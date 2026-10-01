Μητέρα απέδιδε τα συμπτώματά της σε αλλεργία για 4 χρόνια – Η διάγνωση σπάνιας μορφής καρκίνου που άλλαξε τη ζωή της

Για τέσσερα χρόνια, μια γυναίκα πίστευε ότι ο επίμονος βήχας, οι νυχτερινές εφιδρώσεις και η απώλεια βάρους οφείλονταν σε αλλεργίες και πρόωρη εμμηνόπαυση. Στα 49 της, όμως, έμαθε ότι πίσω από τα συμπτώματα κρυβόταν μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος και του μυελού των οστών, η χρόνια μυελογενής λευχαιμία.

Μητέρα νόμιζε ότι είχε αλλεργία για 4 χρόνια πριν διαγνωστεί με καρκίνο

Η Virginie Liba, μια 49χρονη μητέρα τριών παιδιών από το Τσέσαμ της Αγγλίας, άρχισε να παρατηρεί τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα το 2015. Ένα από τα αρχικά σημάδια ήταν οι έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις, οι οποίες ήταν τόσο σοβαρές ώστε συχνά την ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα.

«Έπρεπε να αλλάζω πιτζάμες και σεντόνια», ανέφερε στο Southwest News Service. Όπως εξηγεί, μια αναζήτηση στο διαδίκτυο την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι εφιδρώσεις πιθανότατα σχετίζονταν με την εμμηνόπαυση. «Ήμουν μόλις 39 ετών τότε, οπότε το προσπέρασα».

Λίγο αργότερα, όμως, εμφανίστηκε ένας επίμονος βήχας, ο οποίος δεν υποχωρούσε. Η Liba απευθύνθηκε τότε στον οικογενειακό της γιατρό, περιγράφοντας τόσο τον βήχα όσο και τις νυχτερινές εφιδρώσεις. Σύμφωνα με την ίδια, οι γιατροί απέδωσαν τα συμπτώματα στην πρόωρη εμμηνόπαυση, ενώ της ανέφεραν επίσης ότι μπορεί να είχε «αλλεργία στον καιρό», κάτι που περιέγραψαν ως μια μορφή αλλεργικής ρινίτιδας.

Η Liba επέστρεψε στο σπίτι, αλλά ο βήχας συνεχίστηκε. Παράλληλα, άρχισε να χάνει βάρος και να υποφέρει από πρήξιμο στα πόδια. Επισκέφθηκε τον γιατρό της αμέτρητες φορές τα επόμενα χρόνια, αλλά η απάντηση παρέμενε η ίδια: αλλεργίες και πρόωρη εμμηνόπαυση. «Σε εκείνο το σημείο είχα θυμώσει», ομολόγησε. «Αλλά τότε δεν γνώριζα ότι μπορούσα να ζητήσω η ίδια αιματολογικές εξετάσεις. Πίστευα ότι θα μου τις ζητούσαν εκείνοι, αλλά δεν το έκαναν».

Η διάγνωση του σπάνιου καρκίνου που άλλαξε τα πάντα

Το 2019, όταν η οικογένειά της μετακόμισε από το Τσέσαμ στο Λονδίνο, κατάφερε να πάρει απαντήσεις για την υγεία της. Μετά από έναν οξύ πόνο στην κοιλιακή χώρα, η Liba επισκέφθηκε μια νέα γιατρό στην περιοχή της. «Υπέφερα από έναν οξύ πόνο στην αριστερή πλευρά και παρατήρησα ένα μεγάλο εξόγκωμα στην κοιλιά μου. Έμοιαζε με κοιλιακούς, αλλά στο λάθος σημείο. Γελούσα με αυτό!» θυμάται. «Η νέα γιατρός κοίταξε το ιστορικό μου και μού είπε: “Ερχόσασταν για τέσσερα χρόνια με όλα αυτά τα συμπτώματα και κανείς δεν ζήτησε μια αιματολογική εξέταση;” Με προέτρεψε να κλείσω αμέσως ραντεβού».

Ωστόσο, πριν από την προγραμματισμένη εξέταση, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε κατεπείγον ραντεβού. Μετά από μια γρήγορη αξιολόγηση, η γιατρός καλεσε το νοσοκομείο και την παρέπεμψε στο αιματολογικό τμήμα.

Τον Νοέμβριο του 2019, η Liba διαγνώστηκε με χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Σύμφωνα με τον οργανισμό Leukemia and Lymphoma Society, η CML είναι μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος που προσβάλλει τον μυελό των οστών. Ξέσπασε αμέσως σε δάκρυα, συντετριμμένη από το γεγονός ότι τα συμπτώματά της αγνοούνταν για τόσο μεγάλο διάστημα.

«Έμεινα άφωνη. Δηλαδή, αυτά τα τέσσερα χρόνια θα μπορούσα να είχα χάσει τη ζωή μου, ενώ πήγαινα κανονικά στον γιατρό;» δήλωσε στο Leukaemia UK. «Υπήρχαν φορές που έκλαιγα γιατί ένιωθα τόσο άρρωστη, αλλά αναρωτιόμουν γιατί δεν με ακούει κανείς. Θα μπορούσα να πεθάνω και να αφήσω τα παιδιά μου ορφανά».

Η μάχη με τον καρκίνο και η αποκατάσταση

Η Liba έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως χημειοθεραπεία, η οποία είχε βαριές σωματικές παρενέργειες. Έχασε τα μαλλιά της, ένιωθε συνεχή κόπωση και ναυτία, ενώ υπέφερε από δύσπνοια, αιμορραγία στα ούλα και εξανθήματα.

Ευτυχώς, στη συνέχεια μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι και να επισκέπτεται το νοσοκομείο μόνο για μηνιαίους επανελέγχους, λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή για τα επόμενα επτά χρόνια.

Ευαισθητοποίηση για τη λευχαιμία

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει τη θεραπεία της, η γυναίκα μοιράζεται την ιστορία της με στόχο να ενημερώσει το κοινό για τα συμπτώματα της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Δηλώνει πως ελπίζει οι γιατροί να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή, ώστε να μην χρειαστεί κανείς άλλος να περάσει την περιπέτεια που βίωσε η ίδια.

«Οι γιατροί υπάρχουν για να σώζουν ζωές και να ακούν τους ασθενείς. Τα συμπτώματα υπήρχαν. Κανένας γιατρός δεν αφιέρωσε χρόνο για να κοιτάξει πίσω από αυτά ή να αναρωτηθεί γιατί αυτή η γυναίκα επιστρέφει ξανά και ξανά», τόνισε. «Εγώ στάθηκα τυχερή, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μπορεί να είναι άτυχοι. Υπάρχουν οικογένειες και παιδιά χωρίς γονείς εξαιτίας γιατρών που κάνουν λάθη και δεν αφιερώνουν ούτε πέντε λεπτά για να πουν: “Χρειάζεστε μια αιματολογική εξέταση”».

Η Fiona Hazell, διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Leukaemia UK, δήλωσε: «Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στη Virginie που μοιράστηκε την ιστορία της για να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη λευχαιμία. Τα περισσότερα σημάδια και συμπτώματα δεν είναι ειδικά, με αποτέλεσμα να συγχέονται συχνά με άλλες ασθένειες ή να παραβλέπονται. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές».