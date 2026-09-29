«Οι γιατροί έλεγαν ότι έχω αλωπεκία – 8 χρόνια αργότερα ανακάλυψα τι πραγματικά συνέβαινε»: Η συγκλονιστική ιστορία 54χρονου

Ένας 54χρονος άνδρας που αντιμετώπιζε επί χρόνια τριχόπτωση και είχε διαγνωστεί με αλωπεκία ανακάλυψε τελικά ότι η πραγματική αιτία ήταν ένας όγκος στον εγκέφαλο. Ο άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έναν έντονο πονοκέφαλο, όπου η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε έναν όγκο 4,6 εκατοστών που πίεζε την υπόφυση.

Νόμιζε ότι είχε αλωπεκία – Η τριχόπτωση ήταν το πρώτο σημάδι ενός όγκου που μεγάλωνε για 8 χρόνια

Ένας 54χρονος πατέρας, ο οποίος υπέθετε ότι η απώλεια των μαλλιών του ήταν απλώς αλωπεκία, διαγνώστηκε τελικά με μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή του πάθηση. Ο Jason Breward άρχισε να παρατηρεί τα πρώτα σημάδια τριχόπτωσης στο κεφάλι και το πρόσωπο το 2020. Ωστόσο, μετά από την πρώτη του μαγνητική τομογραφία (MRI) εγκεφάλου τον Ιανουάριο του 2024, οι γιατροί ανακάλυψαν έναν όγκο που αναπτυσσόταν σιωπηλά για οκτώ ολόκληρα χρόνια.

Το 2020, ο Jason εντόπισε τουλάχιστον δύο σημεία χωρίς τρίχες και επισκέφθηκε έναν δερματολόγο, ο οποίος διέγνωσε εσφαλμένα αλωπεκία. Αφού έλαβε θεραπείες επί σειρά ετών για μια πάθηση που δεν είχε, ο Jason ξύπνησε τον Ιανουάριο του 2024 με έναν ανυπόφορο πονοκέφαλο. Διακομίστηκε εσπευσμένα στα επείγοντα, όπου υποβλήθηκε αμέσως σε μαγνητική τομογραφία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν έναν καλοήθη όγκο μεγέθους 4,6 εκατοστών, ο οποίος ασκούσε πίεση στην υπόφυση του εγκεφάλου. Οι γιατροί εκτίμησαν ότι ο όγκος αυτός αναπτυσσόταν για περίπου οκτώ χρόνια.

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε μια επτάωρη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Αν και η αφαίρεση ήταν επιτυχής, η διαδικασία προκάλεσε βλάβη στον αδένα, αφήνοντάς τον με στραβισμό και προσωρινή απώλεια της πρόσφατης μνήμης για 18 μήνες.

Ο ίδιος, στέλεχος ψηφιακής διαχείρισης (digital delivery manager) με καταγωγή από το Cambridgeshire, δηλώνει: «Παρατήρησα ξαφνικά δύο κενά, ένα στο κεφάλι και ένα στα γένια μου. Το γεγονός ότι εμφανίστηκε και στο πρόσωπο με έκανε να το ψάξω αμέσως. Αυτό ήταν η αρχή μιας περιπέτειας που άλλαξε τα πάντα στη ζωή μας. Φυσικά ήμουν ευγνώμων που ο όγκος δεν ήταν κακοήθης, αλλά λόγω των επιπλοκών του χειρουργείου, η γυναίκα μου αναγκάστηκε να αφήσει τα πάντα για να με φροντίζει για δύο χρόνια».

«Ήξερα ότι δεν έπαιρνα τις απαντήσεις που χρειαζόμουν» – Η απόφαση που άλλαξε τη ζωή της οικογένειας

Για δύο χρόνια, ο Jason έβλεπε τα μαλλιά του να πέφτουν σταδιακά και ακολουθούσε θεραπείες για δερματικές παθήσεις που δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, ενώ ζούσε στη Νότια Αφρική. Στις αρχές του 2022, ενστικτωδώς ένιωσε ότι οι απαντήσεις για την υγεία του βρίσκονταν στην Ισπανία. Ετσι, μαζί με την οικογένειά του, μάζεψαν τα πράγματά τους και άλλαξαν ήπειρο.

«Ήταν ένα περίεργο συναίσθημα, αλλά ήξερα ότι δεν έπαιρνα τις απαντήσεις που χρειαζόμουν από τους γιατρούς στη Νότια Αφρική», εξηγεί ο Jason. «Πήραμε τον γιο μας, Ashton, από το σχολείο, πουλήσαμε το σπίτι και μεταφέραμε όλα μας τα υπάρχοντα, μαζί με το αυτοκίνητο, από τη Νότια Αφρική στην Αλικάντε της Ισπανίας».

Ένας αφόρητος πονοκέφαλος αποκάλυψε τον όγκο που δεν είχε εντοπιστεί για χρόνια

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια στην Ισπανία και αμέτρητες επισκέψεις σε δερματολόγους, ο Jason ξύπνησε ένα πρωί με έναν οξύ και πρωτόγνωρο πονοκέφαλο.

Μιλώντας στο Sell Us Your Story, θυμάται: «Τον Ιανουάριο του 2024, ξύπνησα στις 5 το πρωί με έναν φοβερό πονοκέφαλο και με μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί, κάποιος έκανε τελικά μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου».

«Τέσσερις μέρες πριν από αυτόν τον πονοκέφαλο, είχα πει στη γυναίκα μου, τη Marianne: “Έχω όγκο στον εγκέφαλο” δείχνοντας τη δεξιά πλευρά. Τη δεύτερη μέρα στα επείγοντα, οι γιατροί είπαν στη σύζυγό μου ακριβώς το ίδιο πράγμα».

Ο άνδρας νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα. Λόγω της θέσης του όγκου, υπήρχε άμεσος κίνδυνος να χάσει την όρασή του. Η σύζυγός του, Marianne, περιγράφει τις στιγμές αγωνίας: «Ο Jason μπαινοέβγαινε στις αισθήσεις του και όταν είχε τις αισθήσεις του, πονούσε φρικτά. Την τέταρτη μέρα με ενημέρωσαν για τον όγκο και έπαθα σοκ. Την επομένη παρουσίασε στραβισμό και αποφάσισαν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Επειδή πιέστηκε το οπτικό νεύρο, υπήρχε μεγάλος φόβος να τυφλωθεί αν δεν αφαιρούσαν τον όγκο».

Οι επιπλοκές στο χειρουργείο και η μακρά περίοδος ανάρρωσης

Ο Jason υποβλήθηκε σε επέμβαση τον Φεβρουάριο του 2024, όμως τα πράγματα δεν πήγαν όπως αναμενόταν. «Μια επέμβαση τριών ωρών μετατράπηκε σε μια δραματική διαδικασία επτάμισι ωρών», αναφέρει ο ίδιος. «Πιστεύω ότι ο γιατρός έκοψε κατά λάθος μια αρτηρία κοντά στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να χάσω πολύ αίμα, ενώ υπέστη ζημιά και ο αδένας πάνω στον οποίο καθόταν ο όγκος. Είπαν στη Marianne ότι σε κάποιο σημείο κοντέψαμε να με χάσουμε. Ξύπνησα με στραβισμό και χωρίς καθόλου πρόσφατη μνήμη».

Μετά από μία εβδομάδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ο 54χρονος επέστρεψε στο σπίτι, όπου η Marianne ανέλαβε πλήρως τη φροντίδα του. «Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος. Δεν είχα πρόσφατη μνήμη, οπότε τις περισσότερες μέρες δεν θυμόμουν καν τι είχα φάει για πρωινό και κοιμόμουν όλο το απόγευμα. Η γυναίκα μου έγινε ο ήρωάς μου – παραιτήθηκε από τη διευθυντική της θέση στη δουλειά για να γίνει η αποκλειστική μου φροντιστής. Παρά τις ορμονικές θεραπείες για μήνες, η σωματική και νευρολογική μου κατάσταση δεν βελτιωνόταν».

Ψάχνοντας απεγνωσμένα για λύσεις, η Marianne άρχισε να ερευνά άλλες ιατρικές επιλογές και ανακάλυψε ότι το νευρολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Addenbrooke στο Κέιμπριτζ διέθετε εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου φροντίδα.

Από τη δύσκολη αποκατάσταση σε μια νέα αρχή

Τον Μάρτιο του 2025, πάνω από έναν χρόνο μετά τη χειρουργική επέμβαση του Jason, η Marianne μετακόμισε ξανά με την οικογένεια στην Αγγλία. Πλέον διαμένουν στο Cambourne του Cambridgeshire.

«Ήταν σίγουρα μια περίοδος γεμάτη άγχος, αλλά φαινόταν ως η μόνη επιλογή για να βοηθήσουμε τον Jason να γίνει καλά. Ήταν ακόμα εξαιρετικά νωθρός, ξεχνούσε απίστευτα πολύ και μπορούσε να δει μόνο από το ένα μάτι λόγω στραβισμού», δήλωσε η Marianne.

Μόλις τρεις μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Jason άρχισε να αισθάνεται καλύτερα, ενώ έξι μήνες μετά τη μετακόμιση, η ποιότητα της ζωής του βελτιώθηκε θεαματικά.

«Το προσωπικό στο νοσοκομείο Addenbrooke τροποποίησε τη δόση της τεστοστερόνης μου και μου ξεκίνησε θεραπεία με αυξητική ορμόνη (HGH) – αυτή ήταν η αλλαγή που χρειαζόμουν πραγματικά. Άρχισα να μπορώ να συγκεντρωθώ πολύ καλύτερα, σταμάτησα να κοιμάμαι όλη την ημέρα και η όρασή μου βελτιώθηκε. Δυστυχώς, λόγω της βλάβης που υπέστη ο υποφυσιακός αδένας κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η απώλεια μαλλιών είναι μη αναστρέψιμη, αλλά αυτό έγινε το τελευταίο που με απασχολούσε», ανέφερε ο άνδρας.

Καινοτομία στην εκπαίδευση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Πλέον, ο Jason είναι αφοσιωμένος στο λανσάρισμα των νέων του συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ώστε να μπορέσει να συντηρήσει ξανά την οικογένειά του — πρόκειται για συστήματα που άρχισε να ερευνά κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάρρωσής του στην Ισπανία.

Όπως εξηγεί ο ίδιος: «Αυτά τα συστήματα βασίζονται κυρίως στην εκπαίδευση, αλλά λειτουργούν με τέτοιον τρόπο ώστε να μην δίνουν απλώς την απάντηση στους μαθητές. Αντίθετα, τους παρέχουν το κατάλληλο υλικό για μελέτη, ώστε να ανακαλύπτουν την απάντηση μόνοι τους. Δεν μπορώ να επιστρέψω σε αυτό που έκανα για χρόνια, καθώς ο εγκέφαλος και το σώμα μου έχουν εξαντληθεί από όλα όσα πέρασα. Ελπίζω ότι αυτό το εγχείρημα θα αποτελέσει μια νέα αρχή για μένα».