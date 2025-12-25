Χριστίνα Παππά: Η τρυφερή ανάρτηση για την εγγονή της – «Κάθε φορά που την κοιτάζω, λάμπει όλος ο κόσμος…»

Η γέννηση της κόρης της Άννας Μπεζάν και του Δημήτρη Παππά, τον Σεπτέμβριο του 2022, δεν άλλαξε μόνο τις ζωές των γονέων της, αλλά και της γιαγιάς της, Χριστίνας Παππά. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας θέλησε ευχηθεί και δημόσια στην εγγονή της για την ονομαστική της εορτή, κάνοντας μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Η Χριστίνα Παππά, στην ανάρτησή της, δημοσίευσε διάφορες στιγμές από την ζωή της τριών ετών εγγονής της, η οποία έχει πάρει το όνομά της.

Στα στιγμιότυπα, το πολύ γλυκό παιδάκι απεικονίζεται τόσο με την γιαγιά της, όσο και με τους γονείς της.

«All I want for Christmas is you. Χρόνια πολλά στην μικρή μου πριγκίπισσα. Χρόνια πολλά στο πλασματάκι μου που κάθε φορά που την κοιτάζω, λάμπει όλος ο κόσμος, γεμίζω ευτυχία. Χρόνια πολλά μικρή μου Χριστίνα! Χρόνια πολλά να την χαιρόμαστε Δημήτρη και Άννα. Σας αγαπώ όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία και χαρά!», αναφέρει η Χριστίνα Παππά στη λεζάντα της ανάρτησής της.