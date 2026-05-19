Κρήτη: Καθεστώς βίας και τρομοκρατίας είχε επιβάλει η οικογενειακή «μαφία» – Έκαιγαν αυτοκίνητα και ισοπέδωναν καλλιέργειες

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις της ογκώδους δικογραφίας για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων στην Κρήτη, με εκβιασμούς, εμπρησμούς, καταπατήσεις και παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μια ολόκληρη κοινωνία αποφάσισε να αποτινάξει το ζυγό εκβιαστών και καταπατητών, θέτοντας τις βάσεις για την πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία αποκαλύψει ένα κύκλο βίας, παρανομίας και παρασιτισμού με επίκεντρο το Αμάρι και τα Βορίζια.

Η δικογραφία των χιλιάδων σελίδων που βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών του Ρεθύμνου περιγράφει εκβιασμούς, εμπρησμούς, βία και παράνομο πλουτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους, ώστε οι κατηγορούμενοι να εισπράττουν παρανόμως πακτωλό χρήματων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οικογενειακή υπόθεση

Και αυτή η περίπτωση αποδείχτηκε οικογενειακή υπόθεση με έξι μέλη της ίδιας οικογένειας να συλλαμβάνονται, όπως είχε προαναγγείλει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος λίγο μετά τα δραματικά γεγονότα της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, σε εγκληματικά δίκτυα στην Κρήτη που είχαν τεθεί από τότε στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. με την υπόθεση να ανατίθεται έκτοτε στη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος.

Είχαν προηγηθεί οι απεγνωσμένες εκκλήσεις δεκάδων πολιτών, κατοίκων της περιοχής του Αμαρίου, που έφτασαν μέχρι τα Χανιά και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ζητώντας βοήθεια και προστασία από την Αστυνομία. Ο «κόμπος είχε φτάσει στο χτένι» με τους βασανισμένους κατοίκους της περιοχής να παρακολουθούν τη δράση τους να συνεχίζεται ανεξέλεγκτη παρά το γεγονός ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι που θα απολογηθούν την Παρασκευή, είχαν συλληφθεί για ζωοκλοπή στη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων στα Βορίζια.

Το μπαράζ συλλήψεων που οδηγεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, εξελίχθηκε ταυτόχρονα στην Καλλιθέα Αττικής σε Κλινική όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου συνελήφθησαν τα δύο ανίψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Μαζί τους και οι σύζυγοί τους, οι οποίες μαζί με ένα ακόμη άτομο, συνελήφθησαν, κατηγορούμενες για ζωοκλοπή.

Το μαρτύριο των κατοίκων στο Αμάρι

Είχαν επιβάλει καθεστώς βίας και τρομοκρατίας στην περιοχή του Αμαρίου όπως κατηγορούνται. Κάτοικοι της περιοχής του Αμαρίου ζούσαν ένα πραγματικό μαρτύριο από το 2021, με τους κατηγορούμενους να τους διώχνουν από τα σπίτια και τα χωράφια τους τα οποία καταπατούσαν και δήλωναν οι ίδιοι στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις για να εισπράττουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παράνομες επιδοτήσεις.

Όποιος αντιδρούσε έπεφτε θύμα εκφοβισμού και απειλών για τη ζωή τη δική τους και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία έβαζαν φωτιές σε αυτοκίνητα, ξήλωναν τις περιφράξεις των χωραφιών, ισοπέδωναν καλλιέργειες με ελιές και αμπέλια ώστε στη συνέχεια να τα εμφανίζουν ως νοικιασμένες εκτάσεις και να εισπράττουν επιδοτήσεις, για κοπάδια που ουδέποτε είχαν.

Οι συλληφθέντες μαζί με άλλα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία κατηγορούνται για εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα. Ακόμη τον εμπρησμό ενός οχήματος 4Χ4 τον Μάιο του 2025, ως πράξη αντεκδίκησης.

