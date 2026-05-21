Απώλεια βάρους: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «διακόπτη» που μετατρέπει το λίπος σε καύσιμο – Ο «ρόλος κλειδί» ενός συγκεκριμένου αμινοξέος

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik
Εάν έχετε κουραστεί να μετράτε θερμίδες, ίσως υπάρχει ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για την απώλεια βάρους. Μια πρωτοποριακή επιστημονική ανακάλυψη αποκαλύπτει ότι ένα συγκεκριμένο αμινοξύ μπορεί να λειτουργήσει ως «διακόπτης» που μετατρέπει το αποθηκευμένο λίπος σε καύσιμο.

Μελέτη δείχνει ότι ο έλεγχος ενός συγκεκριμένου αμινοξέος μπορεί να είναι κρίσιμος για την προώθηση της απώλειας βάρους

Επιστήμονες από διάφορα ιδρύματα στις ΗΠΑ μελέτησαν τον λόγο για τον οποίο η μείωση των θερμίδων οδηγεί σε απώλεια βάρους. Προηγούμενες έρευνες είχαν υποδείξει ότι το αμινοξύ κυστεΐνη μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, αλλά ο ακριβής μηχανισμός δεν ήταν γνωστός.

Νέα έρευνα, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Metabolism, δείχνει ότι η μείωση της κυστεΐνης επηρεάζει τη μετατροπή του λευκού λίπους (που αποθηκεύεται στο σώμα) σε καφέ λίπος (το οποίο καίει ενέργεια και παράγει θερμότητα), λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένας βιολογικός «κινητήρας» απώλειας βάρους.

Ο Krisztian Stadler, βιοϊατρικός μηχανικός από το Ερευνητικό Κέντρο Pennington Biomedical, αναφέρει: «Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μελλοντικές στρατηγικές διαχείρισης βάρους που ίσως να μην βασίζονται αποκλειστικά στη μείωση της θερμιδικής πρόσληψης».

Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι μια ελεγχόμενη διατροφή είναι αποτελεσματική κυρίως επειδή μειώνει την κυστεΐνη, η οποία βρίσκεται σε πολλές τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη. Αυτό υποδηλώνει ότι η απλή μέτρηση θερμίδων μπορεί να μην είναι η βέλτιστη στρατηγική.

Πειράματα σε ποντίκια και ανθρώπους

Για να το ελέγξουν, οι ερευνητές πραγματοποίησαν ένα πείραμα σε ποντίκια που δεν μπορούσαν να παράγουν τη δική τους κυστεΐνη. Τα ποντίκια αυτά παρουσίασαν μια δραματική μείωση σωματικού βάρους κατά 25-30% μέσα σε μία εβδομάδα, όταν δεν λάμβαναν κυστεΐνη μέσω της διατροφής.

Αν και η μελέτη δεν περιλάμβανε ανθρώπους, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 238 άτομα που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενο πείραμα δίαιτας μείωσης θερμίδων. Τα δεδομένα έδειξαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν λιγότερη κυστεΐνη στον λιπώδη ιστό τους, υποδηλώνοντας τη σύνδεση μεταξύ θερμίδων και κυστεΐνης και στους ανθρώπους.

Προσοχή και μελλοντικές προκλήσεις

Υπάρχει η πιθανότητα η κυστεΐνη να αποτελέσει στόχο για τον έλεγχο του μεταβολισμού του σώματος, αν και μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί μεγάλη προσοχή. Στα ποντίκια, η παρεμπόδιση της κυστεΐνης προκάλεσε μια απειλητική για τη ζωή πτώση βάρους.

Ο Eric Ravussin, φυσιολόγος στο Pennington Biomedical Research Center, τονίζει ότι το σώμα μας είναι μια πολύπλοκη μηχανή και όταν μια διαδικασία διαταράσσεται, μπορούν να επηρεαστούν πολλές άλλες.

