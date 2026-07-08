Γκίκας: Είμαστε σε επαφή με τους πλοιοκτήτες για τον συνωστισμό πλοίων στη Ραφήνα

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε ότι ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται σε επαφή με πλοιοκτήτριες εταιρείες για τον συνωστισμό πλοίων στο λιμάνι της Ραφήνας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου. Ο κ. Βλάχος εξέφρασε ανησυχία για τις αυξημένες διελεύσεις και το «master plan» του λιμανιού, ενώ ο κ. Γκίκας υπογράμμισε τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι επισημάνσεις της τοπικής κοινωνίας και παρουσίασε το έργο «DECOMPRES» για την περιβαλλοντική αναβάθμιση λιμένων.

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Πολιτική

Λιμάνι Ραφήνα
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υφυπουργός Στέφανος Γκίκας ανέφερε ότι ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, “βρίσκεται σε συνεχή επαφή… με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες… προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο θέμα της αναχώρησης και της άφιξης των δρομολογίων, ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός”.
  • Για το «μάστερ πλαν», ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι “η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επισημάνσεις της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης με τη δέουσα σοβαρότητα”. Οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις Δήμου και Περιφέρειας “αποτυπώνονται στο φάκελο της διαδικασίας και συνυπολογίζεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης”.
  • Εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται κατά 85% από την ΕΕ το έργο “Decarbonizing the Greek Comprehensive Ports” (DECOMPRES), που αφορά τέσσερα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένης της Ραφήνας. Το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, συστήματα ηλεκτροδότησης πλοίων κατά τον ελλιμενισμό, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για το ζήτημα του συνωστισμού των πλοίων στη Ραφήνα, τόνισε ο υφυπουργός, Στέφανος Γκίκας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Βλάχου με θέμα την «ανησυχία των κατοίκων για τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στο λιμάνι της Ραφήνας».

«Ο υπουργός μας, ο Βασίλης Κικίλιας, βρίσκεται σε συνεχή επαφή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Ραφήνας, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο θέμα της αναχώρησης και της άφιξης των δρομολογίων, ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός, που όντως δημιουργείται, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα», είπε ο κ. Γκίκας.

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Βλάχος είχε πει ότι δόθηκε έγκριση για αύξηση δρομολογίων, με αποτέλεσμα να διανυκτερεύουν πλοία και πληρώματα στον Ευβοϊκό, και το λιμάνι της Ραφήνας να μην μπορεί να δεχθεί το φορτίο που εσείς επιβάλατε. «Και τώρα έρχεται το “master plan” και λέει, αφού έχουμε μια κατάσταση, να την μονιμοποιήσουμε [. . .] Όταν φορτώνουν και ξεφορτώνουν τα καράβια, η πόλη δεν υπάρχει», παρατήρησε ο κ. Βλάχος.

Τι είπε ο Γκίκας για το «μάστερ πλαν»

Ανταπαντώντας, ο κ. Γκίκας είπε ότι για το υπουργείο, το θέμα της ασφάλειας των λιμένων είναι μέγιστης σημασίας, και ότι «μπαίνουν τα καράβια αυτά που πρέπει, και όσα δεν μπορούν να μπουν, παραμένουν ή αλλάζει το χρονοδιάγραμμα». Για το «μάστερ πλαν», είπε ότι υποβλήθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος, υπήρξε θετική γνωμοδότηση υπό όρους από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, η τελική έγκριση ωστόσο, δίνεται με Προεδρικό Διάταγμα και μάλιστα με ενσωματωμένη περιβαλλοντική έγκριση.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επισημάνσεις της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης με τη δέουσα σοβαρότητα. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ραφήνας αλλά και η Περιφέρεια διατύπωσαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις αποτυπώνεται στο φάκελο της διαδικασίας και συνυπολογίζεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της θεσμικής διαβούλευσης. Να καταγραφούν, να αξιολογηθούν και να συνεκτιμηθούν οι θέσεις όλων των εμπλεκομένων πριν ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις».

Τέλος, με αφορμή την παρατήρηση του ερωτώντα βουλευτή για τον θόρυβο που δημιουργείται και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λόγω του πολυσύχναστου του λιμένος, ενημέρωσε ότι «στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται κατά 85% από τον Μηχανισμό “Συνδέοντας στην Ευρώπη” το έργο “Decarbonizing the Greek Comprehensive Ports” (DECOMPRES), που αφορά τέσσερα λιμάνια: Ραφήνα, Λαύριο, Καβάλα και Κέρκυρα. Συγκεκριμένα στην Καβάλα, προβλέπεται το έργο κατασκευής συστήματος ηλεκτροδότησης πλοίων, κατά τον ελλιμενισμό, για τέσσερις θέσεις ακτοπλοΐας, που σημαίνει ότι, τέσσερα διανυκτερεύοντα πλοία, μόλις ολοκληρωθούν τα έργα, θα κλείνουν τελείως τις μηχανές και θα έχουν ηλεκτροδότηση από την ξηρά».

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