«Ή κάντε κάτι ή θα εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας»

Ήδη από τον Ιούνιο του 2024, στην Κίσσαμο, οι καταγγελίες των κατοίκων περιέγραφαν μία κοινωνία σε απόγνωση. Άνθρωποι νοικοκύρηδες, με πατρογονικές περιουσίες, έφθαναν στο σημείο να δηλώνουν ότι δεν αντέχουν άλλο και πως θα εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα χωράφια τους.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το μοτίβο που περιέγραφαν τότε οι Αρχές επαναλαμβανόταν σχεδόν παντού: κοπάδια να εισβάλλουν σε ξένες περιουσίες, καταστροφές σε καλλιέργειες, απειλές και βία σε όποιον τολμούσε να αντιδράσει. Ξυλοδαρμοί, εμπρησμοί, πυροβολισμοί, ζωοκλοπές, εκβιασμοί και πράξεις αντεκδίκησης συνέθεταν μία καθημερινότητα φόβου. Κάτοικοι μιλούσαν για πρακτικές «μαφίας». Κάποιοι έφθαναν να υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένοι παραβατικοί κτηνοτρόφοι λειτουργούσαν με πολιτικές πλάτες και αίσθηση πλήρους ατιμωρησίας.

Η πρώτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κίσσαμο, με περισσότερους από 100 αστυνομικούς και δεκάδες κατηγορούμενους, θεωρήθηκε τότε σημείο καμπής. Ωστόσο, το ζητούμενο παρέμενε αν οι Αρχές θα μπορούσαν να σπάσουν ένα καθεστώς φόβου βαθιά ριζωμένο σε αρκετές περιοχές της υπαίθρου.

Πετσόκοψαν 400 κουρμούλες και 134 ελαιόδεντρα

Σε άλλο περιστατικό που εκτυλίχθηκε τον Μάιο του 2022 κάτοικος της περιοχής είδε τον αμπέλι του το οποίο βρισκόταν στην τοποθεσία Πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου κατακρεουργημένο. Οι δράστες χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι πετσόκοψαν 400 κουρμούλες, επειδή ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να τους νοικιάσει ένα χωράφι, ενώ τους είχε καταγγείλει στην αστυνομία για αγροζημιές. Μπροστά σε μια παρόμοια και αποτρόπαιη εικόνα βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης ενός λιόφυτου. Βρήκε τα 134 ελαιόδεντρα του κομμένα σύριζα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μια γυναίκα που κατάγεται από την περιοχή καταθέτει στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας πως οι κατηγορούμενοι μόλις ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, καταπάτησαν και τα χωράφια του και το ποιμνιοστάσιο του τα οποία δήλωναν δικά τους και στην εφορία για να τα καρπωθούν με χρησικτησία.

Οι ζημιές στις καλλιέργειες κατοίκων του Αμαρίου που είχαν προκαλέσει υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ τα χρήματα που έχουν εισπράξει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε και διασταυρωτικούς ελέγχους, μέλη της ομάδας, συγγενείς ακόμη και φίλοι τους υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν.

Δεν είχαν ούτε τα μισά από τα αιγοπρόβατα που δήλωναν, ενώ ακόμη και αυτά που καταμετρήθηκαν στα ποιμνιοστάσιά τους, δεν έφεραν ενώτια και θεωρούνται προϊόν ζωοκλοπής. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 έως 2025 ανέρχεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε 586.498,73 ευρώ.

Πώς δικαιολογούσαν τα πανάκριβα 4Χ4

Oι κατηγορούμενοι δήλωναν στους συγχωριανούς τους πως τα χρήματά που σπαταλούσα για πανάκριβα 4Χ4 οχήματα με τα οποία κυκλοφορούσαν, ήταν από τα προγράμματα νέων αγροτών στα οποία είχαν ενταχθεί.

Ο 43χρονος φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης που συνελήφθη στην Αθήνα, μεταφέρεται στην Κρήτη για να απολογηθεί μαζί με τα δυο ανίψια του την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στον Ανακριτή Ρεθύμνου.

Οι δυο γυναίκες και ο ένας άνδρας που συνελήφθησαν για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τι δήλωσε η συνήγορος των κατηγορουμένων

Η συνήγορος των κατηγορουμένων Θεονύμφη Μπέρκη ανέφερε σε δήλωσή της ότι η ποινική δίωξη που τους έχει ασκηθεί αφορά σε κακουργηματική εκβίαση και επιφυλάχθηκε να αναφερθεί στην ουσία της υπόθεσης αφού λάβει γνώση της δικογραφίας η οποία αριθμεί χιλιάδες σελίδες. Πάντως όπως φαίνεται, οι κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται.