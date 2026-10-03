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Αττική: 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων

Το Πυροσβεστικό Σώμα δέχθηκε 34 κλήσεις στην Αττική από χθες Παρασκευή έως σήμερα το πρωί, κυρίως για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, λόγω ισχυρών ανέμων. Παράλληλα, στην Κρήτη, καταγράφηκαν 31 κλήσεις λόγω έντονων βροχοπτώσεων, με τα φαινόμενα να αναμένονται ισχυρά έως το απόγευμα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 34 κλήσεις δέχθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα στην Αττική λόγω των ισχυρών ανέμων, που αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.
  • Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 21 κοπές δέντρων και 7 αφαιρέσεις αντικειμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
  • Στην Κρήτη, το Πυροσβεστικό Σώμα δέχθηκε 31 κλήσεις λόγω έντονων βροχοπτώσεων, με τα φαινόμενα να αναμένονται ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική από χθες Παρασκευή στις περίπου 07:30 μέχρι και σήμερα Σάββατο, στις περίπου 06:00 λόγω των ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Ειδικότερα, μετά τις σχετικές ενέργειες σε διάφορες περιοχές της Αττικής πραγματοποιήθηκαν:

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– 21 κοπές δέντρων και

– 7 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Επιπλέον λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιφέρεια Κρήτης το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 31 κλήσεις.

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένονται ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες σήμερα.

Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

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