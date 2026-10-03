Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Σε δύο φάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026.
Ειδικότερα:
- Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 προβλέπεται να καταβάλουν τις συντάξεις τα ταμεία ΟΑΕΕ ΟΓΑ ΕΤΑΑ. Ακόμη την ίδια ημέρα αναμένεται να πληρωθούν όλοι οι νέοι μισθωτοί και μη που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016. Ωστόσο, τα χρήματα θα πιστωθούν από την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
- Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026 θα πληρώσουν τις συντάξεις τα ταμεία του ΙΚΑ του Δημοσίου του ΝΑΤ και ΚΕΑΝ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΑΤ ΤΣΕΑΠΓΣΟ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ ΔΕΗΟΤΕ. Αλλά η πίστωση των χρημάτων θα γίνει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.