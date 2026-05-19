Στήλη 2.200 ετών της Μητέρας Θεάς ανακαλύφθηκε κοντά σε αρχαίο δρόμο – Μπορεί να αποκαλύψει χαμένο ελληνιστικό ιερό

Μια σπάνια αρχαιολογική ανακάλυψη στη δυτική Τουρκία φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της ελληνιστικής περιόδου και του τρόπου ζωής σε μια αγροτική αλλά ιδιαίτερα οργανωμένη περιοχή. Τα νέα ευρήματα από την κοιλάδα του Μικρού Μαιάνδρου αποκαλύπτουν ότι η ιστορία του τόπου είναι πολύ πιο σύνθετη απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Μέσα από μια στήλη, έναν τάφο και ίχνη οχυρώσεων, οι αρχαιολόγοι αρχίζουν να σκιαγραφούν ένα ζωντανό τοπίο όπου η θρησκεία, η καθημερινότητα και η στρατηγική σημασία συνυπήρχαν άρρηκτα.

Μια αναθηματική στήλη της Μητέρας Θεάς ηλικίας 2.200 ετών, ένας ελληνιστικός τάφος και δύο οχυρώσεις στην περιοχή Κιράζ (Κίλας) της Σμύρνης αποκαλύπτουν ένα αγροτικό ιερό και ένα στρατηγικό οδικό δίκτυο στην αρχαία Λυδία.

Μια σπασμένη λίθινη στήλη που βρέθηκε κοντά σε μια αρχαία οδό στη δυτική Τουρκία ενδέχεται να μαρτυρά την ύπαρξη ενός άγνωστου μέχρι πρότινος αγροτικού ιερού αφιερωμένου στην Κυβέλη, την αρχαία Μητέρα Θεά, της οποίας η λατρεία εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ανατολία και τον μεσογειακό κόσμο.

Η ανακάλυψη προέρχεται από το Τσαγιαγζί (Çayağzı), ένα χωριό στην περιοχή Κιράζ της Σμύρνης, όπου νέα αρχαιολογικά ευρήματα ρίχνουν φως σε μια ελάχιστα εξερευνημένη γωνιά του ελληνιστικού κόσμου.

Η περιοχή βρίσκεται στην κοιλάδα του Μικρού Μαιάνδρου (Küçük Menderes), ένα γόνιμο και πλούσιο σε νερό τοπίο που αποτελούσε μέρος της αρχαίας Λυδίας και χρησίμευε ως ζώνη περάσματος ανάμεσα σε σημαντικούς οικισμούς, όπως η Έφεσος, τα Ύπαιπα, η Παλαιάπολις και η Φιλαδέλφεια (το σημερινό Αλασεχίρ).

Τα ευρήματα, τα οποία εξετάζονται σε μια νέα μελέτη του ερευνητή Ali Özkan, περιλαμβάνουν δύο ελληνιστικές αμυντικές δομές στο Καραμπούρτς (Karaburç) και το Τσαγιαγζί (Çayağzı), μια αναθηματική στήλη της Κυβέλης και έναν κοντινό τάφο που χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ.

Μαζί, τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι το Κιράζ δεν ήταν μια περιφερειακή αγροτική ζώνη, αλλά ένα φρουρούμενο, διασυνδεδεμένο και θρησκευτικά ενεργό τοπίο κατά την ελληνιστική περίοδο.

Μια στήλη που ανακαλύφθηκε κοντά σ’ έναν αρχαίο δρόμο

Η αναθηματική στήλη της Κυβέλης εντοπίστηκε στο Τσαγιαγζί μετά από σωστική έρευνα του Μουσείου του Οντεμίς (Ödemiş) το 2017, κατόπιν αναφορών για παράνομη ανασκαφή στην περιοχή.

Το τεχνούργημα βρέθηκε κοντά σε έναν κατεστραμμένο τάφο και πλησίον μιας διαδρομής που συνεχιζόταν από το Κιράζ προς την αρχαία Φιλαδέλφεια.

Παρόλο που το επάνω μέρος της στήλης είναι σπασμένο και η επιφάνειά της έντονα φθαρμένη, διασώζεται αρκετό μέρος της απεικόνισης ώστε να ταυτοποιηθεί η κεντρική μορφή ως η Κυβέλη.

Η θεά εμφανίζεται όρθια, ενδεδυμένη με χιτώνα και πιθανότατα ιμάτιο, με δύο λιοντάρια τοποθετημένα δίπλα της.

Οι λεπτομέρειες που σώζονται κατατάσσουν το αντικείμενο στον λεγόμενο «τύπο της Εφέσου» των αναθηματικών στηλών της Κυβέλης, μια μορφή γνωστή στη δυτική Ανατολία από την Ύστερη Κλασική περίοδο και έπειτα.

Είναι μια λεπτομέρεια που έχει σημασία.

Η στήλη δεν βρέθηκε σε κάποιον αστικό ναό, αλλά σε ένα αγροτικό περιβάλλον κοντά σε ένα ρέμα, με θέα σε μια διαδρομή που διέσχιζε την κοιλάδα. Για τους ερευνητές, η τοποθεσία αυτή αυξάνει την πιθανότητα το Τσαγιαγζί να φιλοξενούσε κάποτε ένα υπαίθριο ιερό αφιερωμένο στην Κυβέλη.

Η Κυβέλη ήταν στενά συνδεδεμένη με τα βουνά, την άγρια φύση, τη γονιμότητα και την προστασία.

Στη δυτική Ανατολία, η λατρεία της μαρτυρείται συχνά όχι μόνο σε επίσημα ιερά, αλλά και σε σπήλαια, λαξευμένες σε βράχο κόγχες και αγροτικούς ιερούς χώρους.

Η στήλη του Τσαγιαγζί ταιριάζει σε αυτό το ευρύτερο πρότυπο.

Ενδέχεται να αποτελούσε μια ταπεινή προσφορά τοποθετημένη σε ένα τοπίο όπου η αγροτική ζωή, η μετακίνηση στους δρόμους και η θεϊκή προστασία συνυπήρχαν.

Η Μητέρα Θεά στην ύπαιθρο

Η Κυβέλη, γνωστή στη φρυγική παράδοση ως η Μητέρα, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ανθεκτικές θρησκευτικές μορφές της Ανατολίας.

Η λατρεία της έφτασε στις ελληνικές πόλεις, στα ελληνιστικά βασίλεια και τελικά στη Ρώμη, αλλά οι ρίζες της παρέμειναν στενά συνδεδεμένες με τα βουνά, τη φύση και τη γονιμότητα.

Στη στήλη του Τσαγιαγζί, η θεά εμφανίζεται με τα λιοντάρια της, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολά της.

Η σύνθεση έχει υποστεί ζημιές, αλλά η μελέτη υποδηλώνει ότι πρόσθετες μορφές ενδέχεται να τη συνόδευαν κάποτε, πιθανώς άνδρες ακόλουθοι παρόμοιοι με αυτούς που συναντώνται σε άλλες στήλες τύπου Εφέσου.

Ανάλογα παραδείγματα από την Έφεσο, τη Μητρόπολη και την ευρύτερη περιοχή του Μικρού Μαιάνδρου δείχνουν ότι τοπικά εργαστήρια παρήγαν τέτοια αναθηματικά αντικείμενα κατά την ελληνιστική περίοδο.

Το παράδειγμα του Τσαγιαγζί χρονολογείται σε γενικές γραμμές μεταξύ του 3ου και του 2ου αιώνα π.Χ.

Η παρουσία του στο Κιράζ (πεδιάδα του Κλίβου) προσθέτει ένα νέο κομμάτι στον θρησκευτικό χάρτη της περιοχής, ιδίως επειδή δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές στον συγκεκριμένο δήμο.

Η στήλη υποδηλώνει επίσης κάτι πιο ανθρώπινο και τοπικό.

Αυτό πιθανότατα δεν ήταν το ανάθημα ενός μακρινού ηγεμόνα ή μιας μεγάλης πόλης.

Ενδέχεται να ανήκε σε μια αγροτική κοινότητα, της οποίας η ευημερία εξαρτιόταν από τα χωράφια, το νερό, τους δρόμους και τους εποχιακούς κύκλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέλη δεν ήταν μια αφηρημένη θεότητα.

Ήταν μια προστατευτική δύναμη συνδεδεμένη με τη γη, τη γονιμότητα και την επιβίωση.

Ένας κατεστραμμένος ελληνιστικός τάφος σε κοντινή απόσταση

Κοντά στη στήλη, οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν επίσης έναν ορθογώνιο τάφο που είχε υποστεί φθορές από παράνομη ανασκαφή.

Ο τάφος είχε προσανατολισμό από βορρά προς νότο, με μήκος περίπου 2.60 μέτρα και πλάτος 1 μέτρο.

Οι τοίχοι του ήταν χτισμένοι με πέτρες συνδεδεμένες με λασποκονίαμα, ενώ η μία στενή πλευρά του έκλεινε με μια ενιαία πέτρινη πλάκα.

Παρά τις ζημιές, ο τάφος περιείχε ακόμη ανθρώπινα κατάλοιπα, συμπεριλαμβανομένων ενός κρανίου, δοντιών και θραυσμάτων γνάθου.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης δύο μυροδοχεία (unguentaria) και μια λάγυνο (lagynos).

Αυτά τα κεραμικά αγγεία είναι καθοριστικής σημασίας για τη χρονολόγηση της ταφής.

Τα μυροδοχεία (unguentaria) ήταν μικρά αγγεία που συχνά συνδέονταν με έλαια, αρώματα ή ταφικές πρακτικές.

Τα παραδείγματα από το Τσαγιαγζί ανήκουν στον ατρακτόσχημο (fusiform) τύπο, μια μορφή που χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά την ελληνιστική περίοδο.

Παρόμοια αγγεία από τη Μητρόπολη, την Έφεσο, τις Σάρδεις και τη Λαοδίκεια υποστηρίζουν μια χρονολόγηση στον 2ο αιώνα π.Χ.

Η λάγυνος, ένα αγγείο με μακρύ λαιμό και έντονο προφίλ σώματος, είναι επίσης σημαντική.

Η μελέτη σημειώνει ότι το παράδειγμα από το Τσαγιαγζί μοιάζει με κεραμικά που συνδέονται με την Περγαμηνή παράδοση.

Αν και η γραπτή διακόσμησή της δεν διασώζεται πλέον καθαρά, ίχνη χρωστικής ουσίας υποδηλώνουν ότι κάποτε μπορεί να έφερε ζωγραφιστό διάκοσμο.

Αυτό αυξάνει την πιθανότητα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν υπό την καλλιτεχνική επιρροή της Περγάμου να έφτασαν σε αγροτικές κοινότητες στην κοιλάδα του Μικρού Μαιάνδρου.

Αυτή είναι μια σημαντική λεπτομέρεια.

Ο τάφος δεν διασώζει μόνο τα ταφικά έθιμα.

Δείχνει επίσης το εμπόριο, το γούστο και την πολιτισμική κυκλοφορία σε ένα αγροτικό τοπίο συνδεδεμένο με μεγαλύτερες ελληνιστικές δυνάμεις.

Οχυρώσεις που επιβλέπουν την κοιλάδα

Τα θρησκευτικά και ταφικά ευρήματα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αρχαιολογικής εικόνας.

Η μελέτη εξετάζει επίσης δύο αμυντικές δομές στο Καραμπούρτς και το Τσαγιαγζί, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους περίπου 2 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή.

Και οι δύο ήταν τοποθετημένες σε υψηλά, στρατηγικά σημεία που επέβλεπαν τις αρχαίες διαδρομές και την πεδιάδα του Κίλβου, το ανατολικό τμήμα της κοιλάδας του Μικρού Μαιάνδρου.

Αυτές οι δομές πιθανότατα παρακολουθούσαν τους δρόμους που οδηγούσαν προς τη Φιλαδέλφεια και άλλα μεγάλα κέντρα.

Σε περιόδους αστάθειας, τέτοιες οχυρώσεις μπορούσαν να προστατεύσουν τους οικισμούς, την αγροτική παραγωγή και τις μετακινήσεις σε όλη την κοιλάδα.

