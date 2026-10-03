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Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Τα ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, καθώς και οι νέοι συνταξιούχοι του Νόμου 4387/2016, θα πληρωθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, με πίστωση χρημάτων στις 23 Οκτωβρίου. Τα ταμεία ΙΚΑ, Δημοσίου, ΝΑΤ και άλλα θα καταβάλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, με πίστωση στις 27 Οκτωβρίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε δύο φάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026.
  • Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 προβλέπεται να καταβάλουν τις συντάξεις τα ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, καθώς και οι νέοι μισθωτοί και μη που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά. Η πίστωση των χρημάτων θα γίνει από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
  • Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 θα πληρώσουν τις συντάξεις τα ταμεία του ΙΚΑ, του Δημοσίου, του ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, με την πίστωση των χρημάτων να πραγματοποιείται την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε δύο φάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026.

Ειδικότερα:

  • Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 προβλέπεται να καταβάλουν τις συντάξεις τα ταμεία ΟΑΕΕ ΟΓΑ ΕΤΑΑ. Ακόμη την ίδια ημέρα αναμένεται να πληρωθούν όλοι οι νέοι μισθωτοί και μη που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016. Ωστόσο, τα χρήματα θα πιστωθούν από την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
  • Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026 θα πληρώσουν τις συντάξεις τα ταμεία του ΙΚΑ του Δημοσίου του ΝΑΤ και ΚΕΑΝ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΑΤ ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ ΔΕΗΟΤΕ. Αλλά η πίστωση των χρημάτων θα γίνει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

 

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