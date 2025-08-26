Καισαριανή: Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων – ΦΩΤΟ

Φωτογραφίες από το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8) σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα όταν ένας πολίτης εντόπισε τα πυρομαχικά στην οδό Ρήγα Φεραίου και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο πραγματοποίησε περαιτέρω έρευνες.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Κέντρο Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για περιστατικό ανεύρεσης όπλων και πυρομαχικών σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, όπου μετά από έρευνα εντός του κάδου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2 οξειδωμένοι μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας,
  • εκρηκτική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μαζί με το πυροδοτικό,
  • 10 οξειδωμένες κεφαλές από βλήματα όλμου,
  • διάφορα οξειδωμένα ούρια από βλήματα όλμου,
  • φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός,
  • διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων Β’ παγκόσμιου πολέμου,
  • 3 κορμοί από περίστροφο οξειδωμένο,
  • σιδερένιος κορμός από υποπολυβόλο Β’ Παγκόσμιου πολέμου,
  • διάφορες φυσιγγιοθήκες
  • κλείστρα από διάφορα όπλα Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
  • κορμός από πολυβόλο,Φ
  • 2 σιδερογροθιές, ζευγάρι χειροπέδες 2 πτυσσόμενα γκλοπ,
  • διάφορα εξαρτήματα όπλων και
  • 14 θρησκευτικές χριστιανικές εικόνες.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Δείτε τις φωτογραφίες από το οπλοστάσιο:

12:07 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

