Μυστήριο με ερείπια 6.000 ετών που βρέθηκαν στον βυθό – Ήταν μια χαμένη πόλη αρχαιότερη από τις πυραμίδες ή παράξενο γεωλογικό φαινόμενο;

Πρόσφατα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρχισε να συζητιέται μια μυστηριώδης ανακάλυψη, δίνοντας τροφή σε πολλές συζητήσεις και προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον: Πρόκειται για τη λεγόμενη “χαμένη πόλη” που φέρεται να βρίσκεται στον βυθό, ανοιχτά των ακτών της Κούβας.

Πάνω από 20 χρόνια στο παρελθόν, αυτό το υποβρύχιο σημείο τράβηξε την προσοχή των αρχαιολόγων και των επιστημόνων, ωστόσο από τότε, έχει παραμείνει ανεξερεύνητο. Δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από τους χρήστες του διαδικτύου, αξίζει μια προσεκτική ματιά στις διεθνείς αναφορές και τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων που περιβάλλουν το συναρπαστικό αυτό – αλλά ακόμα ανεπιβεβαίωτο – εύρημα που θα μπορούσε, ενδεχομένως, να ξαναγράψει κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας.

Το χρονικό της ενάλιας ανακάλυψης

Το 2021, μια ομάδα από Καναδούς επιστήμονες, ανέφεραν πως, ανακάλυψαν γιγάντιες λίθινες δομές κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, υποδηλώνοντας πως πρόκειται για τα ερείπια ενός άλλοτε ακμάζοντος, αστικού κέντρου. Αν επαληθευτεί η υπόθεση, το σημείο μπορεί να έχει ηλικία άνω των 6.000 ετών, άρα να είναι 1.500 χρόνια αρχαιότερο από τις πυραμίδες της Γκίζας. Μέχρι σήμερα ωστόσο, το μυστήριο αυτό, δεν έχει επιλυθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC εκείνης της περιόδου, οι ερευνητές – μέλη της Καναδικής ομάδας εξερεύνησης “Advanced Digital Communications”, χαρτογραφούσαν τον βυθό του ωκεανού κοντά στην Κούβα, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ηχοεντοπισμού, όταν ανίχνευσαν «συμμετρικά οργανωμένες, λίθινες δομές».

Οι σχηματισμοί αυτοί θύμιζαν δρόμους μιας πόλης με οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο, σε αντίθεση με τους τυχαίους σχηματισμούς βράχων που συναντώνται συνήθως στον πυθμένα της θάλασσας. Με το ενδιαφέρον τους να κορυφώνεται, η ομάδα χρησιμοποίησε ένα υποβρύχιο ρομπότ για να καταγράψει κοντινά πλάνα.

Όπως αναφέρει το site LadBible, οι κάμερες του ρομπότ, αποκάλυψαν «τεράστιους, λείους ογκόλιθους που έμοιαζαν με κομμένο γρανίτη» που προεξείχαν από τον βυθό, σε βάθος περίπου 650 μέτρων. Η ακρίβεια κοπής αυτών των λίθων παραπέμπει συχνά σε ανεπτυγμένες αρχιτεκτονικές δυνατότητες.

Παλαιότερη από τις πυραμίδες;

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις, οι δομές μπορεί να χρονολογούνται πριν από περίπου 6.000 χρόνια. Αν οι εκτιμήσεις είναι ακριβείς, αυτό τις ανάγει πριν από την κατασκευή των πιο εμβληματικών μνημείων της αρχαίας Αιγύπτου. Με απλά λόγια, οι άνθρωποι της εποχής ήταν από τότε ικανοί να χτίζουν περίπλοκες δομές, πολύ πριν έρθει στο προσκήνιο ο Αιγυπτιακός πολιτισμός.

Η υπόθεση αυτή από μόνη της, προϋποθέτει μια ουσιαστική αναθεώρηση της πρώιμης ανθρώπινης ιστορίας. Όπως επισημαίνει η αρχική ομάδα Καναδών επιστημόνων, αυτού του είδους η κατασκευή, εκτός από προηγμένες δεξιότητες μηχανικής, απαιτεί ακόμη και ένα επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης, το οποίο ωστόσο δεν χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Μια επιφυλακτική προσέγγιση

Παρά την εν δυνάμει σημασία των σχηματισμών, οι ερευνητές προειδοποιούν πως, απαιτείται προσοχή. Μιλώντας στο BBC το 2001, επισήμαναν πως, ενώ το σημείο μπορεί «να ήταν ένα μεγάλο αστικό κέντρο, θα ήταν παντελώς ανεύθυνο να πούμε τι ήταν πριν έχουμε αποδείξεις». Παρά τον αισθητό ενθουσιασμό, η επιστήμη απαιτεί πως είναι αναγκαίο να υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία.