Το Καραμπούρτς εμφανίζει μια μείξη πολυγωνικής, τραπεζοειδούς και ισόδομης τοιχοποιίας.

Η παραλλαγή ενδέχεται να υποδεικνύει διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις ή μια εσπευσμένη διαδικασία δόμησης με τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων χτιστών.

Αντίθετα, το Τσαγιαγζί (κοιλάδα του Κλίβου) παρουσιάζει μια πιο κανονική, ισόδομη έμπλεκτη τεχνική, με λαξευμένους λίθινους δόμους και μια πιο ομοιογενή εμφάνιση.

Οι αρχιτεκτονικές συγκρίσεις υποδηλώνουν μια γενική χρονολόγηση μεταξύ του 3ου και του 2ου αιώνα π.Χ.

Το Καραμπούρτς ενδέχεται να ανήκει στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο, ίσως γύρω στην εποχή του Λυσιμάχου, ενώ το Τσαγιαγζί, μπορεί να χτίστηκε ή να χρησιμοποιήθηκε υπό σελευκιδικό ή ατταλιδικό έλεγχο.

Αυτή ήταν μια ταραχώδης περίοδος στη δυτική Ανατολία.

Μετά τον Μέγα Αλέξανδρο, τα αντίπαλα ελληνιστικά βασίλεια πολεμούσαν για τον έλεγχο πόλεων, δρόμων και αγροτικών εδαφών.

Η κοιλάδα του Μικρού Μαιάνδρου, με την εύφορη γη και τις στρατηγικές της διαδρομές, θα ήταν πολύ πολύτιμη για να αφεθεί αφύλακτη.

Ένα αγροτικό τοπίο στο προσκήνιο

Η σημασία των ανακαλύψεων στην Κολόη έγκειται στον συνδυασμό τους.

Μια στήλη της Κυβέλης υποδηλώνει τελετουργική δραστηριότητα.

Ένας τάφος με εισαγόμενα κεραμικά ή κεραμικά Περγαμηνού τύπου δείχνει ταφική πρακτική και ανταλλαγές.

Οι οχυρώσεις αναδεικνύουν τη στρατηγική αξία των δρόμων και των αγρών.

Εξεταζόμενα στο σύνολό τους, τα ευρήματα αποκαλύπτουν ένα αγροτικό ελληνιστικό τοπίο όπου η άμυνα, η θρησκεία και η καθημερινή ζωή ήταν στενά συνδεδεμένες.

Η Κολόη (Κιράζ) δεν ήταν απλώς ένα πέρασμα ανάμεσα σε πιο γνωστές αρχαίες πόλεις.

Αποτελούσε μέρος του συστήματος που επέτρεπε σε αυτές τις πόλεις να λειτουργούν.

Οι ανακαλύψεις από το Τσαγιαγζί (πεδιάδα του Κίλβου) και το Καραμπούρτς προσφέρουν πλέον στους αρχαιολόγους μια σαφέστερη αφετηρία για την κατανόηση του ελληνιστικού Κιράζ (Κολόη).

Οι μελλοντικές ανασκαφές ενδέχεται να προσδιορίσουν εάν η στήλη της Κυβέλης προερχόταν πράγματι από ένα υπαίθριο ιερό, πώς συνδεόταν ο τάφος με τους κοντινούς οικισμούς και πώς οι αμυντικές δομές εντάσσονταν στο ευρύτερο στρατιωτικό δίκτυο της δυτικής Ανατολίας.

Προς το παρόν, η σπασμένη στήλη είναι αρκετή για να αλλάξει την εικόνα. Σε μια πλαγιά κοντά σε μια αρχαία οδό, η Μητέρα Θεά εμφανίζεται ξανά, όχι σε έναν μεγαλοπρεπή ναό, αλλά στην ύπαιθρο, εκεί όπου οι άνθρωποι καλλιεργούσαν τη γη, ταξίδευαν, έθαβαν τους νεκρούς τους και αναζητούσαν προστασία, πάνω από δύο χιλιετίες στο παρελθόν.