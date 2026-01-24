Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένες ζημιές σε σχολείο της Ευκαρπίας έπειτα από εμπρησμό – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη, Φωτιά, σχολείο

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε σχολείο της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου το βράδυ της Παρασκευής (23/1) άγνωστα άτομα έβαλαν φωτιά.

Σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένες αίθουσες, φθορές κι αποκαΐδια. Αυτή είναι η εικόνα από το 1ο Λύκειο Ευκαρπίας σήμερα, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, που δημοσίευσε στο Facebook η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά, Έλενα Λαδοπούλου.

Η φωτιά ξέσπασε στον προθάλαμο των αιθουσών του σχολείου και χάρη στην επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε. Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Δείτε φωτογραφίες:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρος: Πώς να καίτε περισσότερες θερμίδες στο περπάτημα, σύμφωνα με ειδικούς

Χοληστερίνη: Πόσο επικίνδυνη είναι η υψηλή LDL και πώς μπορείτε να τη μειώσετε;

Πρόγραμμα επιχορήγησης από τη ΔΥΠΑ: Ποιες επιχειρήσεις αφορά – Η συνολική διάρκειά του και το ύψος της ενίσχυσης

Πώς ξεμπλέκεται η γραφειοκρατία με 400 απλουστεύσεις – Ποιος ο ρόλος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Μίτος»

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:51 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Διευκρινίσεις ΔΕΔΔΗΕ για το έργο υπογειοποίησης στον Υμηττό – Τι απαντά στον δήμαρχο Γλυφάδας

Διευκρινίσεις για το έργο υπογειοποίησης γραμμής μεταφοράς στον Υμηττό δίνει ο ΔΕΔΔΗΕ, διαψεύδ...
15:26 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: «Σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά» είπε η διευθύντρια στον 13χρονο – Τι αποκάλυψε η μητέρα του μαθητή

Τα όσα εκτυλίχθηκαν και όσα βίωσε ο 13χρονος γιος της, μέσα στη σχολική αίθουσα στις Σέρρες ότ...
15:18 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Τέμπη – Βασίλης Καπερνάρος: «Φρικώδη ψέματα τα περί αφαίρεσης ή αλλοίωσης βίντεο»

«Φρικώδη ψέματα» χαρακτήρισε ο Βασίλης Καπερνάρος τους ισχυρισμούς πολιτικών και δικηγόρων συγ...
15:01 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή στη διευθύντρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε η 60χρονη εκπαιδευτικός από τις Σέρρες που φίμωσε έν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι