Μαλδίβες: «Αγώνας δρόμου» για την ανάσυρση των 4 σορών από τη «Σπηλιά των Καρχαριών» σε δύο φάσεις – Εντοπίστηκαν «σχεδόν όλες μαζί»

Τέσσερις ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών εντοπίστηκαν βαθιά μέσα σε υποβρύχιο σπήλαιο σε ατόλη των Μαλδίβων.

Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο μεμονωμένο περιστατικό στην ιστορία των καταδύσεων της χώρας, το οποίο έχει κοστίσει τη ζωή σε συνολικά έξι ανθρώπους, καθώς κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ερευνών έχασε τη ζωή του και ένας ντόπιος στρατιωτικός δύτης, που συμμετείχε στις πρώτες προσπάθειες εντοπισμού των σορών.

Η κυβέρνηση του νησιωτικού κράτους του Ινδικού Ωκεανού επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι οι σοροί εντοπίστηκαν στο βαθύτερο σημείο του σπηλαίου Thinwana Kandu, γνωστού και ως «Σπηλιά των Καρχαριών» (Shark Cave), από μια ελίτ ομάδα τριών Φινλανδών ειδικών στη σπηλαιοκατάδυση, με την υποστήριξη της αστυνομίας και του στρατού των Μαλδίβων.

Η κορυφαία ομάδα δυτών, αποτελούμενη από τους Σάμι Παακαρίνεν, Γένι Γουέστερλουντ και Πάτρικ Γκρένκβιστ —οι οποίοι είχαν συμμετάσχει με επιτυχία και στη διάσωση της ποδοσφαιρικής ομάδας παίδων στην Ταϊλάνδη το 2018— έφτασε στις Μαλδίβες την Κυριακή.

Κλήθηκαν εσπευσμένα καθώς οι τοπικές αρχές δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να προσεγγίσουν το βάθος των περίπου 150 μέτρων που απαιτούνταν για την είσοδο στο σύστημα των σπηλαίων.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι σοροί ανήκουν στη Μόνικα Μοντεφαλκόνε (52 ετών), την κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ (20 ετών), τη Μουριέλ Οντενίνο (31 ετών) και τον Φεντερίκο Γκουαλτιέρι (31 ετών).

Η σορός του πέμπτου Ιταλού της ομάδας, ο οποίος ήταν ο εκπαιδευτής κατάδυσης, είχε βρεθεί νωρίτερα έξω από το σπήλαιο.

Το χρονικό της μοιραίας κατάδυσης

Η ομάδα των Ιταλών, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονταν από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας, εξερευνούσε το σπήλαιο την περασμένη Πέμπτη σε βάθος περίπου 50 μέτρων στην ατόλη Βαάβου, περίπου 60 μίλια νότια της πρωτεύουσας Μαλέ.

Σημειώνεται ότι το επίσημο όριο για τις καταδύσεις αναψυχής στις Μαλδίβες είναι τα 30 μέτρα (100 πόδια), και παραμένει ασαφές γιατί η ομάδα κατέβηκε σε σχεδόν διπλάσιο βάθος.

Επιπλέον, ο καιρός ήταν εξαιρετικά κακός, με την αστυνομία να έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για τα επιβατηγά σκάφη και τους ψαράδες το πρωί της Πέμπτης.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσέιν Σαρίφ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε δώσει στην ομάδα την απαραίτητη άδεια για τη μελέτη των κοραλλιών στην τοποθεσία Devana Kandu, όμως η πρότασή τους δεν ανέφερε πουθενά την είσοδο σε σπήλαιο.

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι επρόκειτο για σπηλαιοκατάδυση», δήλωσε ο Σαρίφ.

«Επειδή, όπως θα σας πουν και θα εκτιμήσουν οι δύτες, πρόκειται για μια πολύ διαφορετική ειδικότητα με τις δικές της προκλήσεις και κινδύνους, και ιδιαίτερα σε αυτό το βάθος, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν πάει στραβά», σημείωσε.

Ο Σαρίφ πρόσθεσε ότι οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία του σκάφους που χρησιμοποιούσαν οι δύτες, «επειδή οι κανονισμοί εδώ λένε ότι αν θέλεις να παίρνεις δύτες σε αποστολές, χρειάζεσαι άδεια σχολής κατάδυσης, την οποία, δυστυχώς, δεν διέθεταν».

Από την πλευρά του, ο διαχειριστής του σκάφους «Duke of York», Αμπντούλ Μουχσίν Μούσα, υποστήριξε ότι το σκάφος είχε άδεια για καταδύσεις αναψυχής έως τα 30 μέτρα.

«Μοιραζόμαστε αυτές τις λεπτομέρειες και με την κυβέρνηση», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι οι δύτες είχαν ενημερωθεί κατά την άφιξή τους στο σκάφος για τα όρια κατάδυσης στις Μαλδίβες και ότι δεν επιτρέπεται να ξεπεράσουν τα 30 μέτρα.

Η θυσία του στρατιωτικού δύτη

Οι προσπάθειες διάσωσης είχαν παρεμποδιστεί επανειλημμένα από την κακοκαιρία. Οι αρχικές ομάδες είχαν καταφέρει απλώς να εντοπίσουν και να σημαδέψουν την είσοδο του σπηλαίου.

Οι έρευνες διακόπηκαν προσωρινά το Σάββατο, όταν ο Μοχάμεντ Μαχουντί, μέλος των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδίβων, παρουσίασε τη νόσο των δυτών κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης αποστολής και άφησε την τελευταία του πνοή μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Σε δύο φάσεις η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών

Η ομάδα Divers Alert Network Europe (Dan Europe) κατάφερε να συγκροτήσει την εξειδικευμένη ομάδα των Φινλανδών δυτών μέσα σε μόλις 48 ώρες για να ξεκινήσει η ανάσυρση.

Ο Αχμέντ Σαάμ, κυβερνητικός εκπρόσωπος των Μαλδίβων, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό των σορών, σημειώνοντας ότι βρέθηκαν «σχεδόν μαζί».

«Όπως είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, οι τέσσερις σοροί βρέθηκαν μέσα στο σπήλαιο, και όχι μόνο μέσα στο σπήλαιο, αλλά βαθιά μέσα στο σπήλαιο, στο τρίτο τμήμα του, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης.

«Το σχέδιο είναι να προσπαθήσουν να ανασύρουν δύο σορούς αύριο και πιθανώς τις άλλες δύο την επόμενη ημέρα», συμπλήρωσε ο Σαάμ. Από την πλευρά του, ο Σαρίφ δήλωσε στο BBC News: «Περαιτέρω καταδύσεις [πρόκειται] να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες για την ανάσυρση των σορών».

Η επιχείρηση, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από ακραίο βαθμό δυσκολίας.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Republica, «είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στο χρόνο εκεί κάτω».

Παράλληλα, η εφημερίδα La Stampa μετέφερε το κλίμα από την ομάδα που εργάζεται στο σημείο, αναφέροντας πως «Η επιχείρηση παραμένει τεχνικά απαιτητική, συναισθηματικά έντονη και επιχειρησιακά περίπλοκη».

Για τον λόγο αυτό, η Dan Europe έθεσε ένα αυστηρό χρονικό πλαίσιο ασφαλείας: «Μέγιστη διάρκεια κατάδυσης οι τρεις ώρες».

Τα αίτια του θανάτου των πέντε Ιταλών δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί επίσημα και η έρευνα από το ιταλικό ΥΠΕΞ και τις τοπικές αρχές παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.