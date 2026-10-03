«Ήταν σαν εφιάλτης»: Η συγκλονιστική ιστορία εργαζόμενης σε νοσοκομείο που υπέστη έμφραγμα – Τα 2 προειδοποιητικά συμπτώματα

Ένα ξαφνικό αίσθημα αδιαθεσίας και δύο χαρακτηριστικοί πόνοι ήταν αρκετά για να καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η 70χρονη Pat Ward υπέστη έμφραγμα μέσα στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν επί 50 χρόνια και η άμεση αντίδραση των συναδέλφων της αποδείχθηκε καθοριστική.

Γυναίκα που υπέστη έμφραγμα στον χώρο εργασίας της αποκαλύπτει τα 2 συμπτώματα που αναγνώρισε εγκαίρως

Η Pat Ward υπέστη καρδιακή προσβολή (έμφραγμα του μυοκαρδίου) μέσα στο νοσοκομείο όπου εργάζεται εδώ και πέντε δεκαετίες. Η Pat αισθάνεται τυχερή που το έμφραγμα της συνέβη στο νοσοκομείο, καθώς αυτό επέτρεψε στους συναδέλφους της και τους εξειδικευμένους γιατρούς να της προσφέρουν άμεσα βοηθεία.

Η 70χρονη άρχισε να νιώθει αδιαθεσία ενώ βρισκόταν μέσα σε ταξί, καθ’ οδόν προς το Εξειδικευμένο Καρδιολογικό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ (Liverpool Heart and Chest Hospital – LHCH), όπου εργάζεται ως χειρίστρια στο τηλεφωνικό κέντρο. Μέχρι να φτάσει στην βάρδιά της, ο πόνος στο σαγόνι και το στήθος είχε επιδεινωθεί και κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε.

«Έφτασα στο τηλεφωνικό κέντρο και είπα στη συνάδελφό μου, την Debbie, ότι δεν ένιωθα καλά. Εκείνη τη στιγμή οι πόνοι στο σαγόνι και στο στήθος είχαν γίνει πιο έντονοι, και άρχισα να νιώθω σαν το στήθος μου να πιέζεται προς τα μέσα. Θυμάμαι να λέω στη Debbie: “Νομίζω ότι παθαίνω έμφραγμα”. Ήταν σαν εφιάλτης», αποκάλυψε η Pat.

Η συνάδελφός της σήμανε αμέσως συναγερμό και οι ειδικοί του νοσοκομείου κινητοποιήθηκαν ακαριαία. Μέσα σε λίγα λεπτά, η Elcy Varughese, εξειδικευμένη νοσηλεύτρια καρδιολογίας, βρέθηκε στο πλευρό της. «Όταν είδα την Pat, κατάλαβα αμέσως ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο και τη μεταφέραμε κατευθείαν στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (Cath Lab), όπου την ανέλαβε η εξειδικευμένη ιατρική ομάδα», δήλωσε η Elcy.

Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα επέμβαση (στεφανιογραφία/αγγειοπλαστική) για να αποφράξουν τη στεφανιαία αρτηρία, να αποκαταστήσουν τη ροή του αίματος και να ελαχιστοποιήσουν τη βλάβη στον μυοκάρδιο.

«Ευτυχώς για μένα, ήμουν στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή», εξομολογήθηκε η Pat.

Μετά το έμφραγμα, επέστρεψε στην εργασία της – Τι συμβουλεύει καρδιολόγος

Η 70χρονη ανάρρωσε μετά τη σωτήρια επέμβαση και ακολούθησε πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης, το οποίο την ενθάρρυνε να κάνει «μικρές αλλαγές για να γίνει πιο δραστήρια, να κινείται περισσότερο».

Έκτοτε, η Pat επέστρεψε στην εργασία της και φέρνει στο μυαλό της τη φροντίδα και την υποστήριξη που έλαβε από τους συναδέλφους της κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης: «Σε κάποια φάση έπρεπε να περιορίσουν το επισκεπτήριο στον θάλαμο, επειδή έρχονταν τόσοι πολλοί συνάδελφοι να δουν αν είμαι καλά – κάτι που ήταν πανέμορφο. Η φροντίδα ήταν απλώς φανταστική, μου συμπεριφέρθηκαν σαν βασίλισσα».

Ο Dr. Jonathan Hasleton, ο επεμβατικός καρδιολόγος που την περιέθαλψε, δήλωσε: «Η Pat έφτασε σε εμάς σε μια στιγμή που κάθε λεπτό μετρούσε πραγματικά. Ο λόγος που πήγαν όλα τόσο καλά είναι ότι οι άνθρωποι γύρω της αναγνώρισαν αμέσως τι συνέβαινε και έδρασαν χωρίς καθυστέρηση.

Το μήνυμα που θέλω να κρατήσει ο κόσμος από την ιστορία της Pat είναι να μην περιμένει. Αν έχετε πόνο στο στήθος, στο σαγόνι, στον αυχένα ή στα χέρια, ειδικά αν συνοδεύεται από δύσπνοια, ναυτία ή ιδρώτα, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Πολύ συχνά οι άνθρωποι προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι δεν είναι τίποτα, και αυτή η καθυστέρηση είναι που προκαλεί τη ζημιά», ανέφερε ο καρδιολόγος.

Προειδοποιητικά σημάδια εμφράγματος