Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Τα ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, καθώς και οι νέοι συνταξιούχοι του Νόμου 4387/2016, θα πληρωθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, με πίστωση χρημάτων στις 23 Οκτωβρίου. Τα ταμεία ΙΚΑ, Δημοσίου, ΝΑΤ και άλλα θα καταβάλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, με πίστωση στις 27 Οκτωβρίου.