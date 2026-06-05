Μέμος Μπεγνής: «Είναι ένα βάρος που με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες…»

Το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχτηκε στο «Πρωινό» τον Μέμο Μπεγνή. Ο ηθοποιός, τον οποίο φέτος το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει στο «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, στη συνέντευξή του μίλησε και για ένα μεγάλο χρέος από το οποίο προσπαθεί να απαλλαγεί.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Μέμος Μπεγνής είπε πως: «Το μαγαζί πήγε πάρα πολύ καλά. Ξέρεις τι έγινε με αυτό το μαγαζί; Ήταν ένα ταχυφαγείο καταρχάς, που άνοιξε σε συγκλονιστικό σημείο, και πήγαινε και συγκλονιστικά. Απλά επειδή εγώ ήμουν και είμαι άσχετος με το επιχειρείν, δεν πρόκειται να το κάνω ξανά. Γιατί δεν το ξέρω, δεν το έχω, είμαι χαζός ρε παιδί μου σε αυτό το κομμάτι. Τέλος! Το έχω πάρει απόφαση».

«Είναι ήδη οχτώ χρόνια που προσπαθώ»

«Επειδή ήμουν διαχειριστής, δυστυχώς, και δεν ήξερα αυτό τι σημαίνει τότε. Επειδή ήταν πάρα πολύ ακριβό το μαγαζί, και πληρώναμε τους κατασκευαστές μέσω επιταγών, ξέρεις, από τα έσοδα έδινες την επιταγή… Πήγε πίσω το ΕΦΚΑ. Οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτεί ένα χρέος μεγάλο, και όταν εγώ έφυγα, επειδή αυτό το χρέος δεν πληρώθηκε, ήρθε σε εμένα», εξήγησε αμέσως μετά.

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης ανέφερε ότι: «Οπότε παλεύω αυτή την περίοδο να απαλλαγώ, είναι ήδη οχτώ χρόνια που προσπαθώ. Περιμένω και ελπίζω, είμαστε νομίζω σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να απαλλαγώ, γιατί είναι ένα βάρος που με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες. Ακόμα, γιατί δεν είναι απλό πράγμα, είναι ένα μεγάλο ποσό. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρω. Ελπίζω να τα καταφέρω».