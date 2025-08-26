Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο 4ου σταδίου αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 4 συμπτώματα που αγνοούσα για 1 χρόνο»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο 4ου σταδίου αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 4 συμπτώματα που αγνοούσα για 1 χρόνο»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο, στην καθημερινότητά μας, συχνά τείνουμε να αγνοούμε ή να αποδίδουμε τα συμπτώματα που βιώνουμε σε λιγότερο σοβαρές αιτίες. Η Marlene αγνόησε τέσσερα βασικά συμπτώματα για έναν ολόκληρο χρόνο και τελικά διαγνώστηκε με έναν σπάνιο καρκίνο. Η ιστορία της δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε προσεκτικοί με τα σημάδια που στέλνει το σώμα μας και να μην διστάζουμε ποτέ να ζητάμε ιατρική βοήθεια όταν κάτι δεν πάει καλά.

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου στα 31 της αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 3 συμπτώματα που με οδήγησαν στο γιατρό»

Τα 4 συμπτώματα που αγνοοήσε μια γυναίκα πριν διαγνωστεί με σπάνια μορφή καρκίνου

Η Marlene αντιμετώπιζε κάποια ανησυχητικά συμπτώματα για πάνω από έναν χρόνο, αλλά «δεν τους έδινε σημασία» και τα απέδιδε στο πένθος λόγω της απώλειας του πατέρα της. Τελικά, διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin, έναν σπάνιο καρκίνο που αναπτύσσεται στο λεμφικό σύστημα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, @marlycrocket, η γυναίκα παρακάλεσε τους ακολούθους της να μην αγνοούν ποτέ τα συμπτώματα που στέλνει το σώμα τους και να ζητούν πάντα ιατρική βοήθεια. Όπως ανέφερε η ίδια, τα τέσσερα σημάδια του καρκίνου που αγνοούσε για ένα χρόνο πριν τη διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή ήταν τα εξής:

Πατέρας 31 ετών που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου αποκαλύπτει: «Αυτό είναι το No1 σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοήσετε»
  • Απώλεια βάρους, χωρίς καμία αλλαγή στη διατροφή της
  • Έντονες νυχτερινές εφιδρώσεις: Ξυπνούσε «μούσκεμα» στον ιδρώτα «χωρίς λόγο»
  • Φαγούρα στο δέρμα: «Ένιωθα φαγούρα στο δέρμα μου μέχρι που ουσιαστικά αιμορραγούσα, αλλά [χρησιμοποιούσα] κρέμες που προσέφεραν ανακούφιση, οπότε δεν της έδωσα τόση σημασία».
  • Μια αίσθηση «συνεχούς πίεσης στο στήθος» και βήχας: «Πονούσα αρκετά και δεν ήξερα αν ήταν η καρδιά ή το στήθος μου, αλλά τελικά ήταν ο πνεύμονάς μου», εξήγησε η Marlene.

Η διάγνωση με λέμφωμα Hodgkin σταδίου 4

Όταν η Marlene επισκέφτηκε τον γιατρό, οι εξετάσεις αίματος έδειξαν «υψηλά επίπεδα φλεγμονής», οπότε οι γιατροί αποφάσισαν να κάνουν μια σάρωση των πνευμόνων της για να ελέγξουν αν είχε κάποια λοίμωξη στο στήθος.

Η γυναίκα εξήγησε ότι εντόπισαν μια «μεγάλη μάζα» μέσα στον αριστερό της πνεύμονα. Μετά από PET scan, τρεις βρογχοσκοπήσεις και μια εβδομάδα αναμονής, η οποία ήταν η «χειρότερη» της ζωής της, επιβεβαιώθηκε ότι είχε λέμφωμα Hodgkin. Λίγες μέρες αργότερα, ενημερώθηκε ότι ήταν σταδίου 4.

Σύμφωνα με το Cancer Research UK, το λέμφωμα Hodgkin σταδίου 4 σημαίνει ότι το λέμφωμα έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον ένα όργανο εκτός του λεμφικού συστήματος, όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες ή τα οστά. Η παρουσία του σε μια ή περισσότερες εξωλεμφικές περιοχές είναι πλέον δεδομένη.

Συμπτώματα του λεμφώματος Hodgkin

Το Cancer Research UK αναφέρει ότι το πιο κοινό σύμπτωμα του λεμφώματος Hodgkin είναι ένα «ανώδυνο πρήξιμο σε έναν ή περισσότερους λεμφαδένες». Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αλλά οι πιο συνηθισμένες περιοχές είναι ο λαιμός, η μασχάλη και η βουβωνική χώρα.

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να βιώσει κάποιος είναι:

  • έντονη εφίδρωση, ειδικά τη νύχτα
  • υψηλός πυρετός που έρχεται και φεύγει χωρίς προφανή αιτία, συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας
  • μεγάλη απώλεια βάρους σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρόλο που τρώτε κανονικά
  • φαγούρα, η οποία μπορεί να επιδεινώνεται μετά την κατανάλωση αλκοόλ
  • επίμονος βήχας ή δύσπνοια
  • πόνος στην κοιλιά ή στους λεμφαδένες μετά την κατανάλωση αλκοόλ

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτά τα συμπτώματα μπορούν να προκληθούν από διάφορες καταστάσεις και δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι έχετε καρκίνο. Ωστόσο, είναι απολύτως απαραίτητο να επισκεφτείτε τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά.

@marlycrochet Replying to @QueenBurnOut 4 symtoms that I ignored for way too long 🫠 #hodgkinslymphoma #cancersucks #cancerawarness ♬ original sound – marlycrochet 🧶🎗

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρόωρη γήρανση του εγκεφάλου: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την πρωτεΐνη που ευθύνεται – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κίνητρα για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας-Το ΕΛΙΤΟΥΡ προτείνει μείωση ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας

ΔΕΘ 2025: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τι περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυρι...

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπεται για το ωράριο εργασίας, τις προσλήψεις, επιδόματα – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία και τα π...

Κβαντικοί υπολογιστές υψηλής πιστότητας: Πύλες σύμπλεξης συνδέουν απομακρυσμένους υπεραγώγιμους κβαντικούς επεξεργαστές

Η Microsoft προσφέρει δωρεάν αναβάθμιση για τα Windows – «Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα»
περισσότερα
12:02 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γυναίκα αποκαλύπτει τους 5 τρόπους με τους οποίους η πρωτεΐνη την βοήθησε στην απώλεια βάρους – «Έτσι θα ενεργοποιήσετε τον μεταβολισμό σας»

Εάν έχετε δοκιμάσει τα πάντα για να χάσετε βάρος χωρίς επιτυχία, ίσως η απάντηση βρίσκεται σε ...
12:04 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται 5 τρόπους για να «κόψετε» 500 θερμίδες την ημέρα: «Τρώτε πιο αργά – Χρησιμοποιήστε τον κανόνα των 20 λεπτών»

Μία γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας της. Ανακαλύψτε με ποιους τρ...
12:05 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του στομάχου στα 31 της αποκαλύπτει: «Αυτά ήταν τα 3 συμπτώματα που με οδήγησαν στο γιατρό»

Μια γυναίκα μοιράζεται την συγκλονιστική ιστορία της και αποκαλύπτει τα τρία συμπτώματα που τη...
12:05 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Γυναίκα που έχασε 17 κιλά αποκαλύπτει τι τρώει καθημερινά: «Έτσι διατήρησα σταθερό το βάρος μου για πάνω από 2 χρόνια»

Η απώλεια βάρους είναι ένα απαιτητικό ταξίδι, αλλά η διατήρηση των αποτελεσμάτων αποτελεί πρόκ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο