ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο «Ελ. Βενιζέλος» – Εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβατών από Αιθιοπία και Αίγυπτο

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και κατέσχεσαν 414.900 λαθραία τσιγάρα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», τα οποία είχαν κρυφτεί στις αποσκευές έντεκα επιβατών που έφτασαν από Αιθιοπία και Αίγυπτο. Η επιχείρηση, στην οποία συνέδραμε ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανιχνευτής, οδήγησε σε συλλήψεις, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και κατέσχεσαν 414.900 λαθραία τσιγάρα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Τα τσιγάρα βρέθηκαν στις αποσκευές έντεκα επιβατών από Αιθιοπία και Αίγυπτο.
  • Οι έντεκα επιβάτες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Η επιχείρηση αποτελεί αποτέλεσμα της αναβάθμισης των τελωνειακών ελέγχων της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.
  • Η Ελλάδα καταγράφει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε ότι «δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού» και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

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Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

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Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνολικά κατασχέθηκαν 414.900 τεμάχια, τα οποία είχαν κρυφτεί στις αποσκευές έντεκα επιβατών που έφτασαν στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Στην επιχείρηση συνέδραμε ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανιχνευτής καπνικών προϊόντων, ΒΑΝΕ.

Οι έντεκα επιβάτες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα λαθραία τσιγάρα επρόκειτο να διατεθούν στην εγχώρια αγορά, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ.

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Η αποκάλυψη και της υπόθεσης αυτής έρχεται ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των τελωνειακών ελέγχων οι οποίοι προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Τα αποτελέσματά αποτυπώνονται -όπως τονίζεται στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Αρχή- και στα στοιχεία της πρόσφατης πανευρωπαϊκής έκθεσης της KPMG, όπου η Ελλάδα καταγράφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ειδικότερα, το 2025, η κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού στη χώρα μας μειώθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, ενώ οι απώλειες δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες φόρους και δασμούς περιορίστηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ.

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«Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τη δημόσια υγεία», δήλωσε σχετικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

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