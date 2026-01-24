Αλβανία: Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μετατρέψει ακατοίκητο νησί σε πολυτελή τουριστικό προορισμό – Έντονες αντιδράσεις

Σύνοψη από το

  • Περίπου 40 περιβαλλοντικές ενώσεις ζητούν την αναστολή του σχεδίου του Τζάρεντ Κούσνερ για τη μετατροπή του αλβανικού νησιού Σάσων σε πολυτελή τουριστικό προορισμό. Οι οργανώσεις επικαλούνται σοβαρές απειλές για τη βιοποικιλότητα της περιοχής.
  • Το ακατοίκητο νησί Σάσων, πρώην στρατιωτική βάση, περιβάλλεται από εθνικό θαλάσσιο πάρκο και φιλοξενεί κρίσιμης σημασίας οικοσυστήματα. Μεταξύ των απειλούμενων ειδών είναι η μεσογειακή φώκια μοναχός και άλλα 36 θαλάσσια είδη.
  • Οι 41 οργανώσεις από 28 χώρες ζητούν την άμεση αναστολή του σχεδίου και την ένταξη των χερσαίων ζωνών του νησιού στο θαλάσσιο πάρκο. Η Ιβάνκα Τραμπ επισκέφθηκε την περιοχή για συζητήσεις περί στρατηγικών επενδύσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αλβανία: Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μετατρέψει ακατοίκητο νησί σε πολυτελή τουριστικό προορισμό – Έντονες αντιδράσεις

Γύρω στις 40 ενώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ζητούν να σταματήσει η υλοποίηση του σχεδίου του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Τζάρεντ Κούσνερ, για τη δημιουργία ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε αλβανικό νησί, επικαλούμενες απειλές για τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση που έλαβε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μεταμορφώσει το ακατοίκητο νησί Σάσων (Σάζαν), στη νοτιοδυτική Αλβανία -στο οποίο βρισκόταν άλλοτε μια μυστική στρατιωτική βάση του τότε κομμουνιστικού καθεστώτος- σε πολυτελή τουριστικό προορισμό, ένα σχέδιο που υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ (1,4 δισεκατομμύριο δολάρια).

Κούσνερ Τραμπ
Φωτογραφία: AP

Σε επιστολή τους προς τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον υπουργό Περιβάλλοντος, Σοφιάν Γιαουπάι, 41 οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, προερχόμενες από 28 χώρες, εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με το σχέδιο αυτό για το νησί, το οποίο περιβάλλεται από ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο.

Το σχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις σε 450 στρέμματα, με σοβαρούς κινδύνους για τη βιοποικιλότητα και κρίσιμης σημασίας οικοσυστήματα της περιοχής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το νησί και τα ύδατα που το περιβάλλουν «προσφέρουν οικοσυστήματα ουσιώδους σημασίας για ορισμένα από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια είδη στον κόσμο, μεταξύ των οποίων η μεσογειακή φώκια μοναχός» (Monachus monachus), που θεωρείται είδος σε κίνδυνο από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), προστίθεται στο κείμενο.

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης άλλα 36 απειλούμενα σε παγκόσμια κλίμακα θαλάσσια είδη.

Οι υπογράφοντες ζητούν «την άμεση αναστολή κάθε απόφασης για την προώθηση του σχεδίου», καθώς και την ένταξη των χερσαίων ζωνών του νησιού στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο που το περιβάλλει.

Η περιφέρεια του Αυλώνα (νοτιοδυτική Αλβανία), όπου βρίσκεται το νησί, έχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, με πολυκατοικίες και ξενοδοχειακά συγκροτήματα που προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες και κατακλύζουν πλέον τις ακτές της.

Η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού Προέδρου, πραγματοποίησε εκεί επίσκεψη αυτή την εβδομάδα, συνοδευόμενη από μια εξηνταριά διεθνείς αρχιτέκτονες, και συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο στόχος ήταν να συζητήσουν επενδυτικά προγράμματα τα οποία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας από τα Τίρανα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι σεξολόγος – Αυτοί είναι οι χρυσοί κανόνες για να απογειώσετε την ερωτική σας ζωή στην εμμηνόπαυση»

Γιατρός κάνει botox μόνο στο μισό πρόσωπό της για να δείξει τι κάνει πραγματικά στο δέρμα – Αποκαλυπτικό βίντεο

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Η προθεσμία για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων – Οι απλουστεύσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου – Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:25 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Νεκρός 51χρονος πολίτης έπειτα από πυροβολισμό ομοσπονδιακών πρακτόρων – Δείτε το βίντεο-σοκ

Ένας 51χρονος άνδρας, που είχε τραυματιστεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ στη Μινεάπολη...
19:03 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Ταραχές στη Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν πολίτη – Για «αηδιαστικό» περιστατικό κάνει λόγο ο κυβερνήτης της Μινεσότα

Ένας νέος γύρος έντασης ξέσπασε στη Μινεάπολη το Σάββατο, στις ΗΠΑ, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορ...
18:57 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός στο Ιράν: Ο Αλί Χαμενεΐ σε υπόγειο καταφύγιο καθώς αναπτύσσεται η «αρμάδα» των ΗΠΑ – Κήρυξη «ιερού πολέμου» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του

H Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι φόβοι γ...
18:28 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Προκαλεί ο «πρωθυπουργός» στα Κατεχόμενα: «Αν δεν υπήρχε η “μαμά” πατρίδα, οι Έλληνες θα μας είχαν σφάξει»

Με έντονη ρητορική απέναντι στην ελληνοκυπριακή πλευρά και επαναλαμβανόμενες αναφορές στη στήρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι