Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη μητέρα για έκθεση ανηλίκου – Άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη μία 45χρονη στις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της.

Το ανήλικο βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου δύο ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις Αρχές που μετέβησαν στην οικία, παρουσία κοινωνικού λειτουργού του δήμου Νεάπολης – Συκεών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα, καθώς βρίσκονταν στο σχολείο.

Μετά την παρέμβαση των Αρχών και τη σύλληψη της 45χρονης -υπηκόου Νιγηρίας, και τα τρία ανήλικα τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

