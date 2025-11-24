Ανασκαφές σε αρχαία πόλη αποκαλύπτουν στάδιο από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην Αρχαία Πόλη της Βλαύνδου στην Ουσάκ, στην Τουρκία, έχουν αποκαλύψει σημαντικές ρωμαϊκές κατασκευές, συμπεριλαμβανομένου ενός σταδίου ηλικίας 2.000 ετών, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών αποκατάστασης που στοχεύουν στη διατήρηση και την προώθηση της ιστορικής τοποθεσίας.

Η Βλαύνδος, που βρίσκεται σε μια φυσικά οχυρωμένη περιοχή η οποία περιβάλλεται από τις βαθιές κοιλάδες του Φαραγγιού του Ουλουμπέι, ιδρύθηκε αρχικά ως πόλη-φρουρά για στρατιώτες από τη Μακεδονία, κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολία. Η μοναδική είσοδος της πόλης, η μνημειακή αρχιτεκτονική και η στρατηγική θέση της υπογραμμίζουν την ιστορική της σημασία.

Κεντρικός δρόμος, βόρειος ναός και στάδιο

Φέτος, η ανασκαφική ομάδα, με επικεφαλής τον Σερίφ Σοϊλέρ, Διευθυντή του Μουσείου της Ουσάκ, έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στον κεντρικό δρόμο της πόλης, στον Βόρειο Ναό και στο στάδιο, το οποίο έχει μήκος 140 μέτρα και πλάτος 37 μέτρα.

Οι αρχαιολόγοι έχουν ήδη αποκαλύψει μια κλιμακωτή είσοδο στην πρόσοψη του σταδίου, καθώς και έναν αναλημματικό τοίχο που κατασκευάστηκε για να σταθεροποιήσει τη δομή έναντι της φυσικής κλίσης του εδάφους.

Επιπλέον, αποκάλυψαν ένα αρχαίο σύστημα υδάτινων καναλιών, προσεκτικά σκαλισμένο στον βράχο, το οποίο κάποτε παρείχε νερό σε ένα κοντινό ρωμαϊκό λουτρό.

Ο Σοϊλέρ σημείωσε: «Το στάδιο, που κατασκευάστηκε τον πρώτο αιώνα μ.Χ., είναι σχετικά μέτριο σε σύγκριση με άλλες αρχαίες πόλεις, αλλά αποτελεί ουσιαστικό μέρος του αρχιτεκτονικού συνόλου της Βλαύνδου».

Πρόσθεσε ότι, μόλις αποκατασταθεί, το στάδιο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως χώρος για συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και αγώνες, προσθέτοντας πολιτιστική και τουριστική αξία στην περιοχή.

Ρωμαϊκή μηχανική: Υδραγωγεία και αποχετεύσεις

Οι αρχαιολόγοι έχουν κάνει επίσης αξιοσημείωτες ανακαλύψεις στην υποδομή της πόλης.

Οκτώ υδραγωγεία, που χρονολογούνται περίπου 2.100 χρόνια πριν, έχουν αποκατασταθεί, αναδεικνύοντας τις προηγμένες μηχανικές δυνατότητες της αρχαίας πόλης. Παράλληλα με αυτά, έχει αποκαλυφθεί μια ρωμαϊκή αποχετευτική γραμμή μήκους 65 μέτρων κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, η οποία καταδεικνύει τον εξελιγμένο αστικό σχεδιασμό της Βλαύνδου.

Μνημειώδεις τάφοι και ιεροί χώροι

Η ομάδα αποκάλυψε έναν μνημειώδη τάφο ηλικίας 2.000 ετών κοντά στην είσοδο της πόλης, ο οποίος διαθέτει αρχιτεκτονικά στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες για τις πρώιμες ρωμαϊκές ταφικές πρακτικές.

Σε κοντινή απόσταση, ο ναός της Δήμητρας, θεάς της γεωργίας και της γονιμότητας, έχει εκτεθεί πλήρως, αποτελώντας απόδειξη της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης κατά την αρχαιότητα.

Αρχαία μυστήρια: Σχηματισμοί που μοιάζουν με το Στόουνχεντζ

Στα εξωτερικά όρια της πόλης, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει τρεις μυστηριώδεις πέτρινους σχηματισμούς που φέρουν ομοιότητα με το Στόουνχεντζ της Αγγλίας .

Αυτές οι αινιγματικές δομές έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη και ενδέχεται να ρίξουν φως σε τελετουργικές ή αστρονομικές πρακτικές στη Βλαύνδο.