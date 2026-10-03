Στήριξη Ρούμπιο σε Γκίλφοϊλ: «Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο της στην περιοχή» – Μήνυμα και από τον Μπέργκαμ

Την απόλυτη στήριξή τους στην Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εκφράζουν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio (Μάρκο Ρούμπιο) και ο Υπουργός Εσωτερικών, Doug Burgum(Ντούκ Μπέργκαμ).

Στην δήλωση του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν από την άφιξη του στην Ελλάδα, αναφέρει: «Η Πρέσβης Γκίλφοϊλ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και τον ηγετικό ρόλο της Πρέσβειρας στην περιοχή.

Έχει συμβάλει με μεγάλη επιτυχία στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω περιφερειακών έργων όπως ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος, ο οποίος χαίρει διακομματικής στήριξης.»

Επίσης και ο υπουργός Εσωτερικών Doug Burgum (Ντούκ Μπέργκαμ) τόνισε τα εξής: «Η Πρέσβης Kimberly Guilfoyle είναι πολύτιμη εταίρος στην ενίσχυση της διαχρονικής συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών–Ελλάδας και στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας των χωρών μας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η εξαιρετική ηγετική της συμβολή στην ανάπτυξη και τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας συνέβαλε στην επίτευξη σημαντικών συμφωνιών, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό ενεργειακό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Kimberly υπήρξε επίσης μια εξαιρετική οικοδέσποινα, με πραγματική εκτίμηση για τη βαθιά φιλία που συνδέει τις χώρες μας και μια ισχυρή δέσμευση στην προώθηση των κοινών μας συμφερόντων».