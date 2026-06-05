Χριστίνα Παππά: Απελάθηκε η γυναίκα που της έστελνε τα απειλητικά μηνύματα – «Δεν μίλησα μαζί της, ούτε ήθελα»

Η Χριστίνα Παππά πριν από λίγο καιρό, είχε αποκαλύψει πως χρειάστηκε να απευθυνθεί στην αστυνομία, έπειτα από απειλές που δέχτηκε από γυναίκα που βοήθησε. Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την συνάντησαν σε εκδήλωση, και εκεί η ηθοποιός και επιχειρηματίας αναφέρθηκε στο τι έγινε, ύστερα από την καταγγελία που είχε κάνει.

Μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα τον Απρίλιο, η Χριστίνα Παππά είχε εξομολογηθεί πως είχε βοηθήσει μία γυναίκα που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση στη Μύκονο. Ωστόσο, λίγο καιρό μετά η επιχειρηματίας και ηθοποιός ξεκίνησε να δέχεται απειλές από εκείνη, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην αστυνομία, καθώς φοβόταν για τη ζωή της.

«Ήταν επικίνδυνο λίγο αυτό»

Στις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, οι οποίες προβλήθηκαν στο «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, η Χριστίνα Παππά είπε ότι: «Την έπιασαν και την απέλασαν. Ήταν επικίνδυνο λίγο αυτό, αλλά ξεπεράστηκε».

«Δεν μίλησα μαζί της, ούτε ήθελα. Από τη στιγμή που είδα εκείνα τα μηνύματα, πήγα μόνο στην αστυνομία και αυτό ήταν. Με απείλησε. Φοβήθηκα λίγο, γιατί είμαι τόσο αγνή και καθαρή, αγαθή να το πω έτσι, που την έβαλα στο αυτοκίνητό μου, την πήγα στο σπίτι… Μετάνιωσα που το έκανα όλο αυτό», συνέχισε.