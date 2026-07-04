Γκίκας: Καμία αύξηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια το φετινό καλοκαίρι – Τι είπε για το λιμάνι της Ραφήνας

Τη διαβεβαίωση ότι η ασφάλεια στα λιμάνια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα του υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και τη διατήρηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε σταθερά επίπεδα, έδωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι της Ραφήνας, ο κ. Γκίκας αναγνώρισε ότι υπάρχουν πιέσεις λόγω της συνεχούς αύξησης της επιβατικής κίνησης, ωστόσο υπογράμμισε πως δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια, καθώς στο λιμάνι εισέρχεται μόνο ο αριθμός των πλοίων που μπορεί να εξυπηρετηθεί με ασφάλεια.

«Η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα για εμάς. Στο λιμάνι μπαίνουν τα πλοία που μπορούν να μπουν. Αν υπάρχει ανάγκη, κάποια παραμένουν εκτός λιμένα», σημείωσε, αποφεύγοντας να επεκταθεί περισσότερο, καθώς, όπως είπε, το θέμα θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες ότι μέλη πληρωμάτων παραμένουν εγκλωβισμένα στα πλοία όταν αυτά βρίσκονται αρόδο, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι ένα μέρος του προσωπικού είναι υποχρεωμένο να παραμένει στο πλοίο για λόγους ασφαλείας, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να μετακινηθούν στη στεριά με λάντζες ή άλλα μέσα. «Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Υπάρχει πρόβλημα και το υπουργείο εργάζεται για την αντιμετώπισή του», ανέφερε.

Για τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού των λιμανιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών, επισημαίνοντας ότι έχουν εξασφαλιστεί 180 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 για περισσότερα από 25 νησιωτικά λιμάνια. Όπως είπε, 21 έργα έχουν ήδη ενταχθεί στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης, ενώ ήδη προχωρούν έργα σε λιμάνια όπως των Λειψών και του Μαθρακίου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αξιοποιούνται και πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας πως οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω της θεαματικής ανάπτυξης της ακτοπλοΐας.

«Εκεί που κάποτε μεταφέρονταν περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες, σήμερα φτάνουμε τα 25 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται νέες υποδομές και περισσότερες παρεμβάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γκίκας αποκάλυψε ακόμη ότι το λιμάνι της Ραφήνας συγκαταλέγεται στα τέσσερα πρώτα λιμάνια της χώρας όπου προχωρούν οι μελέτες για την εγκατάσταση συστημάτων «cold ironing», δηλαδή ηλεκτροδότησης των πλοίων από την ξηρά, ώστε να μπορούν να σβήνουν τις μηχανές τους κατά τον ελλιμενισμό, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές ρύπων.

Σχετικά με τη σημαντική αύξηση των δρομολογίων από τη Ραφήνα, εξήγησε ότι αυτή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση και στη γεωγραφική θέση του λιμανιού, το οποίο αποτελεί ταχύτερη πύλη προς αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς. Όπως είπε, το βάρος της αυξημένης επιβατικής κίνησης κατανέμεται μεταξύ Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου, στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς.

Για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο θέμα του κόστους των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων, επισημαίνοντας ότι οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν στα επίπεδα του 2024 και του 2025, παρά τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.

Όπως είπε, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιστρέφονται στις ακτοπλοϊκές εταιρείες περίπου 57 εκατ. ευρώ που αφορούν τις υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, συμβάλλοντας στη συγκράτηση του κόστους για τους επιβάτες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει εκπτώσεις που φτάνουν ακόμη και το 40% για οικογένειες και παρέες, επαναλαμβάνοντας ότι η ακτοπλοΐα αποτελεί «λαϊκό μέσο μεταφοράς» και πρέπει να παραμένει προσιτή στους πολίτες.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις άγονες γραμμές, επισημαίνοντας ότι η κρατική χρηματοδότηση έχει αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας φέτος τα 170 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 90 εκατ. ευρώ το 2019. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο νέος τετραετής διαγωνισμός για τις επιδοτούμενες γραμμές, ο οποίος, όπως είπε, θα προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα τόσο στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις όσο και στους νησιώτες.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Στέφανος Γκίκας χαρακτήρισε «γεγονός της χρονιάς» για τη νησιωτική Ελλάδα τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά, η οποία παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κύπρο.

Όπως τόνισε, το νέο θεσμικό πλαίσιο ενσωματώνει βασικές ελληνικές θέσεις για τη νησιωτικότητα, όπως η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στα νησιά, η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η λειψυδρία και η ενίσχυση των βασικών υποδομών.

«Το επόμενο βήμα είναι αυτή η στρατηγική να μετατραπεί σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα στηρίξουν ουσιαστικά τα μικρά και μεγάλα νησιά της χώρας», κατέληξε.