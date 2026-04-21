Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

AI, Βελόπουλος, OPEN

«Πόσο εύκολο είναι τελικά να μην πιστέψουμε κάτι που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια;» Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του TikTok ένα βίντεο που δείχνει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο να χάνει τον έλεγχο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN και να πετάει νερό στους παρουσιαστές Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Στη συνέχεια, φαίνεται να απομακρύνεται βίαια από άνδρες ασφαλείας που εισβάλλουν στο πλατό. Θα μπορούσε να είναι η είδηση του μήνα, η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική.

Πώς δημιουργήθηκε το βίντεο

Αυτό που θα δείτε στο βίντεο δεν συνέβη ποτέ, καθώς αποτελεί καθαρά προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης που παραποιεί την πραγματικότητα στο 100%. Ή μάλλον στο 99% καθώς πράγματι είχε υπάρξει συνέντευξη του κ. Βελόπουλου στην συγκεκριμένη εκπομπή. Χρησιμοποιήθηκαν πλάνα λοιπόν από τη συνέντευξη, μονταρίστηκαν, και με τη χρήση εργαλείων AI, δημιουργήθηκε  μία ψεύτικη ένταση και προστέθηκε η κίνηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης να σηκώνει το ποτήρι με το νερό, καταβρέχοντας τους δημοσιογράφους.

Οι «φανταστικοί» χαρακτήρες

Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αφού οι άνδρες που φαίνεται να μπαίνουν σε δέκατα του δευτερολέπτου στο στούντιο προκειμένου να απομακρύνουν τον κ. Βελόπουλο, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, καθώς δημιουργήθηκαν ψηφιακά και τοποθετήθηκαν πάνω στο βίντεο, που φέρει τον τίτλο:  «Ο Κυριάκος Βελόπουλος αποβάλλεται από το OPEN, έριξε νερό στους δημοσιογράφους»

Κάτω δεξιά στο βίντεο, αναφέρεται με μικρά γράμματα πως έχει δημιουργηθεί με AI, ωστόσο ελάχιστοι θα το παρατηρήσουν…

@pennywise_real2 ο Κυριάκος Βελόπουλος αποβάλλετε από το όπεν έριξε νερό στους δημοσιογράφους #νδ_ξεφτιλεσ #νδ #ελλαδαρα🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷 #viralvideos #viral ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikolas

