Συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: Οι αστροναύτες ετοιμάζονται να τον εγκαταλείψουν λόγω «επιδεινούμενων διαρροών αέρα»

Η NASA έδωσε εντολή στους αστροναύτες να προετοιμαστούν για εκκένωση από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) λόγω «επιδεινούμενων διαρροών αέρα».

Η διαστημική υπηρεσία ζήτησε από τους αστροναύτες να καταφύγουν στα διαστημικά τους σκάφη και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκκένωση την Παρασκευή, ενώ ρωσικό πλήρωμα προσπαθεί να επιδιορθώσει μια διαρροή που επιδεινώνεται.

Σύμφωνα με τη DailyMail, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA που βρίσκονται στον σταθμό – δύο αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης – έλαβαν εντολές από το κέντρο ελέγχου αποστολών της NASA στις 9:04 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) τη Δευτέρα να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon που είναι αγκυροβολημένο στον σταθμό.

Ζητήθηκε από το πλήρωμα να φορέσει τις διαστημικές στολές του σε περίπτωση που η διαρροή αέρα απαιτήσει επείγουσα εκκένωση, δήλωσε αξιωματούχος της NASA.

Η εντολή ήρθε μετά την επιβεβαίωση της NASA ότι το διαστημικό εργαστήριο παρουσίαζε διαρροή αέρα από ένα ρωσικό τμήμα, το οποίο αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα από το 2019. Η διαρροή, η οποία εντοπίστηκε την 1η Μαΐου, επιτρέπει τη διαφυγή περίπου μίας λίβρας αέρα στο διάστημα κάθε μέρα – περίπου το βάρος ενός καρβελιού ψωμιού.

Η NASA είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το επηρεαζόμενο τμήμα διατηρούνταν σε χαμηλότερη πίεση και μπορούσε να επανασυμπιέζεται περιοδικά, ανάλογα με τις ανάγκες. Ωστόσο, το ζήτημα έχει γίνει τόσο σοβαρό που, σύμφωνα με πληροφορίες, η NASA το έχει κατατάξει μεταξύ των προκλήσεων υψηλότερου κινδύνου που αντιμετωπίζει ο σταθμός, ενώ κατά τη διάρκεια εσωτερικών συναντήσεων συζητήθηκε η πιθανότητα μιας «καταστροφικής βλάβης».

Ο διάδρομος μεταφοράς Zvezda παρουσιάζει ρωγμές και διαρροές»

Η Μπέθανι Στίβενς, εκπρόσωπος Τύπου της NASA, δήλωσε σε ανακοίνωση στο X: «Ο διάδρομος μεταφοράς του λειτουργικού Zvezda, γνωστός ως PrK, παρουσιάζει ρωγμές και διαρροές εδώ και αρκετό καιρό, και η Roscosmos έχει λάβει μέχρι σήμερα όλα τα δυνατά μέτρα για την αντιμετώπισή τους».

«Έπειτα από νέες διαρροές, η Roscosmos αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πιο εκτεταμένη επιχείρηση επισκευής την Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Από υπερβολική προσοχή, η NASA έδωσε οδηγίες και στα τέσσερα μέλη της αποστολής SpaceX Crew-12 της υπηρεσίας και στον αστροναύτη της NASA Κρις Γουίλιαμς να λάβουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο διαστημικό σκάφος Dragon ενώ η επισκευή βρίσκεται σε εξέλιξη» πρόσθεσε η Στίβενς.