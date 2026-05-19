Τουρκικά ΜΜΕ: Πώς βλέπουν την απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Θράκη – Στο μικροσκόπιο και η «Γαλάζια Πατρίδα»

Με εκτενή ρεπορτάζ που βασίζονται στις πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, ο τουρκικός Τύπος παρακολουθεί στενά τις αποφάσεις του ελληνικού Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ).

Τα τουρκικά δημοσιεύματα εστιάζουν στην επιστροφή των δύο πυροβολαρχιών Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο, συνδέοντας μάλιστα τη συνεδρίαση με τις συζητήσεις της Αθήνας γύρω από το τουρκικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Το ενδιαφέρον της Άγκυρας για τη διάταξη των Patriot

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης όπως η Yeni Şafak, η Nefes και το Haberler, η Άγκυρα κατέγραψε άμεσα την απόφαση για την απόσυρση των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, τα οποία είχαν αναπτυχθεί τον περασμένο Μάρτιο στον Έβρο και την Κάρπαθο.

Όπως σημειώνουν τα τουρκικά ρεπορτάζ, η αρχική ανάπτυξη των εν λόγω συστημάτων είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της γενικότερης ανησυχίας στην περιοχή λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις συγκρούσεις στο Ιράν.

Καθώς, ωστόσο, όπως μετέδωσε χθες το enikos.gr, οι λόγοι αυτοί δεν συντρέχουν πλέον, η ελληνική πλευρά αποφάσισε την επιστροφή των δύο πυροβολαρχιών στη βάση τους, κίνηση που τα τουρκικά ΜΜΕ ερμηνεύουν και υπό το πρίσμα των ισορροπιών στο Αιγαίο.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ, κατά τους Τούρκους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ο τουρκικός Τύπος επιχειρεί να συνδέσει τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ με τις δικές του διεκδικήσεις.

Δημοσιεύματα, όπως αυτό της Yeni Şafak, αναφέρουν χαρακτηριστικά στον τίτλο τους: «Η απόφαση της Ελλάδας να αποσύρει τους Patriot: Συζητήθηκε το ζήτημα της Γαλάζιας Πατρίδας της Τουρκίας».

Οι υπόλοιπες αποφάσεις που κατέγραψε η Άγκυρα

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων και τα εγχώρια ΜΜΕ κατέγραψαν με λεπτομέρεια και τις υπόλοιπες αποφάσεις της Αθήνας, σημειώνοντας ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: