Πατέρας νόμιζε ότι είχε εποχική αλλεργία ώσπου διαγνώστηκε με “επιθετικό” όγκο στον εγκέφαλο – «Μέσα σε ένα μήνα άλλαξαν τα πάντα»

Όταν ένας άνδρας άρχισε να έχει δάκρυα στα μάτια, κόπωση και ρινική καταρροή, δεν θεώρησε πως πρόκειται για κάτι ανησυχητικό. Απέδωσε τα συμπτώματα σε μια απλή εποχική αλλεργία. Όμως, μέσα σε λίγες εβδομάδες, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Η σύγχυση, η αδυναμία συγκέντρωσης και τελικά η διάγνωση με επιθετικό όγκο στον εγκέφαλο ανέτρεψαν τα πάντα στη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του.

Από τα συμπτώματα αλλεργίας στην διάγνωση με όγκο στον εγκέφαλο

Ο 47χρονος Jamie Jennings άρχισε να αντιμετωπίζει συμπτώματα όπως δακρύρροια, κόπωση και καταρροή τον Μάιο του 2025, τα οποία αρχικά θεωρήθηκαν ως «ήπια συμπτώματα αλλεργίας». Ωστόσο, μέσα σε ένα μήνα, η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Άρχισε να νιώθει «εντελώς μπερδεμένος και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί», με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στον γιατρό του.

Μια μαγνητική τομογραφία στο Νοσοκομείο St John’s αποκάλυψε ένα οίδημα στον εγκέφαλο. Λίγες μέρες αργότερα, οι ειδικοί στο Royal Infirmary of Edinburgh τον ενημέρωσαν ότι είχε γλοιοβλάστωμα – μια επιθετική και ανίατη μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Η σκληρή μάχη με τον καρκίνο

Οι γιατροί του έδωσαν διάρκεια ζωής 3 έως 6 μήνες χωρίς θεραπεία, αλλά ο Jamie αποφάσισε να παλέψει. Τον Ιούλιο ξεκίνησε έναν εξαντλητικό κύκλο 6 εβδομάδων με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία από το στόμα. Σήμερα, συνεχίζει τη θεραπεία σε μορφή χαπιών για 6 μήνες και προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση όσο καλύτερα μπορεί.

Η σύζυγός του, Sharon, παιδαγωγός σε βρεφονηπιακό σταθμό, δήλωσε: «Ο Jamie πάντα πρόσεχε την υγεία του, ήταν δραστήριος και γυμνασμένος, ακόμη και με διαβήτη τύπου 1. Μέσα σε ένα μήνα άλλαξαν τα πάντα. Η διάγνωση ήταν τρομακτική. Το γλοιοβλάστωμα είναι βάναυσο, αλλά θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να στηρίξουμε την έρευνα για μια πιθανή θεραπεία».

Περιγράφοντας τα πρώτα σημάδια, είπε: «Αρχικά νομίζαμε ότι πρόκειται για αλλεργία. Αλλά μέσα σε λίγες μέρες, ήταν συγχυσμένος και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Τότε κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά».

Όταν έμαθε τα νέα, η Sharon βίωσε έναν πραγματικό εφιάλτη. «Οι γιατροί μας είπαν ότι ακόμα και χωρίς βιοψία μπορούσαν να καταλάβουν από τη μαγνητική ότι πρόκειται για καρκινικό όγκο. Με θεραπεία, μπορεί να έχει 1 έως 2 χρόνια ζωής. Χωρίς θεραπεία, το πολύ 6 μήνες. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου».

Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του

Η Sharon και ο 15χρονος γιος τους, Kai, θα συμμετάσχουν στο “Walk of Hope” στη Motherwell στις 27 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας χρήματα για το Scottish Brain Tumour Research Centre of Excellence.

«Όταν διάβασα για τον φορέα Brain Tumour Research, σοκαρίστηκα με το πόσο λίγα χρήματα διατίθενται για την έρευνα. Ένιωσα ότι αυτή η πορεία θα μας βοηθήσει να συμβάλουμε. Κάθε δράση είναι ένα βήμα πιο κοντά στη θεραπεία», δήλωσε η Sharon.

Η Ashley McWilliams, υπεύθυνη του Brain Tumour Research, είπε: «Η ιστορία του Jamie συγκινεί και δείχνει τη δύναμη της οικογένειας μπροστά στην ασθένεια. Είμαστε ευγνώμονες στη Sharon, τον Kai και τον Jamie για την ευαισθητοποίηση και τη στήριξή τους».