Καταδίωξη στο Άργος: Δύο σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού του δέχτηκε ο 20χρονος – Την Παρασκευή η απολογία των δύο αστυνομικών

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος ο οποίος δέχτηκε πυρά από αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Ο 22χρονος δέχθηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι αν και οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα.

Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που έχουν εμπλακεί στο αιματηρό περιστατικό συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς είναι σημαντικό το να αποσαφηνιστεί αν ο τραυματισμός προήλθε από ευθεία βολή ή από εξοστρακισμό. Αυτό αναμένεται να το δείξει η βαλλιστική και η ιατροδικαστική εξέταση.

Τι υποστήριξαν οι αστυνομικοί

Σύμφωνα με τον ANT1 οι αστυνομικοί υποστηρίζουν: «Κάναμε χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού για τον εκφοβισμό του και όχι για να τον πλήξουμε, με βολές στον αέρα. Μία από αυτές εξοστρακίστηκε από αλλού και τον χτύπησε. Εκείνη τη στιγμή έπεσε στο έδαφος και είδαμε ότι ήταν αιμόφυρτος. Καλέσαμε το ΕΚΑΒ. Ίσως κάποια βολίδα εξοστρακίστηκε.»

«Όταν τον καταδιώκαμε πεζή, για να αντιληφθεί ότι τον ακολουθούμε, καθώς σε κάποια σημεία δεν είχαμε οπτική επαφή μαζί του, διενεργήσαμε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς προκειμένου να παραδοθεί. Προφανώς και δεν θέλαμε να τον τραυματίσουμε» φέρεται να είπαν ακόμη οι δύο αστυνομικοί σύμφωνα με το Star.

Η υπόθεση γεννά μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα:

Γιατί έγινε χρήση όπλου εναντίον ενός ατόμου για το οποίο οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν εάν είχε πράγματι διαπράξει κάποιο αδίκημα;

Γιατί έγινε χρήση όπλου εναντίον ενός ανθρώπου που ήταν άοπλος;

Κινδύνευσαν οι αστυνομικοί προκειμένου να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία;

Με ποια δεδομένα ελήφθη η απόφαση για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης;

Τηρήθηκαν τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα;

Όσο για τα σημάδια από τις σφαίρες, υπάρχουν συνολικά έξι τρύπες σε τοίχους στο σημείο που τραυματίστηκε βαριά ο 20χρονος, ενώ η σήμανση συνέλλεξε 13 κάλυκες.

Ο 2οχρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αρχικά, μετά το περιστατικό, σμεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους, στη συνέχεια στο Θριάσιο και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου και παραμένει.

Σύμφωνα με το STAR, ο 20χρονος δέχθηκε δύο σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Η άγρια καταδίωξη

Σύμφωνα με τον ANT1, η άγρια καταδίωξη και προσπάθεια των διωκτικών αρχών να σταματήσουν τον 20χρονο οδηγό που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο των αστυνομικών, κράτησε περίπου μισή ώρα. Ξεκίνησε από την περιοχή της Πυργέλας, συνεχίστηκε στο Ελληνικό κι από εκεί στην πόλη του Άργους, από το αεροδρόμιο, περί τα 4 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, μετά Σταθαίϊκα, Μοναστηράκι μέχρι εκεί που εγκλωβίστηκε το ΙΧ του 20χρονου, στο προαύλιο ενός σούπερ μάρκετ.

Όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει με το ΙΧ, έτρεξε πεζός, πήδηξε τη μάντρα και κατευθύνθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ναυπλίου, όπου τους απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Το χρονικό της καταδίωξης

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος οδηγός, φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών της ΟΠΚΕ για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του εμφανίζεται να επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων τους, ενώ προσέκρουσε και σε περιπολικά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε, όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε από περιπολικά. Ο οδηγός επιχείρησε να εμβολίσει τα υπηρεσιακά οχήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να αναρριχηθεί σε μαντρότοιχο, με τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ, τραυματίζοντας τον άνδρα στο κεφάλι.

Στην κατοχή του νεαρού εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε».