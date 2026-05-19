Ισραήλ: Αναχαίτισε το μεγαλύτερο μέρος του στολίσκου «Global Sumud» για τη Γάζα – Εκατοντάδες συλλήψεις ακτιβιστών

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ισραήλ Γάζα Global Sumud
Φωτογραφία αρχείου: Reuters
Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των σκαφών του διεθνούς στολίσκου «Global Sumud Flotilla», ο οποίος επιχειρούσε για τρίτη φορά να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, που επικαλείται τους διοργανωτές της αποστολής, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη ακινητοποιήσει 41 από τα πλοία τους, ωστόσο 10 σκάφη συνεχίζουν την πορεία τους προς τον παλαιστινιακό θύλακα.


Το πλησιέστερο από αυτά στη Γάζα, το σκάφος «Sirius», βρίσκεται σε απόσταση 145 ναυτικών μιλίων.

Πηγή: Global Sumud

Συνολικά, ο στολίσκος αποτελούνταν από 54 σκάφη που μετέφεραν 426 ανθρώπους από 39 διαφορετικές χώρες.

Η αποστολή είχε αποπλεύσει την περασμένη Πέμπτη από τη νότια Τουρκία, σηματοδοτώντας την τρίτη κατά σειρά προσπάθεια της οργάνωσης, καθώς οι προηγούμενες είχαν επίσης αναχαιτιστεί από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα.

Η θέση του Ισραήλ και οι μαζικές απελάσεις

Η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε καταστήσει σαφείς τις προθέσεις της ήδη από την προηγούμενη ημέρα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τόνισε: «Δεν θα επιτρέψουμε καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα», καλώντας παράλληλα τον στολίσκο «να γυρίσει πίσω αμέσως».


Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), οι δυνάμεις του ναυτικού είχαν αναχαιτίσει τουλάχιστον 39 από τα σκάφη μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν εκατοντάδες ακτιβιστές, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ και στη συνέχεια να απελαθούν, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Μάλιστα, οι αρχές του Ισραήλ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που, όπως υποστηρίζουν, δείχνει ακτιβιστές «να αγκαλιάζονται μετά τη μεταφορά τους σε ισραηλινά σκάφη».

Οργή Ερντογάν

Η ισραηλινή επέμβαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.

Μιλώντας στην Τουρκική πρωτεύουσα αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καταδίκασε απερίφραστα την επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο Τούρκος ηγέτης εξέφρασε τη στήριξή του στους συμμετέχοντες, χαρακτηρίζοντάς τους «ταξιδιώτες της ελπίδας», ενώ παράλληλα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αναλάβει δράση ενάντια στις ενέργειες του Ισραήλ».

Διεθνής κατακραυγή

Η αναχαίτιση του στόλου «Global Sumud» και η κράτηση των ακτιβιστών προκάλεσαν ένα ισχυρό κύμα διεθνούς κατακραυγής, σημειώνει το Al Jazeera.

Η Ιορδανία εξέδωσε κοινή ανακοίνωση μαζί με την Ινδονησία, την Ισπανία, το Πακιστάν, τη Βραζιλία, το Μπανγκλαντές, την Τουρκία, την Κολομβία, τη Λιβύη και τις Μαλδίβες, καταδικάζοντας απερίφραστα τις ενέργειες του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ της Ιορδανίας, οι ηγέτες των χωρών αυτών «καταδικάζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις νέες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του στόλου Global Sumud».

«Οι υπουργοί εκφράζουν σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών που συμμετέχουν στον στόλο και ζητούν την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων ακτιβιστών, καθώς και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους», αναφέρεται επίσης.

