Ανακαλύφθηκε λιμάνι χιλιάδων ετών κάτω από τη θάλασσα σε αρχαία ελληνική πόλη – Το εύρημα που ανατρέπει τα δεδομένα για την ιστορία της περιοχής

Αρχαίο λιμάνι ανακαλύφθηκε υποβρύχια στην αρχαία ελληνική Πέρινθο - αποκαλύφθηκε ένας προϊστορικός οικισμός. Φωτογραφία: Daily News
Αρχαίο λιμάνι ανακαλύφθηκε υποβρύχια στην αρχαία ελληνική Πέρινθο - αποκαλύφθηκε ένας προϊστορικός οικισμός. Φωτογραφία: Daily News

Ανασκαφές στην Πέρινθο, την αρχαία πόλη ηλικίας 5.000 ετών που βρίσκεται στην περιοχή Μαρμαρά Ερέγλη (Marmaraereğlisi) της βορειοδυτικής επαρχίας Τεκιρντάγ (Tekirdağ), αποκάλυψαν τα ερείπια μιας λιμενικής δομής κάτω από τη θάλασσα, σύμφωνα με την καθηγήτρια Zeynep Koçel Erdem του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Mimar Sinan, η οποία ηγείται της αρχαιολογικής ομάδας.

Οι αρχαιολόγοι «ξεκλειδώνουν» το μυστήριο της πόλης που γέννησε το αλφάβητο: Νέες ανακαλύψεις ύστερα από 14 χρόνια «σιωπής»

«Οι καταδύσεις μας έχουν ξεκινήσει. Στόχος είναι να τεκμηριώσουμε τα πολιτιστικά στοιχεία που είναι βυθισμένα στη θάλασσα. Έχουμε εντοπίσει μικρά ευρήματα, όπως σαρκοφάγους και ογκόλιθους, αλλά, το πιο σημαντικό, μια λιμενική δομή έχει εντοπιστεί στην ανατολική, ή εμπορική, περιοχή του λιμανιού», δήλωσαν οι ερευνητές.

«Μια λεπτομερής μελέτη αυτής της δομής θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Οι ανασκαφές στην αρχαία τοποθεσία, που βρίσκεται στην περιοχή Μπαϊρακτέπε της Μαρμαρά Ερέγλη, ξεκίνησαν το 2021 για να αποκαλύψουν τα ερείπια της Περίνθου, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο αρχαίο θέατρο που έχει ανακαλυφθεί στη ΘράκηΟι αρχαιολόγοι έχουν επίσης ανασύρει γλυπτά και τάφους κατά τη διάρκεια των αδιάλειπτων εργασιών», πρόσθεσε.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μοναδικά ευρήματα για ένα αρχαίο βασίλειο – Τα άγνωστα τελετουργικά κάτω από τη γη και οι καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες με ζώα και θεούς και

Οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι διευθύνουν το Τμήμα Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Mimar Sinan, ανέφεραν ότι τα ευρήματα δείχνουν πως η περιοχή κατοικήθηκε πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

«Έχουμε ανασύρει λίθινα εργαλεία και προϊστορικά κεραμικά, τα οποία αποκαλύπτουν οικισμό από προϊστορικούς χρόνους», δήλωσαν. «Στις αρχαίες πηγές και στη σύγχρονη βιβλιογραφία αναγραφόταν ότι αυτή η αρχαία πόλη ιδρύθηκε από αποίκους από το ελληνικό νησί της Σάμου τον 6ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες έχουν πλέον ανατραπεί, επειδή έχουμε βρει πολλά κατάλοιπα από προγενέστερους οικισμούς».

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πατητήρι κρασιού 5.000 ετών στην αρχαία πόλη «Αρμαγεδδών» – «Μοναδική ανακάλυψη»

Οι πολιτισμοί που πέρασαν από την περιοχή

Πρόσθεσαν ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν μια ακολουθία πολιτισμών στην περιοχή: προϊστορικές κοινότητες, μετά τους Θράκες, ακολουθούμενες από συγκρούσεις μεταξύ θρακικών φυλών όπως οι Παίονες, και αργότερα Έλληνες άποικοι, οι οποίοι τελικά αφομοιώθηκαν.

«Η ιστορία της πόλης συνεχίζεται με τους Βυζαντινούς και μετά τους Ρωμαίους», ανέφεραν. Οι ερευνητές τόνισαν τη σημασία της πόλης κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

«Η Πέρινθος έγινε πρωτεύουσα της Θράκης και αγαπημένη πόλη των αυτοκρατόρων», δήλωσαν. «Οι αυτοκράτορες απένειμαν τον τίτλο του Νεωκόρου, δίνοντας στην πόλη το προνόμιο να ιδρύει ναούς — μια μεγάλη τιμή. Αντίστοιχα, κοσμήθηκε με μνημειώδη κτίρια.  Οι ανασκαφές μας συνεχίζονται στην περιοχή του θεάτρου, η οποία αποτελεί μέρος της ακρόπολης που περιλαμβάνει ναούς και μεγάλες δημόσιες κατασκευές».

Η ανασκαφική ομάδα ξεκίνησε με το θέατρο επειδή ίχνη στην επιφάνεια υποδείκνυαν την παρουσία του, σημείωσαν. «Παρόλο που υπήρχε ένα στρώμα επιχωμάτωσης έξι μέτρων, φτάσαμε στις σειρές καθισμάτων κάτω από αυτό», δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Τι μαρτυρούν τα ευρήματα για το αρχαίο θέατρο

«Αρχιτεκτονικά και κεραμικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι το θέατρο χτίστηκε στην πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο, γύρω στα τέλη του πρώτου αιώνα μ.Χ., και παρέμεινε σε χρήση μέχρι τον έκτο αιώνα, όταν τα θέατρα γενικά έκλεισαν» Τονίζοντας την εκτεταμένη ακτογραμμή της πόλης, οι ερευνητές δήλωσαν ότι η ομάδα έχει επεκτείνει την έρευνά της στο υποβρύχιο τμήμα.

«Η Πέρινθος έχει μια πολύ μακρά ακτογραμμή», δήλωσαν. «Έχουμε ξεκινήσει τις καταδύσεις μας για να τεκμηριώσουμε βυθισμένα πολιτιστικά στοιχεία. Παράλληλα με μικρές ανακαλύψεις, εντοπίσαμε μια λιμενική δομή στην ανατολική περιοχή του λιμανιού. Μια λεπτομερής μελέτη θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.  Η ομάδα των 40 ατόμων,  περιλαμβάνει ειδικούς στην υποβρύχια αρχαιολογία».

 

