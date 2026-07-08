Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Οδηγός εμβόλισε περιπολικά για να διαφύγει – Τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών

Αιματηρή καταδίωξη ενός οδηγού, που επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο και εμβόλισε περιπολικά της ΕΛΑΣ, έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές σήμερα, στο Άργος.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αργολίδας έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο, εκείνος, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολίσει τα περιπολικά και να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, με τα περιπολικά να εγκλωβίζουν το ύποπτο όχημα, τον οδηγό να εμβολίζει τα οχήματα της ΕΛΑΣ και στη συνέχεια να διαφεύγει πεζός, σκαρφαλώνοντας μία μάντρα.

Δύο εκ των αστυνομικών πυροβόλησαν με τα υπηρεσιακά τους όπλα κατά του οδηγού, τραυματίζοντάς τον. Αρχικά ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας, όπου και παραμένει μέχρι αυτή την ώρα.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ για την υπόθεση έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..