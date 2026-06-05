Κέιτ Μίντλετον: Η αναφορά στον καρκίνο – «Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου»

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Το εξειδικευμένο κέντρο καρκίνου «Christie NHS Foundation Trust» στο Μάντσεστερ, επισκέφτηκε πριν από λίγες ώρες η Κέιτ Μίντλετον. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δική της μάχη με την ασθένεια, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, είχε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά συνάντηση με μία ασθενή, και προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν Μάρτιος του 2024, όταν με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κέιτ Μίντλετον είχε μιλήσει πρώτη φορά δημοσίως για τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο. Τον Σεπτέμβριο του ίδιους έτους, είχε ανακοινώσει ότι η θεραπεία της ολοκληρώθηκε. Από τότε η πριγκίπισσα της Ουαλίας ασχολείται με πράγματα που αφορούν τη συγκεκριμένη ασθένεια, με σκοπό να στηρίξει ανθρώπους που είναι στο ίδιο δύσκολο μονοπάτι, που είχε βρεθεί και η ίδια.

Η όμορφη συνάντηση και η εξομολόγηση για τον καρκίνο

Επισκεπτόμενη το «Christie NHS Foundation Trust», η Κέιτ Μίντλετον γνώρισε την Κλερ Λορέντε, η οποία είναι 30 ετών, νέα μητέρα, και μόλις ολοκλήρωσε τον κύκλο των θεραπειών της.

Ένα βίντεο από την πολύ συγκινητική συνάντησή τους, ανήρτησε το «HELLO!».

Η γυναίκα, η οποία ήταν έτοιμη να χτυπήσει το χαρακτηριστικό κουδουνάκι που σηματοδοτεί το τέλος της θεραπείας της, ήταν πολύ συγκινημένη, με την πριγκίπισσα της Ουαλίας να την αγκαλιάζει τρυφερά, και να της λέει: «Μπράβο σου! Τι ταξίδι. Τι υπέροχη μέρα».

Αμέσως μετά πλησίασε τον σύζυγο της ασθενούς, αναφέροντας πως: «Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο για την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου. Το περνάς μαζί τους».

Μία γλυκιά στιγμή μοιράστηκε και με το μωρό της Κλερ Λορέντε, λέγοντάς τους ότι έχει γενναία μαμά.