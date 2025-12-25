Χριστίνα Παππά: Η τρυφερή ανάρτηση για την εγγονή της – «Κάθε φορά που την κοιτάζω, λάμπει όλος ο κόσμος…»

Σύνοψη από το

  • Η Χριστίνα Παππά πραγματοποίησε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, ευχόμενη δημόσια στην εγγονή της για την ονομαστική της εορτή.
  • Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός δημοσίευσε διάφορες στιγμές από την ζωή της τριών ετών εγγονής της, η οποία έχει πάρει το όνομά της.
  • Η ίδια εξέφρασε την απέραντη αγάπη της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που την κοιτάζω, λάμπει όλος ο κόσμος, γεμίζω ευτυχία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χριστίνα Παππά

Η γέννηση της κόρης της Άννας Μπεζάν και του Δημήτρη Παππά, τον Σεπτέμβριο του 2022, δεν άλλαξε μόνο τις ζωές των γονέων της, αλλά και της γιαγιάς της, Χριστίνας Παππά. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας θέλησε ευχηθεί και δημόσια στην εγγονή της για την ονομαστική της εορτή, κάνοντας μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Η Χριστίνα Παππά, στην ανάρτησή της, δημοσίευσε διάφορες στιγμές από την ζωή της τριών ετών εγγονής της, η οποία έχει πάρει το όνομά της.

Στα στιγμιότυπα, το πολύ γλυκό παιδάκι απεικονίζεται τόσο με την γιαγιά της, όσο και με τους γονείς της.

«All I want for Christmas is you. Χρόνια πολλά στην μικρή μου πριγκίπισσα. Χρόνια πολλά στο πλασματάκι μου που κάθε φορά που την κοιτάζω, λάμπει όλος ο κόσμος, γεμίζω ευτυχία. Χρόνια πολλά μικρή μου Χριστίνα! Χρόνια πολλά να την χαιρόμαστε Δημήτρη και Άννα. Σας αγαπώ όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία και χαρά!», αναφέρει η Χριστίνα Παππά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε χοληστερίνη; Η καλύτερη ώρα να φάτε πρωινό, σύμφωνα με ειδικούς

«5 ιατρικά θαύματα που μας συγκλόνισαν τα Χριστούγεννα» – Γιατροί και νοσηλευτές μοιράζονται την εμπειρία τους

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών

ΔΥΠΑ: Έρχεται αύξηση στο «ειδικό» επίδομα στήριξης για εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους – Πώς θα διαμορφωθεί και ποι...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:21 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Χάρης Βαρθακούρης: Η οικογενειακή φωτογραφία με τους τρεις αδελφούς του – «Επιτέλους όλοι μαζί»

Ο Χάρης Βαρθακούρης είναι ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις γιους που έχει αποκτήσει ο Γιάννης Π...
08:59 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Να συγχωρούμε, να αγαπάμε βαθιά και να πιστεύουμε ξανά στα μικρά θαύματα…» – Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα στο Instagram

Ένα πολύ όμορφο κεφάλαιο άνοιξε στη ζωή της Κατερίνας Καινούργιου το φετινό έτος, καθώς έμεινε...
08:29 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Λευτέρης Κιντάτος για Βασίλη Καρρά: «Με παίρνει μία αγκαλιά και κλαίγαμε πέντε λεπτά…»

Ο Βασίλης Καρράς ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές της γενιάς του, με τα τραγούδια ...
07:49 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Ακόμα και για να πάω λαϊκή ή για να πετάξω τα σκουπίδια, φοράω κραγιόν»

Την Κωνσταντίνα Μιχαήλ συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Η επι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα