Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο 4ου σταδίου αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 4 συμπτώματα που αγνοούσα για 1 χρόνο»

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο, στην καθημερινότητά μας, συχνά τείνουμε να αγνοούμε ή να αποδίδουμε τα συμπτώματα που βιώνουμε σε λιγότερο σοβαρές αιτίες. Η Marlene αγνόησε τέσσερα βασικά συμπτώματα για έναν ολόκληρο χρόνο και τελικά διαγνώστηκε με έναν σπάνιο καρκίνο. Η ιστορία της δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε προσεκτικοί με τα σημάδια που στέλνει το σώμα μας και να μην διστάζουμε ποτέ να ζητάμε ιατρική βοήθεια όταν κάτι δεν πάει καλά.

Τα 4 συμπτώματα που αγνοοήσε μια γυναίκα πριν διαγνωστεί με σπάνια μορφή καρκίνου

Η Marlene αντιμετώπιζε κάποια ανησυχητικά συμπτώματα για πάνω από έναν χρόνο, αλλά «δεν τους έδινε σημασία» και τα απέδιδε στο πένθος λόγω της απώλειας του πατέρα της. Τελικά, διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin, έναν σπάνιο καρκίνο που αναπτύσσεται στο λεμφικό σύστημα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, @marlycrocket, η γυναίκα παρακάλεσε τους ακολούθους της να μην αγνοούν ποτέ τα συμπτώματα που στέλνει το σώμα τους και να ζητούν πάντα ιατρική βοήθεια. Όπως ανέφερε η ίδια, τα τέσσερα σημάδια του καρκίνου που αγνοούσε για ένα χρόνο πριν τη διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή ήταν τα εξής:

Απώλεια βάρους, χωρίς καμία αλλαγή στη διατροφή της

Έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις : Ξυπνούσε «μούσκεμα» στον ιδρώτα «χωρίς λόγο»

: Ξυπνούσε «μούσκεμα» στον ιδρώτα «χωρίς λόγο» Φαγούρα στο δέρμα : «Ένιωθα φαγούρα στο δέρμα μου μέχρι που ουσιαστικά αιμορραγούσα, αλλά [χρησιμοποιούσα] κρέμες που προσέφεραν ανακούφιση, οπότε δεν της έδωσα τόση σημασία».

: «Ένιωθα φαγούρα στο δέρμα μου μέχρι που ουσιαστικά αιμορραγούσα, αλλά [χρησιμοποιούσα] κρέμες που προσέφεραν ανακούφιση, οπότε δεν της έδωσα τόση σημασία». Μια αίσθηση «συνεχούς πίεσης στο στήθος» και βήχας: «Πονούσα αρκετά και δεν ήξερα αν ήταν η καρδιά ή το στήθος μου, αλλά τελικά ήταν ο πνεύμονάς μου», εξήγησε η Marlene.

Η διάγνωση με λέμφωμα Hodgkin σταδίου 4

Όταν η Marlene επισκέφτηκε τον γιατρό, οι εξετάσεις αίματος έδειξαν «υψηλά επίπεδα φλεγμονής», οπότε οι γιατροί αποφάσισαν να κάνουν μια σάρωση των πνευμόνων της για να ελέγξουν αν είχε κάποια λοίμωξη στο στήθος.

Η γυναίκα εξήγησε ότι εντόπισαν μια «μεγάλη μάζα» μέσα στον αριστερό της πνεύμονα. Μετά από PET scan, τρεις βρογχοσκοπήσεις και μια εβδομάδα αναμονής, η οποία ήταν η «χειρότερη» της ζωής της, επιβεβαιώθηκε ότι είχε λέμφωμα Hodgkin. Λίγες μέρες αργότερα, ενημερώθηκε ότι ήταν σταδίου 4.

Σύμφωνα με το Cancer Research UK, το λέμφωμα Hodgkin σταδίου 4 σημαίνει ότι το λέμφωμα έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον ένα όργανο εκτός του λεμφικού συστήματος, όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες ή τα οστά. Η παρουσία του σε μια ή περισσότερες εξωλεμφικές περιοχές είναι πλέον δεδομένη.

Συμπτώματα του λεμφώματος Hodgkin

Το Cancer Research UK αναφέρει ότι το πιο κοινό σύμπτωμα του λεμφώματος Hodgkin είναι ένα «ανώδυνο πρήξιμο σε έναν ή περισσότερους λεμφαδένες». Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αλλά οι πιο συνηθισμένες περιοχές είναι ο λαιμός, η μασχάλη και η βουβωνική χώρα.

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να βιώσει κάποιος είναι:

έντονη εφίδρωση, ειδικά τη νύχτα

υψηλός πυρετός που έρχεται και φεύγει χωρίς προφανή αιτία, συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας

μεγάλη απώλεια βάρους σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρόλο που τρώτε κανονικά

φαγούρα, η οποία μπορεί να επιδεινώνεται μετά την κατανάλωση αλκοόλ

επίμονος βήχας ή δύσπνοια

πόνος στην κοιλιά ή στους λεμφαδένες μετά την κατανάλωση αλκοόλ

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτά τα συμπτώματα μπορούν να προκληθούν από διάφορες καταστάσεις και δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι έχετε καρκίνο. Ωστόσο, είναι απολύτως απαραίτητο να επισκεφτείτε τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά.