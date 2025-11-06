Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πατητήρι κρασιού 5.000 ετών στην αρχαία πόλη «Αρμαγεδδών» – «Μοναδική ανακάλυψη»

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Ένα από τα αρχαιότερα πατητήρια παραγωγής κρασιού στον κόσμο, ανακαλυφθέντα σε ανασκαφή. Φωτογραφία: Yakov Shmidov, Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ
Ένα από τα αρχαιότερα πατητήρια παραγωγής κρασιού στον κόσμο, ανακαλυφθέντα σε ανασκαφή. Φωτογραφία: Yakov Shmidov, Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ

Οι ανακαλύψεις κοντά στην Τελ Μεγιδδώ (γνωστή και ως Αρμαγεδδών, από τη βιβλική αναφορά στη Γένεση και την Αποκάλυψη) , προσφέρουν πληροφορίες για την αρχαία ζωή των Χαναναίων και την αστικοποίησή τους. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται ένα πατητήρι κρασιού 5.000 ετών και τελετουργικές προσφορές τοποθετημένες σε περίοπτη θέση, από τον κύριο ναό της πόλης.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν κρυμμένο οικισμό της Εποχής του Σιδήρου – Το μυστήριο του υπόγειου θαλάμου

Αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ (IAA) κοντά στην Τελ Μεγιδδώ, ανέδειξαν ένα σκαμμένο σε βράχο, πατητήρι σταφυλιών περίπου 5.000 ετών—ένα από τα αρχαιότερα που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στη χώρα—μαζί με μοναδικά τελετουργικά ευρήματα αρχαίας  λαϊκής λατρείας των Χαναναίων.

Τα μοναδικά ευρήματα προσφέρουν νέες πληροφορίες για την επέκταση του οικισμού κατά την έναρξη της αστικοποίησης και για τον αρχαίο θρησκευτικό βίο στην κοιλάδα Γεζεραέλ, πριν εισέλθουν οι Ισραηλίτες στην περιοχή.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μεταξουργείο του 19ου αιώνα κρυμμένο στα ερείπια κάστρου στην «Πόλη του Μεταξιού»

Η πραγματοποίηση των ανασκαφών

Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν ενόψει ενός μεγάλου έργου αναβάθμισης του οδικού δικτύου κατά μήκος της εθνικής οδού 66, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών και χρηματοδότηση από την Netivei Israel – Εθνική Εταιρεία Υποδομών Μεταφορών.

Η αρχαιότερη ανακάλυψη χρονολογείται 5.000 χρόνια στο παρελθόν, στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού IB (Πρώιμη Χαναανιτική περίοδος). Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ένα μικρό πατητήρι σκαλισμένο στον βράχο που διέθετε μια επικλινή επιφάνεια για το πάτημα και μια λεκάνη συλλογής.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα χαμένο χωριό που ήταν κρυμμένο για 3.000 χρόνια στον βυθό
Το τελετουργικό αγγείο μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ για συντήρηση και επεξεργασία. Φωτογραφία: Emil Aladjem, Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ
Το τελετουργικό αγγείο μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ για συντήρηση και επεξεργασία. Φωτογραφία: Emil Aladjem, Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ

Ο Δρ. Amir Golani και ο Barak Tzin, Διευθυντές Ανασκαφών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ (IAA), τόνισαν τη σημασία του ευρήματος: «Το πατητήρι είναι μοναδικό, ένα από τα ελάχιστα γνωστά από μια τόσο αρχαία περίοδο, όταν πρωτοεμφανίστηκε η αστικοποίηση στην περιοχή μας».

Πρόσθεσαν ότι, ενώ έμμεσα στοιχεία υποδείκνυαν παραγωγή κρασιού πριν από 5.000 χρόνια, η πρόσφατη ανακάλυψη αποτελεί το “ατράνταχτο στοιχείο” που προσφέρει ξεκάθαρη απόδειξη της πρώιμης παραγωγής κρασιού στην περιοχή.

Τι μαρτυρούν τα ευρήματα

Η ανακάλυψη πολυάριθμων οικιστικών κτιρίων γύρω από το πατητήρι υποδηλώνει τη σημασία του για την κοινότητα. Δείχνει ότι ο οικισμός της Μεγιδδώ είχε επεκταθεί πολύ πέρα από τον γνωστό “τελ” (τύμβο) εκείνη την εποχή.

