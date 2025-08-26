Άλιμος: Μαθητές πήγαν να παίξουν σε προαύλιο δημοτικού σχολείου και βρήκαν πιστόλι ρέπλικα

Τρεις 16χρονοι, βρήκαν το βράδυ της Δευτέρας (25/08), ένα πιστόλι, στο 4ο Δημοτικό σχολείο Αλίμου. Οι μαθητές είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν στο προαύλιο, όταν ο ένας από τους τρεις που έφτασε πρώτος, μπαίνοντας είδε το όπλο, δίπλα στην είσοδο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση και μέσα σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σχολείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr, πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα, το οποίο ήταν οπλισμένο.

Επειδή βρέθηκε σε εμφανές σημείο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος το πέταξε εκεί όπως όπως, για να το ξεφορτωθεί, φοβούμενος πιθανό έλεγχο, αφού σε κοντινό σημείο στήνει συνήθως μπλόκα η ΔΙΑΣ.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης. Όπως είπε στο Notia.gr, χθες ήταν η πρώτη ημέρα, μετά τις διακοπές, που άνοιξαν ξανά τα προαύλια των σχολείων του Αλίμου για να παίζουν τα παιδιά. Ο φύλακας άνοιξε την κεντρική είσοδο του σχολείου στις 17:30, ωστόσο δεν αντιλήφθηκε την ύπαρξη του όπλου που απεστάλη για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.