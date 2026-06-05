Καλλιθέα: Δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του 55χρονου οι δύο Αιγύπτιοι – Τι κατέθεσε η σύζυγός του

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Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καλλιθέα, όταν ένας 55χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος καταδίωξε και επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο Αιγύπτιους που φέρονται να επιχείρησαν να διαρρήξουν την κατοικία του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός και τη σύλληψη και των τριών εμπλεκομένων.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Καλλιθέας, όταν δύο υπήκοοι Αιγύπτου, ηλικίας 21 και 22 ετών, εθεάθησαν επί της οδού Σοφοκλέους στην Καλλιθέα και συγκεκριμένα μέσα σε προαύλιο χώρο διαμερίσματος.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο Αιγύπτιοι βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά.

Τι κατέθεσε η σύζυγος του 55χρονου

Η σύζυγος του 55χρονου κατέθεσε στις Αρχές ότι οι δύο Αιγύπτιοι περιεργάζονταν και φωτογράφιζαν το κτίριο. Η σύζυγος του 55χρονου τον κάλεσε στο τηλέφωνο και τον ενημέρωσε σχετικά. Εκείνος έφτασε άμεσα στη γειτονιά με το αυτοκίνητό του και εντόπισε τον 21χρονο. Στη συνέχεια τον καταδίωξε και του επιτέθηκε με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, καταφέροντάς του τουλάχιστον 3 χτυπήματα.

Ο δεύτερος Αιγύπτιος που ήταν απέναντι σε μία καφετέρια πήγε στο σημείο για να επέμβει και τότε ο 55χρονος ακινητοποίησε και τους δύο και του έβαλε να γονατίσουν, καλώντας παράλληλα την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι οποίες έθεσαν υπό έλεγχο την κατάσταση και χώρισαν τους εμπλεκομένους.

Ο 21χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα στο στο κεφάλι. Πλέον νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών ατόμων. Οι δύο Αιγύπτιοι συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.