Η ανασκαφή αποκάλυψε επίσης περισσότερες εκπλήξεις από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού II (Ύστερη Χαναανιτική περίοδος, περίπου πριν από 3.300 χρόνια), φέρνοντας στο φως στοιχεία για την αρχαία χαναανιτική λατρεία έξω από την Μεγιδδώ.

Ανακαλύφθηκαν τελετουργικά αγγεία, προσεκτικά τοποθετημένα στο έδαφος ως τελετουργικές προσφορές.

Η ανασκαφή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ (IAA) στην εθνική οδό 66, κοντά στην Τελ Μεγιδδώ. Φωτογραφία: Assaf
Η ανασκαφή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ (IAA) στην εθνική οδό 66, κοντά στην Τελ Μεγιδδώ. Φωτογραφία: Assaf

Ένα μικροσκοπικό κεραμικό ομοίωμα ιερού, εισαγόμενες στάμνες από την Κύπρο και ένα μοναδικό σύνολο τελετουργικών αγγείων ήταν μεταξύ των αντικειμένων που ανακαλύφθηκαν.

Το ολοκληρωμένο σύνολο, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για σπονδές (τελετουργική έκχυση υγρών), περιλάμβανε ένα ζωόμορφο αγγείο σε σχήμα κριαριού. Οι ερευνητές εξήγησαν ότι το αγγείο-κριάρι ήταν σχεδιασμένο με χωνίκαι στόμιο.  Μόλις γεμίζονταν με ένα πολύτιμο υγρό, όπως γάλα, λάδι ή κρασί, η κλίση του κριαριού προκαλούσε την έκχυση του υγρού από το στόμιό του σε ένα μικρό μπολ.

Η τοποθεσία ταφής, που βρίσκεται σε ευθεία οπτική επαφή με τον μεγάλο ναό στην Τελ Μεγιδδώ, μπορεί να υποδεικνύει μια χαναανιτική λαϊκή λατρεία που λάμβανε χώρα εκτός της πόλης. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό πιθανώς χρησιμοποιούνταν από ντόπιους αγρότες που προσέφεραν υγρές καθιερώσεις (αφιερώματα) καθ’ οδόν προς την κύρια πύλη της πόλης.

Ο Eli Escusido, Διευθυντής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ, σημείωσε ότι τα ευρήματα επιτρέπουν στους ερευνητές να “εξοικειωθούν με την καθημερινή ζωή και τις πεποιθήσεις των κατοίκων της περιοχής στο πέρασμα χιλιάδων ετών”.

Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν στο κοινό από την επόμενη εβδομάδα στο Εθνικό Campus Jay and Jeanie Schottenstein για την Αρχαιολογία της Γης του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Διπλασιάζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα AI για δημιουργία βίντεο από κείμενο είναι πλέον διαθέσιμο σε Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
15:01 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Αποκαλυπτική μελέτη για τα «αιώνια χημικά»: Εντοπίστηκαν στο 97% των παιδιών – Τι είναι οι ουσίες PFAS που προκαλούν ανησυχία

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου Edge Hill (EHU) διαπίστωσε ότι τα ανιχνευθέντα επίπεδα χημικών ου...
08:08 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Περήφανα ξίφη, χάντρες και μεγαλοπρεπής ιππικός εξοπλισμός: Ανακαλύφθηκαν θησαυροί των Βίκινγκ ενώ έφτιαχναν νέο αυτοκινητόδρομο

Δύο όρθια σπαθιά που ήταν καρφωμένα σε τάφους Βίκινγκ, σειρές από αστραφτερές χάντρες και πλού...
23:01 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κολυμβητής ανακάλυψε τυχαία το ναυάγιο εμπορικού πλοίου 1.700 ετών – Οι αμφορείς με χριστιανικά μονογράμματα και το λυχνάρι με τη Θεά Άρτεμη

Μόλις δύο μέτρα κάτω από τα γαλαζοπράσινα νερά της Playa de Palma, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα ...
21:22 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Βρέθηκε ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο σε σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας – Τα δύο είδη που ζουν εκεί και έχει αλλάξει το DNA τους

Ερευνητές ανακάλυψαν πάνω από από 111.000 αράχνες να ζουν σε αυτό που φαίνεται να είναι ο μεγα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς