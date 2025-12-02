Ανακαλύφθηκε επιτύμβια στήλη με επιγραφή στα ελληνικά σε αρχαία πόλη

Μια επιτύμβια στήλη σε σχήμα ανθρώπου που ανακαλύφθηκε από έναν βοσκό στα άγρια ​​υψίπεδα της περιοχής Σεϊντικεμέρ της Μούγλας έχει μεταφερθεί στο Μουσείο Φετιγιέ, όπου σύντομα θα εκτεθεί.

Η αξιοσημείωτη ανακάλυψη, που ταυτοποιήθηκε ως επιτύμβια στήλη της Ρωμαϊκής εποχής, έχει προσελκύσει την προσοχή για τα λεπτομερή ανάγλυφα και την επιγραφή της, τα οποία, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για την οικογενειακή ζωή και την κοινωνική ιεραρχία στην αρχαία Ανατολία.

Ένα σπάνιο εύρημα μεταφέρθηκε με δυσκολία από απόκρημνο έδαφος

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο βοσκός παρατήρησε τη λαξευμένη πέτρα ενώ βοσκούσε τα ζώα του σε μια δασική περιοχή κοντά στο Καγιατζίκ.

Αφού ειδοποίησε τη Διεύθυνση του Μουσείου Φετίγιε, οι ειδικοί πραγματοποίησαν επιτόπια αξιολόγηση και επιβεβαίωσαν την ιστορική της σημασία.

Λόγω του βάρους της, που εκτιμάται στα περίπου 300 κιλά, η ομάδα αρχικά την έθαψε για προστασία και εγκατέστησε κάμερες ενεργοποιούμενες με κίνηση (που αναφέρονται στην Τουρκία ως fotokapan) για να ασφαλίσει την τοποθεσία.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες, αρχαιολόγοι και υποστηρικτικό προσωπικό περπάτησαν για περίπου 45 λεπτά από τον πλησιέστερο δρόμο για να φτάσουν στο σημείο.

Τύλιξαν τη στήλη προσεκτικά και στη συνέχεια τη μετέφεραν με τα χέρια για σχεδόν επτά ώρες διασχίζοντας απόκρημνο και βραχώδες έδαφος, ένα έργο που απαιτούσε τόσο προσοχή όσο και αντοχή.

Ανάγλυφα, σύμβολα και επιγραφές παραπέμπουν στην οικογενειακή ζωή της ρωμαϊκής εποχής

Ο αρχαιολόγος Ahmet Meke, ο οποίος έλαβε μέρος στην ανάκτηση, δήλωσε ότι το κομμάτι πιθανότατα χρονολογείται μεταξύ του πρώτου και του τρίτου αιώνα μ.Χ. και αντιπροσωπεύει έναν τύπο ταφικής στήλης σε σχήμα βωμού που συναντάται συνήθως σε όλη την Ανατολία.

Εξήγησε ότι αυτό που ξεχωρίζει το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το περίτεχνο ανάγλυφο σκάλισμα και η επιγραφή του, στοιχεία που του προσδίδουν σημαντική επιγραφική αξία. Σύμφωνα με τον Meke, η μπροστινή όψη της πέτρας απεικονίζει έναν άνδρα και μια γυναίκα, υποδηλώνοντας ένα οικογενειακό πορτρέτο στη μνήμη του/των νεκρού/ών, ενώ η ενδυμασία τους προσφέρει πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των κοινοτήτων της ρωμαϊκής περιόδου στην περιοχή.

Μια πλευρική όψη φέρει ένα στεφάνι, σύμβολο τιμής, υποδεικνύοντας ότι το μνημονευόμενο άτομο κατείχε σεβαστή θέση στην τοπική κοινωνία, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο.

Από την ανακάλυψη στη συντήρηση

Οι ειδικοί του μουσείου θα ξεκινήσουν τώρα εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, προτού προσθέσουν το τεχνούργημα στο απόθεμα του μουσείου.

Ο χώρος όπου βρέθηκε έχει προταθεί για καθεστώς προστατευόμενης περιοχής και οι κάμερες ενεργοποιούμενες με κίνηση παραμένουν εγκατεστημένες για λόγους ασφαλείας.

Ο Meke τόνισε τη σημασία της συνεργασίας του κοινού στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, σημειώνοντας ότι η άμεση αναφορά του βοσκού κατέστησε δυνατή τη διάσωση.