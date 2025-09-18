Συγκλονίζει η Χριστίνα Παππά: «Η περιπέτεια υγείας που πέρασε η εγγονή μου ήταν όντως κάτι πολύ σκληρό»

Συγκλονίζει η Χριστίνα Παππά: «Η περιπέτεια υγείας που πέρασε η εγγονή μου ήταν όντως κάτι πολύ σκληρό»

Μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση είχε η Χριστίνα Παππά στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star το πρωί της Τετάρτης. Η ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσει στη ζωή της, αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση να συμμετάσχει σε ριάλιτι στην Ιταλία, την οποία τελικά απέρριψε, ενώ αναφέρθηκε και στην περιπέτεια υγείας που πέρασε η εγγονή της.

Η Χριστίνα Παππά στάθηκε ιδιαίτερα στις στιγμές που βρέθηκε αντιμέτωπη με εμπόδια, σημειώνοντας: «Νομίζω ότι, όταν έχεις φάει σφαλιάρες στη ζωή, αν μη τι άλλο, θέλεις δεν θέλεις, θα πρέπει και να γίνεις σκληρός με την καλή έννοια και να προσπαθήσεις να το πολεμήσεις. Εγώ έχω φάει πολλές σφαλιάρες στη ζωή μου, έχω πέσει, έχω ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες μου και ξαναπήρα τα πάνω μου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση που της έγινε για συμμετοχή σε ριάλιτι του εξωτερικού: «Τον προηγούμενο μήνα με πήραν για ένα ριάλιτι στην Ιταλία. Στην αρχή το σκέφτηκα, μετά όμως σκέφτηκα που να τρέχω και τι να κάνω και το άφησα. Το συγκεκριμένο δεν θα το ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά κάτι άλλο ναι αν μπορούσα χρονικά».

Τέλος, μίλησε για την περιπέτεια υγείας που βίωσε η εγγονή της: «Η περιπέτεια υγείας που πέρασε η εγγονή μου ήταν όντως κάτι πολύ σκληρό και όντως σπάνιο, αλλά έχει ξεπεραστεί τελείως το θέμα. Σίγουρα, ό,τι κι αν είναι, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια για ένα νεογνό».

22:21 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

