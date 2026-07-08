Μητσοτάκης για F-35: Μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας – Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ

«Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας» είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η χώρα μου συνεχίζει να αντιμετωπίζει μία απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Άλλωστε, είμαστε μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Είναι χαρά μου να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντα ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών» είπε.

Σήμερα συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε μία περίοδο μεγάλων αβεβαιοτήτων. Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο του διαμερισμού των βαρών. Ο πρόεδρος Τραμπ στην πρώτη του θητεία έθεσε προς του Ευρωπαίους συμμάχους την ανάγκη μεγαλύτερου μέρους δαπανών από την Ευρώπη και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας όχι ως ανταγωνιστές του ΝΑΤΟ, αλλά όχι ως ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους, ανέφερε επίσης ο Πρωθυπουργός.

Στη Χάγη λάβαμε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τα ορόσημα που θα θέσουμε για τις αμυντικές δαπάνες και χαίρομαι γιατί μπορώ να πω ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει τον στόχο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 25 δισ. ευρώ, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή και είναι σταθερή στις δεσμεύσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ, ακόμη και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, σημείωσε, ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις πέντε χώρες της Συμμαχίας με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.

Σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα να κρατήσει η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Χρειάζεται χρόνος για να επιλυθεί αυτό το ακανθώδες ζήτημα. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια είναι τα ζητήματα που απασχολούν όλες τις χώρες και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε νέα ένταση στην περιοχή, υπογράμμισε.