο ακόμη άτομα (A.G. και G.V.).

Η βίαιη τροπή των γεγονότων προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών της Αλβανίας, Μπέσφορτ Λαμαλάρι, ο οποίος ζήτησε την ταχεία δίωξη των εμπλεκόμενων υπαλλήλων σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Οι φύλακες ασφαλείας ιδιωτικής περιουσίας δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να ασκούν βία εναντίον οποιουδήποτε».

po edhe sepse në këtë rast ajo pronë u është kthyer pronarëve dhe është regjistruar në hipotekë, vite përpara sesa ne të vinim në qeveri. 2. Po nëse prona është private, rojet private të pronës nuk kanë asnjë të drejtë të përdorin forcë ndaj askujt… — Besfort Lamallari (@Besfort_AL) May 31, 2026



Ο υπουργός άσκησε παράλληλα δριμεία κριτική στους αστυνομικούς της Τοπικής Διεύθυνσης Αυλώνας που ήταν παρόντες, χαρακτηρίζοντας την αδράνειά τους απαράδεκτη.

Κατόπιν αυτού, ο Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Αστυνομίας διέταξε πειθαρχική έρευνα σχετικά με τη διαχείριση της συγκέντρωσης.

Τι απαντά η εταιρεία και ο Έντι Ράμα

Το mega-project στο Ζβέρνετς, προϋπολογισμού άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας και να συνεισφέρει το 3% με 4% στο ΑΕΠ της χώρας εντός της επόμενης πενταετίας.

Μετά την κατακραυγή, η εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development» ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της με τη συγκεκριμένη εταιρεία security, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της «απαράδεκτη».

Στην ίδια ανακοίνωση-απάντηση, έκανε λόγο για «ομίχλη κακοποίησης από τα μέσα ενημέρωσης».

«Η γη όπου θα αναπτυχθεί το έργο είναι ιδιωτική “μέτρο προς μέτρο”, αγορασμένη από τους νόμιμους ιδιοκτήτες με συμβολαιογραφικά πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και με πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου μέσω του τραπεζικού συστήματος», αναφέρει η εταιρεία.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πράξη βίας κατά της ιδιωτικής περιουσίας και απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην παραπληροφόρηση του κοινού. Θα αντιμετωπίσουμε νομικά οποιονδήποτε επιχειρήσει να μας εμποδίσει ή να μας εκβιάσει».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις» τις αναφορές ότι το κράτος παραχωρεί δημόσια περιουσία στο Ζβέρνετς.

«Μου έρχεται φυσικό να μιλήσω για τον μεγάλο θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί γύρω από μια ψεύτικη είδηση που ισχυρίζεται ότι το κράτος προσφέρει γη στο Ζβέρνετς. Το κράτος δεν προσφέρει γη επειδή το κράτος δεν έχει τίποτα εκεί. Αποτελεί ιδιωτική περιουσία εδώ και πολύ καιρό. Οι επενδυτές που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία είναι εξαιρετικά σοβαροί και έχουν πάρει αυτή την περιουσία από τον ιδιωτικό τομέα».

Ο Ράμα διευκρίνισε ότι το αλβανικό δημόσιο συμμετέχει ως εταίρος με δική του γη μόνο στο έτερο σκέλος των επενδύσεων της οικογένειας Κούσνερ, το οποίο αφορά το νησί Σάσων (Σάζαν).

«Το κράτος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στην άλλη πλευρά του έργου, που είναι το νησί Σάσων, όπου οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η Αλβανική Εταιρεία Επενδύσεων είναι μέρος του έργου. Το αλβανικό κράτος θα είναι εκεί και η γη του νησιού θα παραμείνει μέρος του αλβανικού κράτους», σημείωσε.

Το δίκτυο της «οφσορ» και οι καταγγελίες των κατοίκων

Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, έρευνα του δικτύου BIRN φέρνει στο φως έγγραφα που αποκαλύπτουν ότι πίσω από την «Zvërnec South Adriatic Development» –η οποία είναι εγγεγραμμένη ως trust στην ολλανδική οφσορ ζώνη με ανώνυμους δικαιούχους– κρύβεται ένα εγχώριο δίκτυο προσώπων με σκοτεινό παρελθόν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας επιχειρηματίας που κατηγορείται για διασυνδέσεις με την ιταλική μαφία, ένας πρώην δικαστής που παραιτήθηκε για να αποφύγει τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης, η κόρη δικηγόρου που κατηγορείται για πλαστογραφία, καθώς και πρόσωπα που συνδέονται με τον ισχυρό Αλβανό ολιγάρχη Σεφκέτ Καστράτι.

Οι κάτοικοι δηλώνουν απροστάτευτοι απέναντι στα συμφέροντα αυτά.

Ο Μινέλα Μπαλίου, κάτοικος της περιοχής που έχει εμπλακεί σε δικαστικούς αγώνες για τη γη του στο Πίσε-Πόρο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ρωτάνε. Είναι πολύ ισχυροί, επειδή έχουν την εξουσία».

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι οι κρατικοί θεσμοί αρνούνται πεισματικά να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία για το έργο, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή την οικοδομική άδεια, αποκλείοντας μια λωρίδα άμμου μεταξύ της λιμνοθάλασσας και της θάλασσας χωρίς καμία διαβούλευση.

Διεθνές «στοπ» από περιβαλλοντικές οργανώσεις για το νησί Σάσων

Την ίδια στιγμή, το δεύτερο μεγάλο σχέδιο του Τζάρεντ Κούσνερ για τη μετατροπή του ακατοίκητου νησιού Σάσων (Σάζαν) –πρώην μυστικής στρατιωτικής βάσης του κομμουνιστικού καθεστώτος– σε υπερπολυτελή τουριστικό προορισμό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται αντιμέτωπο με διεθνή κατακραυγή.

Συνολικά 41 περιβαλλοντικές οργανώσεις από 28 χώρες απέστειλαν κοινή επιστολή διαμαρτυρίας στον Έντι Ράμα και τον υπουργό Περιβάλλοντος, Σοφιάν Γιαουπάι.

Όπως τονίζουν, η σχεδιαζόμενη παρέμβαση σε 450 στρέμματα απειλεί άμεσα ένα κρίσιμο οικοσύστημα που περιβάλλεται από εθνικό θαλάσσιο πάρκο και φιλοξενεί 36 παγκοσμίως απειλούμενα θαλάσσια είδη, ανάμεσα στα οποία και την υπό εξαφάνιση μεσογειακή φώκια monachus monachus.

Το ενδιαφέρον της οικογένειας Τραμπ για την περιοχή της Αυλώνας, η οποία ήδη αντιμετωπίζει άναρχη τουριστική υπερανάπτυξη, είχε επισφραγιστεί από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν η Ιβάνκα Τραμπ επισκέφθηκε την περιοχή συνοδευόμενη από δεκάδες διεθνείς αρχιτέκτονες και συναντήθηκε προσωπικά με τον Αλβανό Πρωθυπουργό.