Έμπολα: «Βαθιά ανήσυχος από τις διαστάσεις και την ταχύτητα της επιδημίας» δηλώνει ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Υγεία

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δηλώνει «βαθιά ανήσυχος από τις διαστάσεις και την ταχύτητα» της επιδημίας του Ebola (Έμπολα) που πλήττει την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα .

«Συγκαλούμε σήμερα την επιτροπή εκτάκτων καταστάσεων που θα μας δώσει προσωρινές συστάσεις», είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κατά την δεύτερη ημέρα της ετήσιας διάσκεψης των κρατών μελών του ΠΟΥ.

Παράλληλα, η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC) κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο αφρικανικής ηπείρου για την επιδημία του στελέχους Bundibugyo του Ebola.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει «την ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού, την ταχεία ενεργοποίηση χρηματικών και τεχνικών πόρων, την ενίσχυση των συστημάτων εποπτείας και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων», σύμφωνα με το Africa CDC.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κήρυξε την Κυριακή έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εμβέλειας, που είναι το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Η επιδημία του Ebola στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έχει όπως φαίνεται προκαλέσει 131 καταγεγραμμένους θανάτους και, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της αφρικανικής χώρας, υπάρχουν 513 καταγεγραμμένα ύποπτα περιστατικά.

«Καταγράψαμε περίπου 131 ύποπτες περιπτώσεις θανάτου συνολικά και έχουμε περίπου 513 ύποπτα κρούσματα», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ρότζερ Κάμπα.

Ο Ebola προκαλεί εξαιρετικά μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό. Ο ιός έχει προκαλέσει περισσότερους των 15.000 θανάτους στην Αφρική κατά την διάρκεια της τελευταίας 50ετίας.

Κατά τις προηγούμενες κορυφώσεις της επιδημίας, η θνησιμότητα έχει κυμανθεί ανάμεσα στο 25% και το 90%, σύμφωνα τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπευτικές αγωγές για το στέλεχος Bundibugyo του Ebola, το οποίο προκαλεί τον θάνατο στο 40% έως 50% των κρουσμάτων.

Ωστόσο, υπάρχει ένα εμβόλιο που ονομάζεται Ervebo, που έχει παρασκευασθεί από την Merck, που έχει χρησιμοποιηθεί για το στέλεχος Zaire και έχει δείξει ότι παρέχει κάποιον βαθμό προστασίας σε δοκιμές σε ζώα.

Το ενδεχόμενο δοκιμής του εμβολίου αυτού και άλλες επιλογές θα βρίσκεται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής του ΠΟΥ.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να προσέχουμε στον ήλιο- Οδηγός προστασίας για μικρούς και μεγάλους

Απρόσμενο όφελος από κοινό φάρμακο: Μειώνει κρίσεις άσθματος και ημικρανίες, σύμφωνα με δύο νέες μελέτες

ΔΕΗ: Πάνω από τρεις φορές η υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την πρώτη ημέρα

Smartphone: Αυτός είναι ο λόγος που οι καταναλωτές κρατούν τα κινητά τους στα συρτάρια- Τι δείχνουν τα στοιχεία για αχρησιμ...

Οδικός χάρτης τριών κατευθύνσεων για κβαντικά υλικά σε θερμοκρασία δωματίου

Κενό ασφαλείας μηδενικής ημέρας στα Windows επιτρέπει την απόκτηση προνομίων SYSTEM
περισσότερα
06:00 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Τι συμβαίνει στο συκώτι σας όταν πίνετε καφέ κάθε μέρα, σύμφωνα με μελέτες

Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο καφές είναι το πρώτο πράγμα που αναζητούν το πρωί για ενέρ...
22:00 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ύπνος: Η συνήθεια που πρέπει να κόψετε για να κοιμάστε καλά, σύμφωνα με ειδικό – Δεν έχει να κάνει με τον καφέ

Πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου στρέφονται σε αυστηρές αλλαγές στη ρουτίνα...
06:00 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Δυσκοιλιότητα: Η συνήθεια που μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το χρόνιο στρες και τα γεύματα αργά το βράδυ φαίνεται πως αποτελούν έναν ιδιαίτερα επιβαρυντικ...
22:00 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ύπνος: Ειδικός αναλύει πώς λειτουργεί ο οργανισμός σας με βάση τις ώρες που κοιμάστε

Ο ύπνος επηρεάζει πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε την καθημερινή μας λειτουργία, τη συγκέντ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν