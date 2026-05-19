Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ρεύματος: Η παγίδα που πρέπει να αποφύγετε για να μην υποβάλετε «διπλή» αίτηση  

Έκπτωση έως και 70% στους λογαριασμούς ρεύματος μπορούν να κερδίσουν τα ευάλωτα νοικοκυριά που θα ενταχθούν στο Koινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2026 ή που βρίσκονται ήδη σε αυτό από αυτό περασμένο έτος.

Της Κατερίνας Φεσσά

Διευκρινίζεται πως, οι εν ενεργεία δικαιούχοι του ΚΟΤ υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στο https://www.idika.gr/kot με τους κωδικούς του Taxisnet για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο του 2026 προκειμένου να μην απενταχθούν αυτόματα από αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά και τους νέους δικαιούχους που πληρούν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς είναι μεταξύ άλλων: οι πολύτεκνες οικογένειες, τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), οι άστεγοι πολίτες και τα άτομα που φιλοξενούνται σε δομές κοινωνικής πρόνοια και γενικότερα ευπαθείς ομάδες κλπ.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026 προκειμένου να λύσει τις τυχόν απορίες δικαιούχων. Αναλυτικά:

Το ΚΟΤ 2026 το προσφέρουν όλοι πάροχοι;

Ναι.

Σε ποια χρωματιστά τιμολόγια μπορεί να εφαρμοστεί το ΚΟΤ 2026;

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, στο πράσινο τιμολόγιο, στο κίτρινο και στο μπλε.

Το ΚΟΤ 2026 αφορά τις κύριες κατοικίες και τις δευτερεύουσες;

Όχι, μόνο τις κύριες κατοικίες.

Σε ποια περίπτωση θα χρειαστεί να κάνετε νέα «διπλή» αίτηση για το ΚΟΤ 2026;

Εάν κάποιος υποβάλει νέα αίτηση για το ΚΟΤ 2026 πριν τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, δηλαδή πριν τις 15 Ιουλίου 2026, τότε θα πρέπει να το ξανά κάνει μετά τη λήξη.

Εάν κάποιος υποβάλει νέα αίτηση για το ΚΟΤ 2026 πριν τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, δηλαδή πριν τις 15 Ιουλίου 2026, τότε θα πρέπει να το ξανά κάνει μετά τη λήξη. Με άλλα λόγια δεν χρειάζεται να γίνεται νέα αίτηση για το ΚΟΤ από τον δικαιούχο όταν υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, αλλά μόνο όταν λήξει επίσημα η προθεσμία υποβολής. Και αυτό διότι, μόνο τότε το σύστημα θα ενημερωθεί για τα νέα φορολογικά στοιχεία του δικαιούχου.

Πότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026 όσοι θα ενταχθούν για πρώτη φορά;

Οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους. Η αίτηση για το ΚΟΤ 2026 υποβάλλεται στο idika.gr/kot/ από τον δικαιούχο με τους κωδικούς taxis.

Πότε θα πρέπει να επανυποβάλλουν αίτηση για το ΚΟΤ 2026 οι εν ενεργεία δικαιούχοι;

Η αίτηση θα πρέπει να γίνει εντός των 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, δηλαδή έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2026, σύμφωνα με τωρινά δεδομένα.

Σε ποια περίπτωση θα «πετάξει»το σύστημα αυτόματα εκτός του ΚΟΤ 2026 τους ενεργεία δικαιούχους;

Εάν οι εν ενεργεία δεν υποβάλουν νέα αίτηση για το ΚΟΤ 2026 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, τότε θα απενταχθούν αυτόματα από το πρόγραμμα.

Ποιους μήνες δεν γίνεται διακοπή ρεύματος ακόμη και εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές;

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα:

Από Απρίλιο έως Ιούνιο.

Και από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο.

Ποιους μήνες οφείλει ο πάροχος να παρέχει ρεύμα στο νοικοκυριό ακόμη κι αν έχει πολλούς ληγμένους λογαριασμούς;

Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.