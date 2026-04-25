LIVE: 57η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Τραμπ Ιράν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί έφτασε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, για να συζητήσει προτάσεις για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, προσφέροντας κάποια ελπίδα για τον τερματισμό του πολέμου που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχει σπείρει αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή ότι το Ιράν σχεδιάζει να υποβάλει μια προσφορά που θα στοχεύει στην ικανοποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων, αλλά είπε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τι συνεπάγεται η προσφορά.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 07:43 25/04/26

    Aμερικανικό αντιτορπιλικό να φαίνεται να αναχαιτίζει ιρανικό πλοίο κοντά στο Στενό του Ορμούζ

    Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο X δείχνει ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό να φαίνεται να αναχαιτίζει ένα πλοίο κοντά στο Στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ντόναλντ Τραμπ.

    Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κοινοποίησε τη φωτογραφία λέγοντας ότι το πλοίο έφερε ιρανική σημαία.

     

  • 07:39 25/04/26

    Η άφιξη του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

    Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι μια ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφτασε στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Τραμπ στέλνει απεσταλμένους για να «ακούσουν τους Ιρανούς»: Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τους απεσταλμένους του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, για συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στο Πακιστάν, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Αλλά αυτή τη φορά, δεν στέλνει τον Τζ. Ντ. Βανς, τον αντιπρόεδρό του, ο οποίος ηγήθηκε του πρώτου γύρου διαπραγματεύσεων.
  • Έξι νεκροί στον Λίβανο παρά την εκεχειρία: Το Ισραήλ αναφέρει ότι σκότωσε έξι μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Αυτό παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες το βράδυ παράταση τριών εβδομάδων της εκεχειρίας εκεί. Αναφέρθηκαν επιδρομές λίγες ώρες μετά την παράταση, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να επιτεθεί στη Χεζμπολάχ για να υπερασπιστεί το έδαφός του.
  • Οι ΗΠΑ συνομιλούν με το Ιράν και την Ευρώπη: Ο Pete Hegseth, ο αυτοαποκαλούμενος υπουργός πολέμου του Τραμπ, έδωσε χθες μια ενημέρωση από το Πεντάγωνο. Άσκησε πιέσεις στο Ιράν να «επιλέξει με σύνεση» και να κάνει μια συμφωνία, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες» για να επαναλάβουν τις μάχες. Επίσης, χλεύασε τους Ευρωπαίους συμμάχους του για τη διοργάνωση «φανταχτερών διασκέψεων» σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, λέγοντάς τους απλώς «να μπουν σε μια βάρκα».
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιδρά για το διαρροή υπομνήματος του Πενταγώνου για τα Φόκλαντ: Η Ντάουνινγκ Στριτ και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας είναι μεταξύ εκείνων που τονίζουν σήμερα ότι τα Νησιά Φόκλαντ είναι βρετανικά, μετά από δημοσίευμα του Reuters σχετικά με έγγραφο του Πενταγώνου που αμφισβητεί την υποστήριξη των ΗΠΑ για την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου στα νησιά. Το εσωτερικό email φέρεται να αποτελεί μέρος του σχεδίου των ΗΠΑ για την πιθανή τιμωρία των συμμάχων του ΝΑΤΟ επειδή δεν βοήθησαν περισσότερο στο Ιράν.
  • Αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως έχουν αρχίσει να ακυρώνουν πτήσεις, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περιορίζει την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών και αυξάνει τις τιμές.

