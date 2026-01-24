Θεσσαλονίκη: Εκτεταμένες ζημιές σε σχολείο της Ευκαρπίας έπειτα από εμπρησμό – ΦΩΤΟ

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε σχολείο της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου το βράδυ της Παρασκευής (23/1) άγνωστα άτομα έβαλαν φωτιά.

Σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένες αίθουσες, φθορές κι αποκαΐδια. Αυτή είναι η εικόνα από το 1ο Λύκειο Ευκαρπίας σήμερα, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, που δημοσίευσε στο Facebook η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά, Έλενα Λαδοπούλου.

Η φωτιά ξέσπασε στον προθάλαμο των αιθουσών του σχολείου και χάρη στην επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε. Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Δείτε φωτογραφίες: