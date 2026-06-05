Έλενα Τοπαλίδου: «Μαθαίνουμε από τα λάθη μας» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, έγινε γνωστό πως τα ξημερώματα η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε στο «Πρωινό» για το περιστατικό, τονίζοντας πως «ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί».

Αναφερόμενη στα όσα συνέβησαν, στις δηλώσεις της στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ANT1, η Έλενα Τοπαλίδου είπε ότι: «Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ, να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει πανελλήνιες εξετάσεις».

«Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί, και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και όσους με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει, είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου», πρόσθεσε η ηθοποιός και χορεύτρια.