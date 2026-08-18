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Ολυμπιακός: Ο Γουόκαπ κατήγγειλε το συμβόλαιό του – Η ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ

Ο Τόμας Γουόκαπ προχώρησε σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του με την Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός, ζητώντας άμεση αποδέσμευση. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δηλώνει ότι το συμβόλαιο είναι σε ισχύ μέχρι το 2027 και αναμένει τον παίκτη στην Ελλάδα στις 20 Αυγούστου, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο μέσο.

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Αθλητισμός

Τόμας Γουόκαπ, Ολυμπιακός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διαφορετική τροπή παίρνει πλέον η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ προχώρησε σε καταγγελία του συμβολαίου του.
  • Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.
  • Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός τον αναμένει την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε τεντωμένο σχοινί κινούνται πλέον Ολυμπιακός και Τόμας Γουόκαπ και το θέμα είναι ποιος θα χάσει πρώτος την ισορροπία του.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης ενημέρωσαν σήμερα ότι Αμερικανός γκαρντ προέβη σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, επιδιώκοντας να μείνει ελεύθερος. Τονίζουν, παράλληλα, ότι για τον Ολυμπιακό η συνεργασία παραμένει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027 και δηλώνουν ότι τον αναμένουν την Πέμπτη στην Αθήνα στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Γουόκαπ κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».

πηγή: ertsports.gr

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