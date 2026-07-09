Άργος: «Τον σκότωσαν» λέει η μητέρα του 20χρονου που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς – Τι αναμένεται να ισχυριστούν στην απολογία τους

Οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στους πυροβολισμούς κατά 20χρονου στο Άργος αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές μετά την καταδίωξη του 20χρονου, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο. Τουλάχιστον μία σφαίρα φέρεται να έχει πλήξει τον νεαρό στο πίσω μέρος του κεφαλιού, πάνω από τον αυχένα. Ωστόσο η μητέρα του σε δηλώσεις της ανέφερε πως ο γιος της έχει δεχθεί 7 σφαίρες.

Οι δύο αστυνομικοί, ηλικίας 51 και 47 ετών, διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Οι έρευνες στο σημείο των πυροβολισμών

Για δεύτερη ημέρα, πραγματογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνες στο σημείο όπου τραυματίστηκε ο 20χρονος μετά την καταδίωξη. Οι πραγματογνώμονες συνέλεξαν στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί φέρονται να υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό, καθώς ο 20χρονος δεν συμμορφώθηκε στο σήμα τους για έλεγχο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να ισχυριστούν: «Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε δόλος. Δεν ρίξαμε σε ευθεία βολή. Ρίξαμε προειδοποιητικές βολές στον αέρα, όχι επάνω του, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Προσπάθησε να μας εμβολίσει με το αυτοκίνητο. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Όταν καλέσαμε το ΕΚΑΒ νομίζαμε ότι είχε τραυματιστεί από την πτώση που είχε στον μαντρότοιχο. Στο νοσοκομείο μας ενημέρωσαν για το τραύμα στο κεφάλι».

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«Τον σκοτώσανε»

Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η μητέρα του μιλώντας στο Mega περιέγραψε την κατάσταση της υγείας του γιου της. «Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του. Έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό, έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική».

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο γιος της έχει αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%. Σύμφωνα με την ίδια, ο 20χρονος είχε πάει για μπάνιο και επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, επειδή φοβήθηκε όταν διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι.

«Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%. Κρυφά πήγε, επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε θάλασσα και τα ποδαράκια του μέχρι σήμερα είναι με άμμο. Βρήκε ότι είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι κι αυτός φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει».

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Τι προβλέπεται για τη χρήση όπλου

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες περιπτώσεις για τη χρήση όπλου από αστυνομικό.

Ο προειδοποιητικός πυροβολισμός επιτρέπεται με στόχο τον εκφοβισμό του δράστη, προκειμένου αυτός να συμμορφωθεί με την υπόδειξη.

επιτρέπεται με στόχο τον εκφοβισμό του δράστη, προκειμένου αυτός να συμμορφωθεί με την υπόδειξη. Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης επιτρέπεται όταν ο αστυνομικός επιδιώκει να περιορίσει τον κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή.

επιτρέπεται όταν ο αστυνομικός επιδιώκει να περιορίσει τον κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή. Ο πυροβολισμός για λόγους άμυνας ή προστασίας ζωής επιτρέπεται μόνο όταν ο αστυνομικός ή τρίτα πρόσωπα δέχονται άμεση και σοβαρή επίθεση, για παράδειγμα από όπλο, μαχαίρι ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.

Ο αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., Χρήστος Συνδρεβέλης, ανέφερε ότι η βαλλιστική εξέταση θα κρίνει κρίσιμα στοιχεία για την πορεία των βολών. «Οι συνάδελφοι λένε ότι έριξαν εκφοβιστικές βολές. Η βαλλιστική που θα ακολουθήσει θα δείξει εάν οι βολές είναι από θραύσματα, αν είναι από εξοστρακισμό ή είναι ευθείες βολές», είπε ο Χρήστος Συνδρεβέλης.

Οι απαντήσεις για την τροχιά των βολών, τον τρόπο χρήσης των όπλων και τις συνθήκες του τραυματισμού αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο μέρος της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.