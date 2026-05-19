Τζόναθαν Άντιτς: Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Ο Τζόναθαν Άντιτς , ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango Ισακ Άντιτς, ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο 2024 πέφτοντας από βράχια κατά την διάρκεια πεζοπορίας κοντά στην Βαρκελώνη, συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας της καταλανικής αστυνομίας.

Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ’ όλη την διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε με την υπόθεση του ατυχήματος και γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.

Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου 2024, όταν ο 71χρονος έπεσε κατά την διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι τον Σπηλαίων Μονσεράτ στην περιοχή της Βαρκελώνης. Αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα.

Όμως η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες. Ο Τζόναθαν Άντιτς έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιοχές και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταίριαζαν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ισπανικού Τύπου. Και αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουτ, επαγγελματία γκόλφερ και συντρόφου του Ισακ Αντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισακ Άντιτς εγκαταστάθηκε στην ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη. Ίδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο.

