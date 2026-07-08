Συνελήφθη 52χρονος για πρόκληση φωτιάς στα Τρίκαλα – Εκτελούσε θερμές εργασίες στο μνημείο πεσόντων

Συνελήφθη ένας 52χρονος στην Κοινότητα Πετροχωρίου του Δήμου Πύλης στα Τρίκαλα, κατηγορούμενος για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση ηλεκτρικού τροχού και ηλεκτροσυγκόλλησης σε μνημείο πεσόντων, χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας, επεκτεινόμενη σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε δασική έκταση. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.546 ευρώ και κρατείται για να οδηγηθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρικάλων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά,Πυροσβεστικό
φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 52χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια, η οποία προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας.
  • Ο συλληφθείς κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας.
  • Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί 537 πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 171 συλλήψεις για υποθέσεις εμπρησμού, με το Πυροσβεστικό Σώμα να υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά την Τρίτη (7/7) σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε δασική έκταση, στην Κοινότητα Πετροχωρίου του Δήμου Πύλης στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της προανάκρισης, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών, με χρήση ηλεκτρικού τροχού και συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο μνημείο πεσόντων της περιοχής, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης στην όμορη δασική βλάστηση.

Κρατείται ο 52χρονος, του επιβλήθηκε πρόστιμο

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι ταυτοποίησαν ως υπαίτιο τον 52χρονο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος.

Με εντολή της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής διατάχθηκε η κράτησή του, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρικάλων.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546 ευρώ, για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, λόγω παντελούς έλλειψης των προβλεπόμενων μέτρων αποτροπής και ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο.

171 συλλήψεις από την 1η Ιανουαρίου

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 537 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 686.027,40 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 171 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 158 (92,40%) αφορούν υποθέσεις από αμέλεια και οι 13 (7,60%) υποθέσεις από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