Στοιχεία τα οποία είναι δύσκολο να αποκτηθούν.

Η απόκτηση αυτών των αποδείξεων υπήρξε δύσκολη. Οι προσπάθειες να επανεξεταστεί και να μελετηθεί ο χώρος με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σταμάτησαν, και σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές, δεν έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αποστολές περίπου από το 2005.

Δημιούργημα της γεωλογίας ή ανθρώπινη κατασκευή;

Ο Manuel Iturralde, κύριος ερευνητής στο μουσείο φυσικής ιστορίας στην Κούβα, εξέτασε τα διαθέσιμα δεδομένα και περιέγραψε τους σχηματισμούς ως “εξαιρετικά ιδιόμορφους” σε συνέντευξη που παραχώρησε στο National Geographic. Παραδέχτηκε πως δυσκολεύτηκε να τους εξηγήσει γεωλογικά, ωστόσο, υπενθύμισε στο κοινό πως «η φύση έχει την ικανότητα να δημιουργεί ορισμένες πραγματικά ασύλληπτες δομές».

Κάτι που, με την πρώτη ματιά μοιάζει να είναι ανθρώπινο δημιούργημα, προειδοποίησε, μπορεί τελικά να αποδειχτεί μια γεωλογική ιδιομορφία. Το βάθος, αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που περιπλέκει τη διαδικασία.

Το σημείο, βρίσκεται σε βάθος περίπου 650 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σύμφωνα με τον Iturralde, προκειμένου μια δομή να βυθιστεί σε τέτοιο βάθος, θα έπρεπε να είναι ηλικίας περίπου 50.000 ετών, κάτι που την ανάγει πριν από τους γνωστούς προηγμένους πολιτισμούς. Παρόλο που τα επίπεδα της θάλασσας στην Καραϊβική έχουν αυξηθεί μέσα στο πέρασμα των χιλιετιών, τα τελευταία 6.000 χρόνια, δεν έχουν αυξηθεί τόσο, ώστε να δικαιολογούν αυτό το βάθος.

Σύνδεση με την Ατλαντίδα

Δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, η ανακάλυψη έφερε και πάλι στο προσκήνιο τις υποθέσεις σχετικά με τον θρύλο της χαμένης Ατλαντίδας. Ένας άνθρωπος που δεν κατονομάζεται ισχυρίστηκε ακόμη πως η τοποθεσία στην Κούβα, αναπαριστά τα ερείπια αυτής της εξαφανισμένης μυθικής μητρόπολης.

Όπως όμως, σημείωσε και το BBC τότε, οι εντυπωσιακοί ισχυρισμοί πρέπει να συνοδεύονται και από εντυπωσιακά στοιχεία – και, στην αρχαιολογία, ο ενθουσιασμός του κοινού, δεν αρκεί να υποκαταστήσει τα σκληρά δεδομένα.

Μία ανοιχτή έρευνα

Προς το παρόν, η λεγόμενη “υποβρύχια πόλη της Κούβας”, παραμένει ένα βασανιστικό, αλλά γοητευτικό μυστήριο. Ενώ οι εικόνες και οι αναγνώσεις του ηχοεντοπιστή (sonar), υποδηλώνουν κάτι ιδιαίτερο, η έλλειψη εκτεταμένης μελέτης αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα οι δομές αυτές, να είναι φυσικές.

Χωρίς περαιτέρω, εις βάθος εξερεύνηση, η συζήτηση ανάμεσα στη γεωλογία και την αρχαιολογία, θα συνεχιστεί. Εκείνο που είναι βέβαιο, είναι ότι οι ωκεανοί συνεχίζουν να κρατούν κρυμμένα μυστικά – μερικά από τα οποία, θα ξαναγράψουν την ιστορία και άλλα που θα κλονίσουν τις προσδοκίες μας.

Μέχρι οι περαιτέρω αποστολές να ρίξουν φως σε αυτό το αίνιγμα που κρύβεται στα βάθη της θάλασσας, θα παραμένει αυτό ακριβώς που το χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες: Μία συναρπαστική, αλλά ανεπιβεβαίωτη υπόθεση.