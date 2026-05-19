Νέα Υόρκη: «Περήφανη τρανς γυναίκα» δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της – Της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ την αστυνομία

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα έχει συγκλονίσει τη Νέα Υόρκη, καθώς μια 41χρονη γυναίκα, η οποία αυτοπροσδιοριζόταν ως «περήφανη τρανς γυναίκα», δολοφονήθηκε μέσα στο διαμέρισμά της στο Μπρούκλιν, με τον λαιμό της κομμένο από τον σύντροφό της που ήταν εκτός εαυτού.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του θύματος έγινε τη Δευτέρα, την ίδια ώρα που συντετριμμένοι φίλοι και συγγενείς την αποχαιρετούσαν με συγκινητικά μηνύματα.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Το θύμα, η Έρικα Κάλντγουελ, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη με πολλαπλές μαχαιριές και κομμένο τον λαιμό μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Μπούσγουικ, γύρω στις 8:50 π.μ. την Κυριακή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 38χρονος σύντροφός της, Τζόναθαν Φερνάντεζ, επρόκειτο να οδηγηθεί στο δικαστήριο προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο και παράνομη οπλοκατοχή.

Η αστυνομία κλήθηκε στο διώροφο κτίριο, έπειτα από αναφορές για κάποιο άτομο που καλούσε σε βοήθεια φωνάζοντας ότι το είχαν μαχαιρώσει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον Φερνάντεζ να κάθεται ήρεμος στον καναπέ, περιμένοντας τη σύλληψή του.

«Μια πολύ ήσυχη γειτονιά»

Γείτονες σε κατάσταση σοκ επιβεβαίωσαν στη New York Post ότι το θύμα ήταν η Κάλντγουελ, η οποία στο προφίλ της στο Instagram περιέγραφε τον εαυτό της ως «Περήφανη τρανς γυναίκα» (Proud TS woman) έχοντας δίπλα μια σειρά από σημαίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Μια γυναίκα που διαμένει στο διπλανό κτίριο από αυτό της Κάλντγουελ, μιλώντας στην εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας, περιέγραψε την περιοχή ως «μια πολύ ήσυχη γειτονιά».

«Πολλές οικογένειες απλώς φροντίζουν τις οικογένειές τους, εργάζονται. Είναι πραγματικά ωραία, ως επί το πλείστον, πολύ ειρηνικά», πρόσθεσε.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι επέστρεψε στο σπίτι της στις 6:00 το πρωί της Κυριακής και δεν αντιλήφθηκε τίποτα μέχρι το απόγευμα.

«Είδα την αστυνομική κορδέλα αργότερα το απόγευμα, αλλά δεν είχα καν καταλάβει τι συνέβαινε», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως το σκηνικό ήταν «πραγματικά ήσυχο».

Το ιστορικό του δράστη

Όπως αποκαλύφθηκε, ο Τζόναθαν Φερνάντεζ έχει ένα μακρύ ποινικό μητρώο.

Σε αυτό περιλαμβάνεται μια κατηγορία για επίθεση το 2024 επειδή γρονθοκόπησε έναν άνδρα, συλλήψεις για ναρκωτικά το 2024 και το 2022, καθώς και διάφορες κατηγορίες για ληστείες και κλοπές που χρονολογούνται από το 2015.

Τα σπαρακτικά μηνύματα των φίλων της

Τα αγαπημένα πρόσωπα της Έρικα Κάλντγουελ γέμισαν το Facebook με μηνύματα θλίψης τη Δευτέρα, μη μπορώντας να πιστέψουν τον τραγικό τρόπο με τον οποίο κόπηκε το νήμα της ζωής της.



«Αδελφή μου, δεν σου άξιζε αυτό! Είσαι με τη μανούλα σου τώρα! Σε αγαπάμε!», έγραψε ένας χρήστης, κοινοποιώντας μια φωτογραφία της Κάλντγουελ.

«Σε αγαπώ τόσο πολύ. Δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις που να μπορούν να περιγράψουν πόσο πολύ σε αγαπώ!», έγραψε ένας φίλος της. «Ήσουν ένα φως που έλαμπε έντονα».