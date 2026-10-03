Αττική: 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική από χθες Παρασκευή στις περίπου 07:30 μέχρι και σήμερα Σάββατο, στις περίπου 06:00 λόγω των ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Ειδικότερα, μετά τις σχετικές ενέργειες σε διάφορες περιοχές της Αττικής πραγματοποιήθηκαν:

– 21 κοπές δέντρων και

– 7 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Επιπλέον λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιφέρεια Κρήτης το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 31 κλήσεις.

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένονται ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες σήμερα.

Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.